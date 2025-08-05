上空終於清空！　南部人感動刷一排：今總算出太陽

▲最新雷達回波圖顯示，「南部上空終於清空了」。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

下到沒完的兩波西南氣流告一段落，連日來的雨終於要停了，讓南部人今天感動喊「終於看到太陽」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書發文，分享今天早上最新雷達回波圖表示，「南部上空終於清空了，雖然還有零散的雲雨，但不多了，天氣正漸漸好轉中！」

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許多網友留言，「終於呀」、「終於看到太陽了」、「總算出現曙光，雨過天晴」、「連續下了9天的雨，總算是出太陽了」、「好久沒看到太陽了...刺眼的感覺真好。」

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



氣象署預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天西南風減弱，水氣仍較多，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後北部、東北部、東部、東南部山區有局部短暫雷陣雨，其中桃園以北、北部、宜蘭山區有局部大雨發生機率。

張承傳說，周三太平洋高壓增強，清晨至上午中南部有零星短暫陣雨，午後北部、其他山區有局部短暫雷陣雨；周四至周六太平洋高壓最強，午後山區有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署7月28日針對西南氣流，發布「較大規模或較劇烈豪雨作業」，一直到8月4日中午12時才解除，時間長達8天，連日豪雨也讓中南部民眾苦不堪言，高雄市茂林區多納林道累積雨量近2900毫米。

▼西南氣流影響事件。（點圖可放大／氣象署）



▲▼西南氣流影響事件。（點圖可放大／氣象署）

