狼家教「前世說」婦人信了！迷昏女兒塗精助懷孕　還寫信求原諒

▲台中一名少女遭家教老師、母親聯手下藥迷昏，甚至被帶到韓國旅遊時，遭以精液塗抹陰部。（示意圖／123RF）



記者許權毅／台中報導

台中市一名男師替17歲高中女學生家教，男師洗腦少女媽媽（以下稱A女），少女是自己前世妻子，由自己讓少女懷孕，雙方名正言順交往，才可以化解A女自身性命劫數，2人數次下藥少女。甚至3人共遊韓國期間，2人迷昏少女，狼師當場自慰，讓A女幫忙塗抹精液到少女陰部，企圖讓少女懷孕。案件打到二審，因犯罪地點均在國外，部分罪刑公訴不受理，恐讓2人以輕罪脫身。A女還在看守所期間寫信要女兒原諒自己跟男師，結果遭延押。

檢警追查，台中一名狼師（58歲）在豐原區擔任家教，上網刊登廣告後，2023年5月間，吸引本案A女委託替女兒（17歲）家教。結果狼師到任後，陸續說服A女，自己就是其女兒前世丈夫，A女也是女兒前世母親，需要以下藥方式，讓女兒睡去，由自己讓少女懷孕，雙方名正言順交往，可以化解A女自身劫數。

A女認同狼師說法，竟然配合在2024年4月某日凌晨，謊騙女兒服用睡前酵素、健康食品，實際上是提供10毫克安眠藥，導致女兒昏睡。5月，A女故技重施，確定少女服用此劑量安眠藥會深沉昏睡。

去年7月，A女跟狼師帶著剛成年的女兒到韓國旅遊10天，2人在飯店內再由狼師提供安眠藥給A女，A女要求女兒服用睡前酵素，結果女兒再度昏睡，A女竟把女兒褲子脫去，由狼師當場自慰至射精，並由A女將狼師精液塗抹在女兒私密處，意圖以此方式使女兒懷孕。

直到女兒從媽媽手機內發現自己被刪除的性影像，嚇得跟爸爸求救，檢警在去年10月持搜索票上門，逮捕狼師以及A女，2人均遭收押禁見，還在狼師家中扣得33顆預定使用之安眠藥。

案件於台中地院一審時，因涉及家暴妨害自由、妨害性自主未被公開揭露，狼師與A女不服判決上訴。台中高分院二審認為，狼師在第一次提供安眠藥給A女時，還特別強調「30分鐘就會有強烈睡意，效用大概3至4小時就會退掉，不敢吃很多，因為怕影響到起床時間」，顯然狼師明知該藥物效用，卻由A女配合佯稱是健康食品，誘騙其女兒，自屬強制罪，其手段非社會倫理可容忍。

狼師說，自己擔任被害人家教1年多，期間還一起到多國旅遊、互動良好，會賺取薪資賠償，自身已經58歲，還曾發生過重大車禍導致十字韌帶斷裂，家中有老母親需照養，處境可憐，請求從輕量刑。

台中高分院審酌，男子身為師長，應該尊重被害人身體以及意願，竟為了達成與其交往的目的，騙取被害人母親信任，使其母親信以為真，不顧女兒不願意交往，並利用被害人之信任、尊敬，使其母誘騙女兒。

全案因3人共遊國外所發生之犯罪，因地點並非我國境內，案件上訴後，高分院認定無審判權，公訴不受理。其餘駁回上訴部分之刑、所犯強制罪等，狼師應執行有期徒刑8月、A女應執行有期徒刑7月，可易科罰金，可上訴。