廣東多地洪災「道路如滾滾黃河」　居民：水位一度到成年人的腰

記者廖翊慈／綜合報導

中國廣東氣象台4日消息指出，受連續大雷暴雨影響，暴雨紅色預警連發，多地出現洪災。多位居民指出，路邊車輛至少淹到車窗，路面更是如「滾滾黃河」般，被泥水淹滿，還有人被沖走，簡直災難不斷。

▲路面被湍急的泥水淹沒。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，陸豐24小時降雨量307.6毫米，深汕合作區鯪門鎮72小時累積雨量690毫米，接近年均降水量70%。深圳龍崗區1小時雨強99毫米（接近「百年一遇」），全市平均雨量121.3毫米，為2018年颱風「山竹」後首個全市暴雨紅色預警。

氣象台指出，全省370個鎮街暴雨以上降水，9個鎮街超250毫米大暴雨（惠州龍門縣303.9毫米），因天氣系統疊加，中層低渦滯留廣東中北部，低空西南急流持續輸送水汽，形成「列車效應」（強降雨雲團反覆經過同一區域）。

▲隨處可見路邊車輛被淹過一半。（圖／翻攝自微博，上同）

有居民表示，「水位一度淹到正常成年人的腰部，相當危險」、「有一間賣車的，全都泡水了」、「剛剛目睹一個人被沖走，很可怕」。部分地區的政府工作人員表示，「目前水已經退掉了，救援工作正在進行。」

氣象部門預計，降雨天氣將持續至6日，粵東、珠三角沿海仍有暴雨到大暴雨（100～200毫米），局部特大暴雨（250～350毫米）；7日起副高西伸，全省轉多雲炎熱，但地質災害風險落後（土壤飽和）；預計12至13日、17至19日、26至31日還有三輪強降水，月底恐受颱風影響。