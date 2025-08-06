證據曝！減重網紅醫「疑私收病患顧問費」　最慘恐吊銷醫師證書

▲立委柯志恩接獲陳情，有兩名患者接受縮胃曠腸手術後死亡。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許宥孺／高雄報導

在網路上擁有上萬名粉絲的王姓減肥手術醫師，近日遭到患者家屬連環爆料，指控他替病患進行「腹腔鏡胃縮小併小腸繞道手術」，卻未經正當醫療程序、輕忽身體狀況就動刀，短短10天奪走2條人命，甚至疑似私下收取費用。高雄市衛生局證實，院方確實對66名患者超收手術費，而王姓網紅醫師涉過度醫療與私自收取病患顧問費，已依法移付醫師懲戒，最嚴重可吊銷醫師證書；目前院方也已禁止他所有手術排程，僅提供患者術後追蹤。

國民黨立委柯志恩、高雄市議員許采蓁近日接獲一名陳情人投訴，她指出，高雄減重網紅醫師對北部一名林小姐超收百萬元手術費用，還指名匯入喔詩的個人帳戶，且術前疑似未經詳細身體評估就動刀，導致嫂嫂林小姐不幸過世。

▲許爸爸還原女兒術後病況。（圖／記者屠惠剛攝）



事隔一週，又有受害家屬向柯志恩辦公室爆料，受害者的父親悲痛的表示，女兒年僅33歲，6月30日手術日，醫師卻僅依女兒於4月26日外院的檢驗報告就動刀，未再次做檢查，術後病情惡化，他們多次求救都沒有被重視，甚至7月2日發現腹部瘀血，醫師卻只開止痛藥、還說能出院，直到女兒出現口吐白沫、眼睛上吊，現場醫護才開始急救，而王醫師卻還在群組告訴他的粉絲，女兒是因為喝酒、抽菸、慢性病未告知，才導致種種結果。

受害者家屬也提到，這位網紅醫生可以邊開直播邊開刀，這合法嗎？這位網紅醫師只說自己成功案例，卻沒有說手術有風險，很多年輕人還貸款去做這個可能失去生命的手術，難道不用被管制嗎？要求王醫師公開道歉。

▲王姓網紅醫師疑似向患者收取線上顧問費。（圖／記者許宥孺翻攝）



針對外界關心王姓醫師執業狀態，高雄市衛生局表示，王醫師任職的安泰醫院，已禁止王醫師字2025年7月28日起，暫停於該院所有手術排程，僅維持周一及部分周六門診提供術後病人追蹤。相關禁令會持續至醫療爭議釐清，確認相關手術無安全疑慮為止。衛生局強調，將依法嚴格審核、列管王姓醫師報備支援醫療申請案件。

另依據《醫師法》第25條規定，醫師有業務重大或重複過失行為、過度治療、違背醫學倫理或業務上不正當行為等任何情事，可由主管機關移付懲戒。衛生局表示，已收集此案相關事證及病歷，依法移付醫師懲戒委員會並訂於8月中下旬開會審議，最嚴重將可吊銷醫師證書。

▲王姓網紅醫師疑似購買不明來源醫療器材。（圖／記者許宥孺翻攝）



衛生局今日也公布醫療爭議調查結果，列出院方與王醫師5大具體違規事項，總計開罰38萬元。包括有66名患者執行縮胃曠腸手術時，遭到嚴重超收費用，原本手術費用應是12萬元，卻被院方多收取ㄉ12至19萬元不等費用，衛生局要求院方限期退回給所有患者，並依法最高裁罰25萬元。

另也查出，王姓醫師涉及病歷記載不完整，違反醫師法規定，遭罰2萬元；護理人員未於病歷完整簽章，醫院督導不當，再罰1萬元。此外，王姓醫師在社群平台刊登醫療廣告，未敘明相關風險及適應症，違反醫療法規定，考量他屢次違規，衛生局加重裁處，開罰10萬元。