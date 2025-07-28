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罷免大慘敗「青鳥女友真面目」嚇瘋他　被當出氣包怒分手

▲▼民眾在大雨中響應大罷免造勢活動。（圖／路透）

▲原PO因一場罷免，決定與女友分手。（示意圖／路透）

網搜小組／劉維榛報導

「因為大罷免，我失去了女友！」一名男網友透露，他平時對政治冷感，卻因為女友熱衷罷免行動，意外被掃到颱風尾，更形容女友憤怒到整個人大失控，「是真的恨不得去殺個、砍個（人）的那種」，甚至對他冷暴力。原PO無法接受這種因政治產生的情緒勒索，冷靜一晚後決定分手。

一名男網友在Dcard表示，這次大罷免不管是什麼立場，他也都無所謂，然而女友是青鳥，前陣子密集關注罷免消息，還不時向原PO強調「台灣要罷免通過才有未來、大罷免才會大成功」。

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由於兩人交往才幾個月，加上原PO向來對政治沒什麼興趣，因此沒把女友的話放在心上，不料726罷免全數大翻車，女友無法接受這個事實，原PO還無辜慘遭掃到颱風尾。

原PO說，女友直接怒氣點滿，「這不是什麼月經怒氣可以比擬的，是真的恨不得去殺個、砍個（人）的那種！」更傻眼的是，他被當出氣筒之外，女友甚至開始冷暴力對待，導致原PO也受夠了。

原PO直言，無法面對這種消極的情緒處理，更無法接受是因為政治立場造成，經過徹夜思考，他決定果斷分手，「這樣做才是正確的選擇...但還是有點小不捨。」

底下網友熱議，「政治狂熱的人，不管哪個顏色都一樣請遠離」、「三觀不合真的不要勉強，在一起只是互相折磨讓彼此痛苦而已，可以單純喜歡當一般不談政治的朋友就好」、「用一場選舉看清一個人超爽的好嗎」、「結果大罷免不成功，罷免女友成功」、「這是情緒控管有問題，跟政治無關」、「我跟我男友立場也不同啊，但會互相尊重，開完票幾家歡樂幾家仇，但睡一覺隔天又好啦」。

不過也有人質疑真實性，「下次別創了」、「創文？」「你根本沒女友，做什麼夢」。原PO也語帶無奈回應，「我真的很希望我是用創作的。」

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