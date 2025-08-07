　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

風災滿月2／民間先行政府慢半拍 慈濟穿梭七股撐起「社會韌性」

▲七股西寮里諸多民宅蓋上塑膠帆布，災戶修繕屋頂。（圖／慈濟提供）

▲七股西寮里諸多民宅蓋上塑膠帆布，其中部分已經慈濟修繕。（圖／慈濟提供）

前言：丹娜絲是百年來第一個在嘉義登陸的颱風，少了中央山脈屏障，釀成嘉義、台南嚴重災情，其中台南七股承受最大平均13級風力的狂風暴雨，累計約1335戶屋頂損壞，居全市最高。災後一個月，記者走訪災區，斷垣殘壁依舊讓人觸目驚心，災民們仍心有餘悸，儘管各項修繕工程持續中，但缺工缺料工資飛漲、補助杯水車薪，以及「國有地」這顆隱形炸彈，仍有待政府解決。

記者蘇晏男／台南報導

曾參與過國內無數次災害重建工作的慈濟，看到台南在丹娜絲颱風肆虐下，諸多沿海鄉鎮房屋屋頂全被吹走，也甚為震撼。高雄核心災害應變中心人副召集人吳宗樺表示，慈濟過去雖有處理0918台東地震、0403花蓮地震、0121台南楠西地震及高雄山陀兒風災，但這次屋頂全被颱風吹走，這樣的修繕工作跟以往經驗完全不同。

風災隔天7月7日，慈濟基金會便已到西寮里勘災，7月12日專業工班、志工進駐，透過自行媒合廠商，以「三合一瓦型鍍鋅鋼板」作為屋頂建材，有效率地替災民修繕家園。

▲慈濟志工們以接力方式，協助大潭里災戶修繕屋頂。（圖／記者蘇晏男攝）

▲慈濟志工以接力方式將災戶屋頂被拆下的木材傳遞到外頭置放。（圖／記者蘇晏男攝）

「小心釘子！」約30名慈濟志工在8月4日上午11時許，用接力方式將災戶屋頂被拆下的木材傳遞到外頭置放，等待台南市府的人員清運。她們年紀平均60幾歲，頭戴工地帽、身穿輕便雨衣、戴口罩跟防刺手套，每個人自願到西寮里協助重建家園。由於當天不時下起大雨，慈濟考量志工與協力廠商人員安全，並未安排拆屋頂等作業。

作業結束後，慈濟人員帶領著記者一窺環境，斑駁的牆面能明顯辨別出這是一棟「土角厝」。高雄核心災害應變中心人副召集人吳宗樺解釋，災區許多住家屋頂瓦片被吹走，有些木頭比較久，雨水澆淋後讓結構更不穩定，因此清除屋頂時，工人透過吊車以吊籠載人方式作業，避免直接踩上屋頂，接著志工再把拆卸下來的木頭、瓦片移出室外。

▲慈濟協助七股西寮里災戶修繕屋頂。（圖／記者蘇晏男攝）

▲作業結束後，斑駁的牆面能明顯辨別出這是一棟「土角厝」。（圖／記者蘇晏男攝）

首場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」3月27日在台南舉辦，由總統賴清德親自主持，驗證「民力調度應變」、「鄰近縣市資源整合」及「社區防災協作」量能，結果台南市府應對丹娜絲風災作為挨批慢半拍，請求慈濟支援，讓更多社會資源進到災區。有災民抱怨，政府沒有什麼作為，提供一點點物資而已，反倒都是靠民間團體、善心人士、慈濟、民代以及里長來回穿梭的幫忙，若不是慈濟協助，不知道這裡現在是什麼樣子。西寮里里長柯勝強說，政府來只是給予關心，總統於災後第5天來勘災，而前一天市府有專業的人協助蓋塑膠帆布，但災區是需要多一點志工跟國軍；他覺得官員做法不對，救災比較慢，他們需要的是像慈濟實際幫里民蓋硬體設備。

吳宗樺指出，慈濟偕同基金會副總執行長等人7月7日就到西寮里勘災，7月12日就有專業的工班、志工進駐；慈濟花蓮本會有跟台南市府密切聯繫，由里長、區公所提供名單，再透過志工訪視，以弱勢、獨老、身心障礙者、中低收入戶為主，修繕範圍為復原屋頂、鐵捲門、鋁門窗、水電、基本照明等基本生活功能，也會補鋼架、水泥等加強房屋結構，然石棉瓦方面，考量到對環境的污染及不讓志工處於危害健康風險下，是由市府派員清理。

吳宗樺說，慈濟此次救災分為兩個階段，第一階段是祝福禮、提供應急金、蓋塑膠帆布，第二階段是修繕，每日約有70人次處理，而慈濟會會同廠商與基金會同仁，一起勘查、丈量修繕事宜，也確定尺寸，再請廠商訂料，目前協助的地方除西寮里外，還包括頂山里。

▲七股西寮里以塑膠帆布覆蓋受損的屋頂，然連日大雨讓帆布積水下陷。（圖／記者蘇晏男攝）

▲七股西寮里以塑膠帆布覆蓋受損的屋頂，然連日大雨讓帆布積水下陷。（圖／記者蘇晏男攝）

由於災後有缺工缺料的問題，慈濟如何媒合廠商，速度似乎也快於政府？吳宗樺表示，目前慈濟媒合的廠商約10多家，「也不算比政府快」，因為有些師兄、師姊來自營造廠、建築相關產業，像這次缺鐵工，他們就一家拉一家，互相介紹、推薦，比如有些人做泥作，就有原先配合相關廠商。吳宗樺也說，像在這裡有台北、高雄、屏東、台南、嘉義、雲林、桃園、台中，各地的工班協助復原，「各行各業都有」。

隨著吳宗樺及另位師兄的腳步走訪西寮里，沿途的矮房多數已被塑膠帆布覆蓋，住家外擺放拆卸下來的紅色屋瓦、被塑膠袋裝起且分類好的石棉瓦，以及即將施工的建材。吳宗樺表示，里長提供的名單約50幾件，實際會修繕的30多件，目前為止，西寮里及頂山里已經做了7戶，另有10多戶進行中。

▲已完工的屋頂，慈濟協助七股西寮里災戶修繕屋頂。圖為三合一瓦型鍍鋅鋼板。（圖／記者蘇晏男攝）

▲甫完工的屋頂，覆蓋著三合一瓦型鍍鋅鋼板。（圖／記者蘇晏男攝）

該師兄指出，這裡的老式房子屋頂主要是水泥黑瓦、漆成紅色的瓦片、烤漆浪板，少部分的RC結構，這次被風一吹，該掉的都掉了，這些舊式瓦片已無人在製作，加上災區面積也大，找不到工人來做；所以慈濟使用的是「三合一瓦型鍍鋅鋼板」，再以「簷口瓦」封口，保固內部的泡棉不易受潮，另也美觀、抗蝕。吳宗樺也強調，在西寮里有3個工法，「外觀一致、形狀一致、工法一致」。

針對三合一瓦型鍍鋅鋼板，吳宗樺進一步說，這項建材具耐高溫、潮濕、腐蝕及酸雨等特點，適合使用在海邊，本身就有人在使用，慈濟找廠商時，有告知對方要以三合一瓦型鍍鋅鋼板施作。

▲慈濟協助七股西寮里災戶修繕屋頂。圖為三合一瓦型鍍鋅鋼板。（圖／記者蘇晏男攝）

▲以「簷口瓦」封口，保固內部的泡棉不易受潮。（圖／記者蘇晏男攝）

走進一戶已經完成屋頂的屋舍，吳宗樺說明，屋頂用好後也用泥作、鋼筋補強結構。對於誰來評估工程，吳宗樺表示，志工看過後，再會同廠商來看，包括建設公司、營造廠，待他們確認好，基金會營建處會再評估一次，確認可以後請廠商來施作，志工再來協助。記者追問，沒有政府的人來評估嗎？吳宗樺說，慈濟的資料是由里長跟區公所提供，依照他們給的資料處理，名單有誰、名單怎麼來，都是區公所給的，相關廠商幾乎由慈濟基金會審核。

▲慈濟志工每天在七股西寮里來回走訪，災戶修繕屋頂。（圖／記者蘇晏男攝）

▲慈濟志工每天在七股西寮里來回走訪。（圖／記者蘇晏男攝）

走著走著，吳宗樺表示，慈濟在這裡快一個月，都比自己住的地方熟悉，每戶住誰、什麼故事都會知道。吳宗樺透露，禮拜天志工訪視後，發現一名阿嬤睡覺只能拿著雨傘，他們馬上找廠商來丈量，這幾天就會優先處理。

吳宗樺也分享，慈濟基金會副總執行長勘災時看到有一戶是夫妻倆都為瘖啞人士，立即指示加速修繕，經基金會認同後，馬上請修繕工班訂料，並結合台南、高雄志工、修繕廠商，開始進行相關作業；當時拆除跟修繕大概花兩天，其他包括收尾及油漆，「還蠻快速的」，那對夫妻很開心恢復正常生活。他說，在施工期間，該戶的先生隨志工奔波忙碌，像是幫忙用水泥、拿螺絲之類等。

▲▼濟協助七股西寮里災戶修繕屋頂。（圖／慈濟提供）

▲慈濟與工班協力替災戶修繕屋頂。（圖／慈濟提供）

一名獨居的陳姓老婦，颱風把她房間的屋頂吹走了，人也因為海水倒灌受困，所幸靠消防人員得以搶救，而災後她只能躲在另間還有屋頂的房間睡覺，經慈濟幫忙下，目前已蓋上三合一瓦型鍍鋅鋼板的屋頂，她向記者直言，（對慈濟）很感動也很感謝。住在外地的陳姓老婦女兒7月7日就返家陪母親，她說，慈濟速度很快，雖然有些流程要走，但大概風災後第10天就開始施工。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

