盼白沙屯媽祖心情三溫暖　竹山秀傳醫院護理師歡喜鑽轎腳慶護師節

▲竹山秀傳醫院醫護出動恭迎白沙屯媽祖，祈求庇佑健康平安。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

香火鼎盛、信徒無數的苗栗白沙屯拱天宮媽祖6日首度進入南投縣境，寫下200多年來歷史新頁；而在得知媽祖鑾駕從雲林縣急轉向彰化縣二水鄉、又再轉向南投名間鄉，整夜期待的竹山秀傳醫院護理師團隊心情猶如洗三溫暖，也火速集結奔向繞境路線恭迎媽祖聖駕，虔誠祈求在護理師節前夕，媽祖能庇佑醫院持續守護地方民眾的健康。

竹山秀傳醫院指出，白沙屯媽祖鑾駕於5日從雲林斗六市進入林內鄉駐駕，有機會直接取道台3線向東進入比鄰的竹山鎮，讓全院上下都興奮期待不已、當晚就已在院內集合，準備隔天一早迎接，無奈護理部從小夜班人員等到大夜班人員下班，媽祖鑾駕卻在6日早上先往北前進二水，讓打著呵欠等候的夜班同仁好生失望，只能先解散回家休息。

未料峰迴路轉，白沙屯媽祖隨後竟從二水向東急轉上員集路、直朝南投而來，讓苦等的鄉親士氣大振，竹山秀傳醫院醫護、行政人員也馬上重整旗鼓，以最快速度動員2台遊覽車前往媽祖遶境路線，與前山基金會一起在新民國小附近設置補給站，提供藥膏、貼布、運動飲料和水給「橘帽大軍」香燈腳，等候鑾駕到來，最後也順利跪拜鑽轎腳、感受媽祖神威和庇蔭，內心都充滿感恩與喜悅；而前山基金會即將在濁水車站前開設的名間竹秀苑日照中心，也順勢提供香燈腳休息場地。

該院護理部督導林美珍表示，很開心能有機緣跟上媽祖鑾轎，「大家的腳步也比平常快很多！」除祈求媽祖保佑所有照顧病人早日恢復健康，也祝護理師們護師節快樂、工作順利；院方也期盼藉由媽祖的保佑，為醫院帶來祥和平安的氛圍，讓所有來院的民眾都能感受到溫暖與安心。