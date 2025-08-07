赴立院說明台美關稅保密協議　外交部、經貿辦：接受國會監督

▲外交部次長陳明祺。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

針對台美關稅議題，立法院外交及國防委員會今（7日）召開秘密會議，邀請外交部、行政院經貿談判辦公室前來說明。外交部次長陳明祺坦言，儘管幾乎沒有先例，但因為國人關心相關問題，因此今天外交部跟經貿辦一起來接受秘密會議，也表示行政部門尊重國會監督。經貿辦副總談判代表顏慧欣也說，今天是來接受國會監督。

立法院外交及國防委員會今（7日）邀請外交部、行政院經貿談判辦公室，召開「台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議」，並採全程秘密會議模式進行。

外交部次長陳明祺會前受訪表示，今天外交部跟經貿辦一起來接受秘密會議，也表示行政部門尊重國會監督，雖然這幾乎沒有先例，但因為國人非常關心相關問題，所以特地前來，今天也沒有公開保密協議，而是就委員關心問題查閱相關檔案。

針對川普昨宣布美國將對晶片與半導體產業課徵100%關稅，但如果已承諾在美國建廠，就不會被課徵關稅。陳明祺認為，由於川普剛宣布，這是美國政府對特別廠商的做法，相關規定正在了解，相關細節仍待確定，但一切都一直在努力中。

至於下週外委會國民黨召委黃仁也邀請行政不們針對關稅議題進行報告，陳明祺表示，會接受國會監督。

經貿辦副總談判代表顏慧欣則在簽到時表示，今天是來接受國會監督。