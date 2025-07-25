喉嚨癢！驚見活跳跳4cm水蛭鼻腔內蠕動　醫出奇招：噴農藥擊落牠

▲ 竹山秀傳醫院近日接獲一件水蛭吸附在患者鼻腔軟顎上的案例。（圖／竹山秀傳醫院提供）

記者高堂姚、潘鳳威／南投報導

炎炎夏日，民眾前往溪邊、池塘戲水消暑的機會大增，農忙者使用水源的頻率也隨之提升。然而，潛藏在淡水中的水蛭，卻可能成為意想不到的健康隱憂。近日，南投竹山秀傳醫院接獲一起水蛭寄生人體的特殊案例，醫師提醒民眾，水蛭寄生雖不常見，但輕則造成出血不適，重則影響呼吸道功能，務必提高警覺。

一名56歲的蔡姓男子因感覺喉部有異物感，甚至張嘴時發現有黑影蠕動，前往竹山秀傳醫院耳鼻喉科求診。經莊碧焜院長透過內視鏡檢查，赫然發現一隻長約4公分的大水蛭，牢牢吸附在病患左側鼻腔內的軟顎上。院長隨即噴灑麻藥，使水蛭自行收縮脫落。隨後，病人打了個噴嚏，將水蛭噴出，成功避免了強行拔除可能引發的出血或殘留問題。

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莊碧焜院長指出，竹山秀傳醫院先前也曾處理過3起水蛭附著的案例，但多數在鼻腔內發現，病人常出現鼻塞、流鼻血、鼻子癢等症狀。此次蔡姓男子是院內首次在鼻咽部軟顎上發現水蛭，顯示水蛭寄生的位置可能更多元。

醫師進一步說明，水蛭常見於溪流、池塘、稻田等淡水環境。當民眾在這些地方戲水、盥洗，或甚至誤飲未經煮沸的山泉水時，體型細小的水蛭幼體或成體便可能伺機鑽入人體開口處，如鼻腔、口腔、眼睛等處，吸附在黏膜上吸血。若水蛭不幸進入喉嚨或鼻咽部，患者除了會有異物感，還可能出現劇烈咳嗽、聲音沙啞，甚至造成呼吸道阻塞，嚴重者可能危及生命，不可不慎。

醫師特別強調，水蛭唾液中的麻醉成分，也常讓患者在水蛭吸附初期毫無察覺，直到水蛭體型變大或症狀明顯才被發現。為避免水蛭寄生，呼籲民眾如需使用山泉水或野外水源清潔臉部或口鼻，可以用手帕或毛巾擦拭，避免直接潑灑，以免水蛭潛入身體。

若不幸懷疑有水蛭寄生，切勿驚慌，也絕不可自行嘗試挖出或拉扯。自行處理可能導致水蛭鑽得更深，或口器斷裂殘留體內，增加感染風險。應立即前往醫院，由耳鼻喉科專科醫師透過內視鏡確認後再使用麻醉藥處理，即可安全取出，確保患者安全與健康。