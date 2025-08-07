風災滿月3／大潭里長自豪沒讓災民餓到　卻因等嘸復電「痛失夥伴」

▲颱風丹娜絲過後，七股多處民宅仍待搶修。（圖／記者蘇晏男攝）

前言：丹娜絲是百年來第一個在嘉義登陸的颱風，少了中央山脈屏障，釀成嘉義、台南嚴重災情，其中台南七股承受最大平均13級風力的狂風暴雨，累計約1335戶屋頂損壞，居全市最高。災後一個月，記者走訪災區，斷垣殘壁依舊讓人觸目驚心，災民們仍心有餘悸，儘管各項修繕工程持續中，但缺工缺料工資飛漲、補助杯水車薪，以及「國有地」這顆隱形炸彈，仍有待政府解決。

7月13日上午11時，扛起物資分配責任的里長陳中正，萬萬沒想到在送飯過程中見到的是一名75歲志工伙伴冷冰冰的屍體。該志工家的廚房、廁所屋頂都破洞漏水，房間也漏水，所以就在客廳椅子上睡覺，他猜想恐怕是因起床上廁所滑倒撞到桌角，卻因停電、通信中斷無法對外求援。陳感慨，本來前一天還答應對方要協助清理房子，想不到隔天人就走了。說到此，陳中正難掩情緒激動表示，政府救災太慢了，電線桿倒光光，市府官員第二天就要出來查看嚴重性，結果讓大家變成無頭蒼蠅，救災方式亂七八糟。

難怪陳中正心中有怨。他回憶起7月7日晚上風停後，他就開始巡邏，發現整個村莊亂七八糟，路上躺著電線、電桿、鋼板、波浪板、路樹等，根本沒辦法過，只好半夜慢慢搬移，直到隔早5時，移出一個車子可以通行的路；有些里民房屋塌陷、屋頂被吹飛，整個房子濕漉漉，不知道要住哪，儘管他表示可住活動中心，但老人家住自己家習慣了，都不願意離開，讓他傷腦筋。

談到停電、斷訊，陳中正說，里民都在問什麼時候能修復，他只好打電話詢問電信公司，可否給予修復的日期，但被回「做不來」，已經24小時在趕工了，他也每天連絡台電，也親自去台電公司拜託，7天後才終於有人來接臨時電，但仍不穩定，不過他也看到台電員工工作到半夜12時才吃便當，因此也不敢要台電趕工，更不忍苛責。

不過對於政府整體救災作為，陳中正激動表示，政府的通病就是太慢了，市府第一時間都沒有來，電線桿倒光光，官員要出來看看嚴重性，「（風災）第二天就要來巡」，了解嚴重性後，思考是否需要向外縣市求援，結果讓大家變成無頭蒼蠅，救災方式亂七八糟，完全是靠民間、民代，說實在話，初期很亂，等到老百姓怨聲四起，才開始對外求救，時間點來說太慢了，但那時都已經災後第5天了。

七股西寮里里長柯勝強說，政府來只是給予關心，總統於災後第5天來勘災，而前一天市政府有專業的人蓋塑膠帆布，但災區是需要多一點志工跟國軍；他覺得官員做法不對，救災比較慢，他們需要的是像慈濟實際幫里民蓋硬體設備。在災後，柯勝強騎機車來回關心里民需求，只要一通電話，沒幾分鐘就出現在你眼前。

柯勝強也說，風災那晚他先去找獨居老人，實際了解有無住戶受災，知道沒有後，隔天他請吊車、山貓機先進村莊清理道路，否則車輛無法通行，而由於里民都在清理家園，所以所有重機械由他一人來負責來教對方怎麼處理，也很幸運也很感謝有國軍跟外地志工或很多單位協助，足足清理了兩星期，今天若沒有他們，可能衛生會出問題。

民間力量不僅如此，陳中正透露，風災後沒水沒電，好險有網紅打電話詢問有無需要協助，他回應水、泡麵後，對方幫忙PO上網，後來他每天電話幾百通，是來自台灣各地的民眾表達想幫忙或寄送物資，當物資足夠後，他就婉拒對方好意；他進一步說，有些人載著便當到大潭里，他跟對方說150個就好，其他載去別的村莊，不要把所有物資都留在這，加上也沒有冰箱，吃不完也無法保存，所以他趕緊請志工分配，此外還有一對夫妻在風災第3天炒了80碗麵從屏東送過來。對於民間的善心，陳中正直呼，很感動，真的很感動。

至於如何分配物資，陳中正指出，像是熱的便當，他馬上請志工分送，以老人優先，若家裡有年輕人就歸在第二類，因為他們可以煮飯；其他例如涼水、八寶粥，就告知里民，有需要就到活動中心領取，飼料袋、帆布也是，但也提醒酌量使用、不要囤貨，因為這是整個村莊的物資。陳強調，雖然停電7日半，訊號到第10天才正常，但這段期間他讓災民沒有餓到。

其實，陳中正是一名製鞋業者，在台南也舉辦DIY皮革製品的活動，由於點子多、很會辦活動，里民勸他回來選里長。 陳中正說，里民在登記選里長前兩天才告訴他，結果他回去參選就當選，一當就7年了。如何身兼兩個角色，陳中正指出，現在工廠的工作比較少，也有專人管理，所以他是白天在大潭里當里長，晚上回去當廠長，把一些事物收拾、交辦。

陳中正也說，這次很幸運，因為他做生意，年輕時也常當家長會長、參與公務，所以認識很多人，這次透過友人的聯絡，讓大潭里的物資充足。

陳中正向政府喊話，現在災區最需要的是修復，否則這幾天下大雨，災民根本無法過日；接著才是補助，這次颱風受災戶都是中低收入的弱勢團體，又是老人家，本身經濟就有問題，所以政府補助金應多一點，然後要了解民間，不要死腦袋，應該酌量補貼，對弱勢家庭才有實質意義。

柯勝強也強調，現在（8月4日）雨這麼大，塑膠帆布只是應急，住家裡面還是在滴水，所以他每天就巡邏、慰問獨居的老人，關心他們睡覺時會不會淋到雨；他現在所求不多，「要求天，不要再下雨了」。