台鐵號誌連3天故障原因曝　逾10年計軸器「泡水+日曬」導致異常

▲台鐵因號誌故障，西勢到潮州間列車延誤（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

2022年中秋節台鐵花壇路段號誌故障3天，影響7.7萬人，如今同樣情況在台鐵西勢站上演，今(7日)故障約2小時導致潮州到西勢間列車皆延誤，且連3天異常，故障的都是西門子計軸器。台鐵表示，該計軸器使用逾10年，疑豪雨泡水加日曬致參數異常，將深度調查異常原因，並檢討參數調校和加速老舊計軸器汰換。

據了解，屏東潮州鐵路高架化工程2015年8月23日全線通車啟用迄今，興建高架化路段計軸器時常發生異常，其中西勢站5日再度發生故障後，雖派員搶修，但這3天來反反覆覆出現異常，今天上午再度故障約2小時，而西勢站使用計軸器，恰巧與2022年中秋節連3天出包的花壇路段計軸器相同，都是西門子第一代設備，同樣也上演修好又壞等窘況。

台鐵公司說明，今上午11時45分起西勢站號誌設備故障，致東正線號誌無法建立，第一時間立即動員號誌人員至現場全力搶修，12時45分西勢站1股號誌恢復正常，西勢=潮州間下行列車以1股道行車，上行列車以西正線CTC行車，行經該路段列車平均延誤15至20分鐘，台鐵公司持續搶修中，目前已完成一系計軸器之調整，相關行車運轉已可恢復。造成旅客不便，台鐵公司深致歉忱。

針對異常原因，台鐵公司表示，經初步調查，西勢-潮州地區之計軸設備為西門子第一代之ACM100型設備，配合屏潮鐵路高架化工程於104年施作完成，使用迄今已逾10年。近日疑因連續豪雨泡水後，又經烈日曝曬，造成計軸器之環境參數異常導致故障發生。

台鐵指出，因重新調整校正個別計軸器環境參數需耗時較長，為免影響行車運轉過多，昨發生設備異常時，係先以設備重置（reset）方式讓設備恢復正常運作，再由電務人員逐一進行參數調校，並協調西門子原廠派遣技術人員至現場提供技術協助。惟因屏潮地區的計軸器數量高達900餘處，今日故障處主要為昨日尚不及完成參數校正之處。

為避免後續再發生頻繁故障，台鐵說明，目前台鐵電務人員仍會同西門子技術人員持續辦理參數調校中，預計於明早首班車前完成另一系參數的調校，經調校後相關設備將逐漸穩定。台鐵公司將深入調查確認設備異常原因，並檢討加強計軸器環境參數調校工作，以及加速逾齡老舊計軸器的汰換更新。