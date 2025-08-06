小隻馬女友超正「1原因硬不起來」超悲　他崩潰：前任1天能4次

▲女友每次喊痛，導致原PO也感到挫敗。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「女友很漂亮但做不下去！」一名男網友表示，女友是個正妹、小隻馬且身材好，無奈交往1年多，兩人至今無法全壘打，「下面會痛說有撕裂感，就不了了之」，如今更影響原PO的身心靈，「我自己到最後也硬不起來！」文章曝光後，不少人認為是不夠濕潤導致，而原PO回應，「單純用手指進去到門口就會痛了。」

一名男網友在Dcard透露，和女友交往一年多，每次親密連結都無法成功，前戲做好做滿、女友也很想要，豈料進入正戲時，女友表達會痛、有撕裂感，他當下只能停止一切，並安慰對方「下次會更好」。

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面對每次闖關失敗，原PO坦言漸漸失去信心，出現「硬不起來」的陰影，甚至懷疑是否患上PTSD（創傷後壓力症）。

最後原PO哀嘆，女友很正且身材凹凸有致，但每次無法進行下去，久而久之讓他萌生退意，「我真的做不下去了」。最後，他也提到，回想起前任女友一天激戰3至4次都不是問題，不知為何現在會如此感到挫敗，讓他十分無助。

底下網友熱議，「有撕裂感，估計是不夠濕和緊繃，放鬆會差很多，主要是她如果之前體驗不好，就會更緊張跟惡性循環」、「我也是！跟女友遠距離，太久沒做，她都太緊很難進去，後面加多一點潤滑液，會好很多」、「我有時候也會有撕裂感，原因是太久沒做+心理壓力，解決方法很簡單：1.塗潤滑液、2.試試陰道口按摩、3.動作要放慢」、「我之前也會撕裂感，每次剛進去跟做完都很痛，有一部分的原因是來自陰道發炎，建議可以先去婦產科看看」。

事後，原PO回應，過程中潤滑液用好用滿，「偶爾幾次會成功，但女友沒有感覺到舒服反而會痛，單純用手指進去到門口就會痛了。」