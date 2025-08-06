懷胎6個月...高雄孕婦被推入水溝性侵！淫男拿菜刀架喉硬來

▲高雄孕婦被推入水溝性侵，所幸路人發現異狀即時制止惡狼。（示意圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

高雄一名張姓男子涉嫌在去年7月持刀性侵一名懷孕六個月的女子，遭法院依攜帶兇器強制性交罪判刑6年8月，並裁定刑滿後施以5年監護。最新進度，案件進入二審審理期間，法院考量其涉重罪且有逃亡疑慮，5日宣判張男自114年8月14日起延長羈押2個月。

根據法院裁定書指出，張男患有腦功能障礙，語言理解與推理能力屬輕度受損，影響其控制行為能力。案發當日，被害女子在高雄市旗山區下公車後，步行至大樹區斜張橋下附近時，張男見周遭無人，遂持菜刀上前威脅，將刀抵住女子頸部，強行將其推至牆邊並開始猥褻。



隨後更將對方壓制在地並推入水溝內，脫去其衣物，強迫進行猥褻與部分性侵。張男原欲進一步性交，所幸過程中有路人發現異狀並即時制止，阻止犯行擴大。

法院指出，張男與被害人素不相識，犯案動機單純且突發，加上過去有多次遭通緝紀錄，顯示其配合審判意願薄弱。考量其所涉為最輕本刑5年以上的重罪，且有潛逃之虞，羈押必要性仍存，裁定延長羈押，以確保刑事訴訟程序得以順利進行。



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