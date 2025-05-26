踏出健康力　竹山秀傳醫院邀50位公嬤和全院醫護爬10樓階梯

▲竹山秀傳醫院於5月20日舉辦一年一度的「幸福階梯520 踏出健康力」活動。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山秀傳醫院於5月20日在院內舉辦一年一度的「幸福階梯520 踏出健康力」活動，邀請竹山和興社區及富州社區近50位長輩與全院同仁共同參與，透過爬樓梯運動展現活力，也響應全民健康運動並推廣簡單有效的健康生活方式。

當天活動開場先由和興社區平均年齡84歲的阿公阿嬤組成「Kikikoko竹樂團」帶來節奏感十足的表演，最高齡參與者為86歲的賴振鳳，以其充沛的精神鼓舞全場；隨後所有參加者進行暖身操，並由竹山秀傳醫院院長莊碧焜帶領宣誓後出發，挑戰從1樓爬至10樓，南投縣議員陳玉玲、竹山鎮民代表張彩珠、集集鎮公所機要秘書莊子鑑、立委游顥服務處主任陳金龍、竹山鎮公所兩位代表，以及和興社區、富州社區、山崇社區的理事長們都共襄盛舉。

莊碧焜表示，竹山秀傳醫院每年舉辦「幸福階梯」活動、已持續超過10年，爬樓梯是簡單卻效果顯著的運動，能激活更多不同肌群的肌肉，進一步提升敏捷度、增強心肺功能，促進代謝並有效降低體重及腰圍，也有研究顯示：爬樓梯每分鐘約可消耗8到11卡路里，效率顯著高於平地散步；爬樓梯另能鍛煉平衡感、減少骨質流失，是一項具有多重益處的全身運動。

院方指出，今年活動更加入多項趣味闖關設計，包括失智問答○Χ、BC肝問答、戒菸寶寶9宮格、癌知識大考驗、健促救健康、病安出任務以及幸福大聲公等7個關卡，透過寓教於樂的方式，強化參加者的健康知識與衛教宣導；活動同時結合「幸福大聲公」企劃，藉著520這個充滿愛意的日子，鼓勵參與者勇敢表達對家人、對工作的愛與感謝，現場氣氛歡樂又有趣。