台鐵基隆站員「遭遊民攻擊、跟蹤回家」　員工崩潰：報警沒用

▲遊民在售票口前辱罵、敲打，還撞倒路過的民眾。（影／台鐵產工提供）

記者李姿慧／台北報導

又見車站暴力事件！台鐵產工揭露，基隆站站務員7月底至8月6日，每天遭遊民騷擾至少3次以上，包括毆打、言語攻擊，甚至下班後遭跟蹤回家，儘管站員屢次報警，但警察處理後仍不斷騷擾，高密度騷擾攻擊已造成基隆站全體站員不堪負荷、精神幾近崩潰，疾呼報警無用，急需長期保全人力進行車站維安。

台鐵頻傳站務員和車長遭暴力攻擊事件，包括今年5月底，同日發生3起車站列車長遭攻擊，以及近年數起站員遭攻擊事件，台鐵產業工會表示，迄今為止，仍不見交通部依照《鐵路法》為車站、列車安全做出任何改善。

▲▼台鐵基隆站務員遭遊民天天騷擾攻擊，還跟蹤回家。（圖／台鐵產工提供）

▲台鐵基隆站務員遭遊民天天騷擾攻擊，還跟蹤回家。（圖／台鐵產工提供）

如今基隆站遭遊民天天騷擾攻擊，台鐵產工指出，基隆站鄰近基隆港不時有郵輪停靠，是我國國門之一，而9月將新開的基隆至石垣島航線，可預期會提高基隆站旅運量，因此合理的警力維安是必須，但整個北區營運處轄內其他一等站，基隆站與萬華站是唯二沒有鐵警據點的單位，是交通部長期漠視的治安死角。

工會指出，台鐵公司縱然召開記者會宣示強力執法，但並未聘僱保全人力或請求鐵警駐點，強力執法至今，只有蒼白無力。

▲▼▲台鐵基隆站務員遭遊民天天騷擾攻擊，還跟蹤回家。（圖／台鐵產工提供）

▲台鐵基隆站務員遭遊民天天騷擾攻擊，還跟蹤回家。（圖／台鐵產工提供）

台鐵產工指出，總統賴清德上台後成立全社會防衛韌性委員會、強化關鍵基礎設施，台鐵幾年前就被列為關鍵基礎設施之一，去年內政部長劉世芳部長也在立院質詢時表示，為確保關鍵基礎設施安全，內政部已擴編保安警察第二總隊警力，預計於2025年前陸續派駐1811名菁英警力防衛油、水、電、通訊等民生及產業關鍵基礎設施。

台鐵產工質疑，從台鐵數起車站、列車上攻擊事件，顯見政府對於關鍵基礎設施的保護形同虛設，「警力支援在哪裡？」

產工表示，若台鐵連日常維安都做不好，「有何社會防衛韌性可言？國家宣示保障關鍵基礎設施的態度與作為在哪裡？」工會要譴責交通部及台鐵公司都未履行雇主義務為員工安全負責，更導致旅客安全及服務品質受到影響，是嚴重失職，中央政府對於關鍵基礎設施的保障就是空。

台鐵產工指出，目前產工已經協助基隆站集體送出職場不法侵害通報，要求交通部與台鐵公司拿出長期有效的方案，請內政部落實保二總隊進駐關鍵基礎設施，增設警察據點、台鐵聘僱保全人力補足治安死角，員工不要在暴力與威脅下工作。

詹智能解剖！身中4刀「後膝被刺奪命」　家屬撐黑傘

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

台鐵基隆站員「遭遊民攻擊、跟蹤回家」　員工崩潰：報警沒用

台鐵遇「6.2地震」3路段降速慢行　高鐵正常行駛

台鐵遇「6.2地震」3路段降速慢行　高鐵正常行駛

今(7日)下午台灣東部海域發生芮氏規模6.2地震，台鐵鳳林=崇德、南澳=礁溪及樹林=富岡等路段降速慢行，列車出現延誤。高鐵則是全線正常行駛。

台鐵號誌連3天故障原因曝　逾10年計軸器「泡水+日曬」導致異常

台鐵號誌連3天故障原因曝　逾10年計軸器「泡水+日曬」導致異常

中共官媒接力惠頓攻擊蕭美琴　有意主攻台灣國防預算達GDP3%

中共官媒接力惠頓攻擊蕭美琴　有意主攻台灣國防預算達GDP3%

台鐵西勢站「連續3天號誌故障」　南下北上列車皆誤點

台鐵西勢站「連續3天號誌故障」　南下北上列車皆誤點

台鐵誤點3小時　旅客抱怨不斷

台鐵誤點3小時　旅客抱怨不斷

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

