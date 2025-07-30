都中美人計！桃園翁投資遭詐百萬　他聽「寶寶」來取款變車手

▲黃姓男子被網路女友設計淪為取款車手。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名70歲王姓男子遭女性朋友以投資虛擬貨幣詐騙100萬元，準備提取獲利卻仍需交付60萬元，在家人提醒下報警。警方計誘埋伏，等24歲車手黃男出面領款時上前逮捕，被逮的黃男則一臉茫然，供稱他是聽網路女友｢寶寶」指示前來兼職替幣商收取款項，就有酬勞，不知道淪為詐欺車手。

▲員警以車手身份將黃男逮捕時，他才知受騙上當。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局同安派出所巡佐周登豐及警員曾沛元、林昱彥接獲被害人王先生報案，他表示在網路認識一位女性朋友，在對方的鼓吹下投資虛擬貨幣，前後已交付百萬現金，在家人提醒下準備提領紅利卻無法出金，發現被騙立即報警。

員警立即與被害人王男合作，遵照對方指示在29日16時30分許，於桃園區文中路某社區前交付60萬元，待黃姓車手出面收款，埋伏的便衣員警立即將其逮捕。

任職服務業的黃男表示，透過交友軟體認識一名女子，經過一個多月的交往感情日深，互稱「寶寶」，對方表示可以介紹兼職工作，只需幫忙幣商收取款項就有酬勞，黃男不疑有他立即申請入職；見到員警出現，黃男自認是正當工作毫不慌張，經員警告知他才驚覺被「寶」寶騙了，莫名其妙成了詐騙車手。