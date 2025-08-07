美韓聯合軍演18日登場　40場野外機動訓練「砍半」延後9月實施

▲南韓、美國軍方7日宣布，將於18至28日進行「乙支自由之盾」聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓聯合參謀本部與駐韓美軍今（7）日宣布，年度例行的「乙支自由之盾」（UFS）美韓聯合軍演將於18日至28日登場。此次演習聚焦加強美韓同盟應對現代戰爭威脅的能力，儘管其中約20項原定的野外機動訓練因酷暑影響而延後至9月實施，但整體指揮所演練及主要項目照常推進。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部、韓美聯合司令部7日在南韓國防部舉行聯合記者會，表示8月所實施的自由之盾聯合軍演屬於年度防禦性質軍事訓練，將以實際威脅為基礎設計劇本，涵蓋網路攻擊、防災應對等複合危機情境，旨在全面檢驗政府部門的戰時應變能力，強化全國總體戰體系。

南韓軍方此次參演人數與去年相當，約1.8萬人，美軍派遣人數也維持類似規模。演習主要分為模擬式指揮所演練（CPX）與野外機動訓練（FTX），原本計劃在演習期間同步實施約40項野外機動訓練，但考量極端高溫影響訓練環境與維持年度聯防平衡，雙方協調決定將其中約半數調整至9月執行。

南韓聯合參謀本部發言人李成俊表示，儘管部分訓練延後，與聯合演習主軸情節直接相關，並涉及美軍人員與裝備的行動仍會照常實施。延後的訓練大多為營級以下的規模，例如機場防護、災後復原及裝備維修支援等項目。

儘管軍方將訓練延後歸因於高溫氣候，也有觀察指出，長期對美韓聯合演習持批判態度的北韓（朝鮮）因素亦不容忽視。北韓一向譴責此類軍演為「入侵演習」，而南韓統一部某高層官員亦坦言，部分訓練的調整確實考量到降低韓半島（朝鮮半島）緊張情勢的需要。

值得注意的是，與去年不同的是，此次演習公告中並未特別提及「北韓」字眼。對此，南韓軍方強調，訓練本質與應對北韓威脅的目標並未改變。李成俊指出，演習劇本中雖未包含北韓動用核武的場景，但涵蓋飛彈攻擊相關情境，並將進行針對性嚇阻訓練。