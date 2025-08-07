　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

風災滿月3／大潭里長自豪沒讓災民餓到　卻因等嘸復電「痛失夥伴」

▲颱風丹娜絲過後，七股多處民宅仍待搶修。（圖／記者蘇晏男攝）

▲颱風丹娜絲過後，七股多處民宅仍待搶修。（圖／記者蘇晏男攝）

前言：丹娜絲是百年來第一個在嘉義登陸的颱風，少了中央山脈屏障，釀成嘉義、台南嚴重災情，其中台南七股承受最大平均13級風力的狂風暴雨，累計約1335戶屋頂損壞，居全市最高。災後一個月，記者走訪災區，斷垣殘壁依舊讓人觸目驚心，災民們仍心有餘悸，儘管各項修繕工程持續中，但缺工缺料工資飛漲、補助杯水車薪，以及「國有地」這顆隱形炸彈，仍有待政府解決。

記者蘇晏男／台南報導

7月13日上午11時，扛起物資分配責任的里長陳中正，萬萬沒想到在送飯過程中見到的是一名75歲志工伙伴冷冰冰的屍體。該志工家的廚房、廁所屋頂都破洞漏水，房間也漏水，所以就在客廳椅子上睡覺，他猜想恐怕是因起床上廁所滑倒撞到桌角，卻因停電、通信中斷無法對外求援。陳感慨，本來前一天還答應對方要協助清理房子，想不到隔天人就走了。說到此，陳中正難掩情緒激動表示，政府救災太慢了，電線桿倒光光，市府官員第二天就要出來查看嚴重性，結果讓大家變成無頭蒼蠅，救災方式亂七八糟。

▲大潭里里長陳中正站在「大潭里里漁民活動中心」，上方屋頂被颱風吹毀仍未完全修復。（圖／記者蘇晏男攝）

▲大潭里里長陳中正站在「大潭里里漁民活動中心」，上方屋頂被颱風吹毀仍未完全修復。（圖／記者蘇晏男攝）

難怪陳中正心中有怨。他回憶起7月7日晚上風停後，他就開始巡邏，發現整個村莊亂七八糟，路上躺著電線、電桿、鋼板、波浪板、路樹等，根本沒辦法過，只好半夜慢慢搬移，直到隔早5時，移出一個車子可以通行的路；有些里民房屋塌陷、屋頂被吹飛，整個房子濕漉漉，不知道要住哪，儘管他表示可住活動中心，但老人家住自己家習慣了，都不願意離開，讓他傷腦筋。

談到停電、斷訊，陳中正說，里民都在問什麼時候能修復，他只好打電話詢問電信公司，可否給予修復的日期，但被回「做不來」，已經24小時在趕工了，他也每天連絡台電，也親自去台電公司拜託，7天後才終於有人來接臨時電，但仍不穩定，不過他也看到台電員工工作到半夜12時才吃便當，因此也不敢要台電趕工，更不忍苛責。

不過對於政府整體救災作為，陳中正激動表示，政府的通病就是太慢了，市府第一時間都沒有來，電線桿倒光光，官員要出來看看嚴重性，「（風災）第二天就要來巡」，了解嚴重性後，思考是否需要向外縣市求援，結果讓大家變成無頭蒼蠅，救災方式亂七八糟，完全是靠民間、民代，說實在話，初期很亂，等到老百姓怨聲四起，才開始對外求救，時間點來說太慢了，但那時都已經災後第5天了。

▲七股西潭里里長柯勝強。（圖／記者蘇晏男攝）

▲七股西潭里里長柯勝強災後騎機車來回關心里民需求，只要一通電話，沒幾分鐘就出現在你眼前。（圖／記者蘇晏男攝）

七股西寮里里長柯勝強說，政府來只是給予關心，總統於災後第5天來勘災，而前一天市政府有專業的人蓋塑膠帆布，但災區是需要多一點志工跟國軍；他覺得官員做法不對，救災比較慢，他們需要的是像慈濟實際幫里民蓋硬體設備。在災後，柯勝強騎機車來回關心里民需求，只要一通電話，沒幾分鐘就出現在你眼前。

柯勝強也說，風災那晚他先去找獨居老人，實際了解有無住戶受災，知道沒有後，隔天他請吊車、山貓機先進村莊清理道路，否則車輛無法通行，而由於里民都在清理家園，所以所有重機械由他一人來負責來教對方怎麼處理，也很幸運也很感謝有國軍跟外地志工或很多單位協助，足足清理了兩星期，今天若沒有他們，可能衛生會出問題。

民間力量不僅如此，陳中正透露，風災後沒水沒電，好險有網紅打電話詢問有無需要協助，他回應水、泡麵後，對方幫忙PO上網，後來他每天電話幾百通，是來自台灣各地的民眾表達想幫忙或寄送物資，當物資足夠後，他就婉拒對方好意；他進一步說，有些人載著便當到大潭里，他跟對方說150個就好，其他載去別的村莊，不要把所有物資都留在這，加上也沒有冰箱，吃不完也無法保存，所以他趕緊請志工分配，此外還有一對夫妻在風災第3天炒了80碗麵從屏東送過來。對於民間的善心，陳中正直呼，很感動，真的很感動。

至於如何分配物資，陳中正指出，像是熱的便當，他馬上請志工分送，以老人優先，若家裡有年輕人就歸在第二類，因為他們可以煮飯；其他例如涼水、八寶粥，就告知里民，有需要就到活動中心領取，飼料袋、帆布也是，但也提醒酌量使用、不要囤貨，因為這是整個村莊的物資。陳強調，雖然停電7日半，訊號到第10天才正常，但這段期間他讓災民沒有餓到。

▲西寮里、大潭里狀況。（圖／記者蘇晏男攝）

▲西寮里的樓房屋頂也承受不住丹娜絲強勁風勢。（圖／記者蘇晏男攝）

其實，陳中正是一名製鞋業者，在台南也舉辦DIY皮革製品的活動，由於點子多、很會辦活動，里民勸他回來選里長。 陳中正說，里民在登記選里長前兩天才告訴他，結果他回去參選就當選，一當就7年了。如何身兼兩個角色，陳中正指出，現在工廠的工作比較少，也有專人管理，所以他是白天在大潭里當里長，晚上回去當廠長，把一些事物收拾、交辦。

陳中正也說，這次很幸運，因為他做生意，年輕時也常當家長會長、參與公務，所以認識很多人，這次透過友人的聯絡，讓大潭里的物資充足。

陳中正向政府喊話，現在災區最需要的是修復，否則這幾天下大雨，災民根本無法過日；接著才是補助，這次颱風受災戶都是中低收入的弱勢團體，又是老人家，本身經濟就有問題，所以政府補助金應多一點，然後要了解民間，不要死腦袋，應該酌量補貼，對弱勢家庭才有實質意義。

柯勝強也強調，現在（8月4日）雨這麼大，塑膠帆布只是應急，住家裡面還是在滴水，所以他每天就巡邏、慰問獨居的老人，關心他們睡覺時會不會淋到雨；他現在所求不多，「要求天，不要再下雨了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普對進口晶片課100%關稅！　賴士葆嘆：如馬關條約喪權辱國
川普徵半導體關稅！　南韓嗨喊：三星、SK不適用
沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」確診　醫示警：男生要注意
川普突變卦！美公告新稅率　日本發現「跟協議不一樣」
快訊／屍體掛20層樓電線！成功下放地面　救援時間軸曝
快訊／熱帶低壓生成！2可能路徑曝　粉專：若接近台灣強度不弱
快訊／東京威力科創捲台積電洩密事件　公司：已開除涉案員工

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

川普對進口晶片課100%關稅！　賴士葆嘆：如馬關條約喪權辱國

批王義川厭女、要提高格調　徐巧芯：女生用什麼化妝品不干你的事

王義川酸盧秀燕粉底液2400元！蔣萬安笑稱被「考倒」　要問太太

台積電股價飆！朱立倫稱半導體100%關稅壓力大　遭洗版：還好沒聽你的

20%關稅今上路「真為暫時性？」　蔣萬安：川普講的比賴政府還多

赴立院說明台美關稅保密協議　外交部、經貿辦：接受國會監督

幕後／川普前幕僚撰文稱「台灣失去川普」　訊息鏈操作軌跡一次看

川普上任兌現選前承諾　黃國昌感慨：賴清德「一片蒼白」

徐巧芯批秘密會議黑箱！　綠委反擊「非先例」：妳立院待不夠久

風災滿月3／大潭里長自豪沒讓災民餓到　卻因等嘸復電「痛失夥伴」

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

川普對進口晶片課100%關稅！　賴士葆嘆：如馬關條約喪權辱國

批王義川厭女、要提高格調　徐巧芯：女生用什麼化妝品不干你的事

王義川酸盧秀燕粉底液2400元！蔣萬安笑稱被「考倒」　要問太太

台積電股價飆！朱立倫稱半導體100%關稅壓力大　遭洗版：還好沒聽你的

20%關稅今上路「真為暫時性？」　蔣萬安：川普講的比賴政府還多

赴立院說明台美關稅保密協議　外交部、經貿辦：接受國會監督

幕後／川普前幕僚撰文稱「台灣失去川普」　訊息鏈操作軌跡一次看

川普上任兌現選前承諾　黃國昌感慨：賴清德「一片蒼白」

徐巧芯批秘密會議黑箱！　綠委反擊「非先例」：妳立院待不夠久

風災滿月3／大潭里長自豪沒讓災民餓到　卻因等嘸復電「痛失夥伴」

詹皇封王球衣遭竊！ 熱火內鬼狂偷400件紀念品　轉手進帳6000萬

大谷翔平轟3分砲、飆8次三振　締百年紀錄仍吞敗

台積電內鬼「是菁英中的菁英」　專家揭超狂年薪懷疑：已經有組織

談半導體關稅　民進黨發言人「台灣美國一起發大財！」

京華城案今開庭！黃國昌不滿2週沒開庭　續押柯文哲理由何在

「願捐沈玉琳骨髓」網批：有點常識！陳宥心高EQ回應：我會不知道嗎

富豪千金花錢下咒人妻「去死」！女巫曝報應：下場慘到發瘋

棕熊「小喬」摘除腫瘤5個月疑復發　食慾精神下降將評估照養方向

「川普討厭台灣」卻喊在美設廠晶片稅0%！財經網美感動：大好人

胖子修餐車才回歸1天又休息　老闆親曝原因：身體不適掛急診

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

政治熱門新聞

美半導體關稅設條件　周玉蔻：台積電0關稅

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

20%關稅今上路！　專家：台灣會被榨乾

晶片稅比對等關稅可怕？他曝1狀況要命

被爆比亞迪宴會牽線人　三立主管遭停職

普發1萬再等等！川普又出招　行政院今不處理韌性特別預算

示警綠營「降智圖卡得不到認同」　黃暐瀚：2026還是藍營會選比較好

台積電投資2000億美元　郭正亮揭5手法

財產申報曝1藍委欠債最多　葉元之、吳秉叡財力驚人

柯文哲北所過生日！陳佩琪、黃國昌現身力挺

風災重創南部　綠委揭漁電共生缺陷

普發1萬政院擬排富？　國民黨：只要符合「這些」原則就支持

比亞迪餐敘事件延燒　黃國昌點名三立說清楚

鍾小平稱因藍白合向柯文哲道歉　陳佩琪嗆「不用了｣：我再告一次

更多熱門

相關新聞

風災滿月2／民間先行政府慢半拍 慈濟穿梭七股撐起「社會韌性」

風災滿月2／民間先行政府慢半拍 慈濟穿梭七股撐起「社會韌性」

曾參與過國內無數次災害重建工作的慈濟，看到台南在丹娜絲颱風肆虐下，諸多沿海鄉鎮房屋屋頂全都被吹走，也甚為震撼。高雄核心災害應變中心人副召集人吳宗樺表示，慈濟過去雖有處理0918台東地震、0403花蓮地震、0121台南楠西地震及高雄山陀兒風災，但這次屋頂全被颱風吹走，這樣的修繕工作跟以往經驗完全不同。

風災滿月1／「只求一個遮風避雨地方」　丹娜絲掀起「國有地」難解題

風災滿月1／「只求一個遮風避雨地方」　丹娜絲掀起「國有地」難解題

下周有擾動發展　「颱風範圍觸台」機率曝

下周有擾動發展　「颱風範圍觸台」機率曝

又有颱風？雨變強擴大甩台灣

又有颱風？雨變強擴大甩台灣

里長拿公家土地亂收停車費　每月削5萬

里長拿公家土地亂收停車費　每月削5萬

關鍵字：

丹娜絲七股颱風西寮大潭里長台電

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普：台積電投資2000億美元

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

美半導體關稅設條件　周玉蔻：台積電0關稅

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

沈玉琳發文證實罹患血癌「我們後會有期」

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

台積電被豁免「100%半導體關稅」　ADR盤後V型反漲

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

長髮正妹嫁給120cm男友！婚禮照爆紅　真實原因太催淚

單親媽自摔亡　男友自責情緒低落尋短

董至成送關心「探病沈玉琳」遭酸民炮轟！

20%關稅今上路！　專家：台灣會被榨乾

龜山高壓電塔掛男屍！死亡超過3天身分曝

懷胎6個月...高雄孕婦被推入水溝性侵！

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面