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社會 社會焦點 保障人權

1家5口墜谷搜救第8天！再尋獲T恤、娃娃　失蹤者恐被沖進荖濃溪

▲消防局昨趁放晴出動41人力搜救剩下的4人，又找到殘肢與5件衣服。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲南橫五口墜谷，搜救人員不排除失聯者恐被沖進荖濃溪。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄李姓一家5口7月30日晚間開車行經南橫公路時，因連日豪雨路面被淘空，整輛車連5人摔下150米深的谷底，至今2死3失聯。搜救進入第8天，救難人員今日(6日)展開地毯式搜救，不排除失聯者有被水勢沖進荖濃溪，搜救作業範圍約1萬5千平方公尺。上午在現場再找到3件疑似失聯者衣物，已交由警方通知家屬確認。

據了解，車輛意外墜谷時，車上共有李男、吳女、3歲兒子、1個月大女嬰及吳女和前夫所生的17歲女兒，當時李男為了載小女兒回診才冒雨出門，吳女的14歲兒子因為沒有跟著出門躲過一劫。

▲▼消防局趁放晴出動41人力搜救剩下的4人。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲消防局趁放晴出動41人力搜救剩下的4人，昨日找到殘肢與5件衣服。（圖／記者吳世龍翻攝）

高雄市消防局中隊長洪松銘表示，今（6）日上午8時至12時，搜救人員於坍塌區域再度展開搜索，針對疑似失聯者可能遺留位置，共出動14車、搜救人員33名、無人機4架等，編成2組進行地毯式搜索，作業範圍約1萬5千平方公尺。

搜救人員運用多項工具針對倒塌竹林、橫倒樹幹進行切割及清除作業，現場3件疑似與失聯者相關物品，包含紅色T恤、袖套及一件疑似娃娃等物品，已依規定程序交由警方保管。

▲▼ 搜救第8天！墜谷5口不排除遭沖進荖濃溪　地毯式搜索再尋獲3衣物。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼搜救第8天！地毯式搜索再尋獲3衣物。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 搜救第8天！墜谷5口不排除遭沖進荖濃溪　地毯式搜索再尋獲3衣物。（圖／記者賴文萱翻攝）

先前發現大女兒遺體位置附近曾找到腿部殘骸，救難人員昨日從該處開挖，因車輛變型嚴重有汽油滲出，無法使用大型機具，只能靠人力方式用圓鍬、十字鎬、油壓剪、電鋸等工具進行破壞並慢慢挖掘。

昨日搜救第7天，在事故地點下方的河床又找到腳掌、髖骨，以及在一塊大石頭旁找到一個小屍塊與5件衣服，將化驗確認屍塊身分。

另外，往河段方向，因救難人員陸續找到車中的散落物，也不排除其他4人掉入河水的可能，目前河水水位略降，會再度進行大面積搜索。

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