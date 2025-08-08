　
社會 社會焦點 保障人權

台鐵員工麟洛站巡查突昏倒！同事打119兩次狂CPR　送醫不治

▲▼台鐵麟洛站。（圖／翻攝Google地圖）

▲台鐵麟洛站。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台鐵九曲堂電力分駐所7日下午發生一名巡檢人員昏迷後死亡的意外。台南電力段職安室表示，已成立關懷小組，將持續了解詳情。

台南電力段職安室表示，7日下午1時許，九分所一組3人接獲通報，指屏東線西勢站（30k 100）有氣球纏繞懸臂組。隊員蔡姓、陳姓及江姓同仁隨即駕駛工程車於下午2時抵達西勢站，完成保修手續後展開查巡作業。

江員留守列車監控，蔡、陳兩人則驅車前往麟洛站間巡查，隨後步行至通報地點，確認現場無異狀後開始返回。約於下午2時30分，當兩人返回至距麟洛站南方約300公尺處時，陳姓員工突然昏倒。

蔡員立即撥打119報案，並嘗試將陳員搬運至麟洛站，但因人力不足未能成功。下午2時35分，蔡員再次通報119請求協助，並持續對陳員施以CPR，直到救護人員約10分鐘後抵達現場。

台南電力段職安室表示，初步判斷陳員當時已無呼吸心跳，救護車隨即將其送往屏東國仁醫院急救，同時通知家屬。

電力段段長與副段長接獲消息後，自台南趕赴醫院，職安管理員也持續追蹤處理。段長於下午4時51分抵達醫院並成立關懷小組。由於陳員到院前已無生命跡象，死亡證明由法醫開立，醫院記錄死亡時間為7日下午4時50分。

08/06 全台詐欺最新數據

584 3 3089 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

A走機車經銷款5千萬買房、夫兒幫洗錢　「神鬼女會計」50萬交

台鐵基隆站員「遭遊民攻擊、跟蹤回家」　員工崩潰：報警沒用

台鐵基隆站員「遭遊民攻擊、跟蹤回家」　員工崩潰：報警沒用

又見車站暴力事件！台鐵產工揭露，基隆站站務員7月底至8月6日，每天遭遊民騷擾至少3次以上，包括毆打、言語攻擊，甚至下班後尾隨跟蹤站員回家，儘管站員屢次報警，但警察處理後仍不斷騷擾，高密度騷擾攻擊已造成基隆站全體站員不堪負荷、精神幾近崩潰，疾呼報警無用，急需長期保全人力進行車站維安。

台鐵遇「6.2地震」3路段降速慢行　高鐵正常行駛

台鐵遇「6.2地震」3路段降速慢行　高鐵正常行駛

台鐵號誌連3天故障原因曝　逾10年計軸器「泡水+日曬」導致異常

台鐵號誌連3天故障原因曝　逾10年計軸器「泡水+日曬」導致異常

台鐵西勢站「連續3天號誌故障」　南下北上列車皆誤點

台鐵西勢站「連續3天號誌故障」　南下北上列車皆誤點

警車煞車失靈！猛撞台北名酒店門柱畫面曝

警車煞車失靈！猛撞台北名酒店門柱畫面曝

台鐵事故台南電力段巡檢意外

