台鐵員工麟洛站巡查突昏倒！同事打119兩次狂CPR　送醫不治

記者鄒鎮宇／綜合報導

台鐵九曲堂電力分駐所7日下午發生一名巡檢人員昏迷後死亡的意外。台南電力段職安室表示，已成立關懷小組，將持續了解詳情。

台南電力段職安室表示，7日下午1時許，九分所一組3人接獲通報，指屏東線西勢站（30k 100）有氣球纏繞懸臂組。隊員蔡姓、陳姓及江姓同仁隨即駕駛工程車於下午2時抵達西勢站，完成保修手續後展開查巡作業。

江員留守列車監控，蔡、陳兩人則驅車前往麟洛站間巡查，隨後步行至通報地點，確認現場無異狀後開始返回。約於下午2時30分，當兩人返回至距麟洛站南方約300公尺處時，陳姓員工突然昏倒。

蔡員立即撥打119報案，並嘗試將陳員搬運至麟洛站，但因人力不足未能成功。下午2時35分，蔡員再次通報119請求協助，並持續對陳員施以CPR，直到救護人員約10分鐘後抵達現場。

台南電力段職安室表示，初步判斷陳員當時已無呼吸心跳，救護車隨即將其送往屏東國仁醫院急救，同時通知家屬。

電力段段長與副段長接獲消息後，自台南趕赴醫院，職安管理員也持續追蹤處理。段長於下午4時51分抵達醫院並成立關懷小組。由於陳員到院前已無生命跡象，死亡證明由法醫開立，醫院記錄死亡時間為7日下午4時50分。