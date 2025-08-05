綠委邀卓榮泰災後重建專報突撤案　國民黨團：淪高官卸責的幫兇

▲綠委撤卓榮泰風災後復原專報。（圖／國民黨團提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委郭國文、林俊憲等19位委員提案，邀請行政院長卓榮泰率同相關部會首長就「加速丹娜絲颱風及0708豪雨災區復原重建工作」進行專案報告，不過今（5日）日卻突然在立法院程序委員會撤案。國民黨立院黨團下午痛批，國會議員變成民進黨高官掩蓋災情、推諉卸責的幫兇、打手。

國民黨團表示，7月初丹娜絲颱風肆虐南台灣，民進黨政府在重大風災發生後23天才成立前進指揮所，救災如恐龍般的遲緩，災民早已民怨四起。

國民黨團指出，今日立法院程序委員會居然出現，民進黨立委郭國文、林俊憲、邱志偉、賴瑞隆、鍾佳濱、黃捷、蔡易餘、陳冠廷等人要求卓榮泰內閣針對0708豪雨及丹納斯颱風災後重建專案報告並備質詢的提案，主動撤案。難道現在南部災民成為民進黨立委心中最好欺負的一塊？民進黨立委寧可放生災民，也要搶救無能冷血的行政院長卓榮泰及賴清德總統？

「民進黨悲哀到，現在只能有黨意，不能有民意。」國民黨團直言，民進黨立委居然背棄民意護航卓榮泰、護航賴清德。國會議員變成民進黨高官掩蓋災情、推諉卸責的幫兇、打手。七月底以來的連日大雨，已讓南部災民雪上加霜。農作物無法收成、生財工具被毀、居無定所，還要忍受淹水之苦。南部受災民都在問，政府到底在哪裡？政府治水的預算到底花去了哪裡？

國民黨團提到，依據事實查核中心公布的數據，公元2000年後取得治水預算前三名就是台南市（466億元）、嘉義縣（330億元）、高雄市（278億元），災民都在問，為什麼還會大淹水？政府真的有在認真治水嗎？人民不能問嗎？

最後，國民黨團說，現在南部災民連要求一個卓內閣專案報告都不可得？還是南部災情也跟對等關稅一樣都變成了國家機密？卓榮泰必須到立法院向災民說清楚、講明白。