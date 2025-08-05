陪同伏殺詹智能「佛珠男」長相曝光　傳兇嫌為女友殺人...動機待查

記者許權毅／台中報導

簽下韓國職棒啦啦隊河智媛與禹洙漢台灣經紀約的老闆詹智能，昨(4)日在台中某超商遭黃姓男子埋伏砍死，另名同夥康男遭丟包行蹤不明。警方今日上午北上前往康男住處帶人，今日下午康男手戴2條佛珠、頭戴鴨舌帽到案，不發一語。外傳兇嫌黃男是為了女友遭詹性騷行兇，但黃說詞反覆，警方仍在查證，檢警並未傳人到案。

▲台中超商命案同行者康男被警方帶回。（圖／記者許權毅攝）



豐原警分局昨日10點多接獲報案，稱南陽路上一間超商發生殺人案件，結果死者竟是無限夢想經紀公司總經理詹智能，而兇嫌黃男當時駕車逃逸，車上疑似為共犯之康男則被丟包。黃男一路駕車往南，約過半小時後，行經台中市北區時，自行到永興派出所投案。據了解，黃男昨日原本是想逃亡，但思考後，覺得「也跑不掉」，正巧經過永興派出所，便走進去投案，整個過程相當平靜。黃男與詹智能雙方疑已認識，但先前並未發生過衝突。

黃男進入派出所時，手上提著一袋物品，裡頭就是兇器西瓜刀，上頭沾染鮮血，並神情冷靜地跟值班員警說「我砍人要自首」，員警一聽，再查看刀上鮮血，立刻要黃男到嫌犯戒護區，黃男情緒穩定，永興所員警立刻向豐原警方查證，確認有此事，便請豐原分局前來帶人。

▲康男手戴雙佛珠，目前警方以關係人身份詢問中。（圖／記者許權毅攝）



據了解，黃男是台北人，昨日案發前，在超商外猶豫許久，又疑似要等候超商內人潮離去，拿出從家中取得的西瓜刀，上前就是猛砍，一旁陪同的康男，僅是站在一旁，隨後又被黃男丟包，警方今日早9點多北上，要求康男配合到案說明。

今日下午16時許，康男被帶返豐原警分局說明，康男頭戴鴨舌帽、臉戴口罩，手上還戴著2條佛珠，面對記者詢問「知道朋友殺人嗎？」康男不發一語，由於康男涉案程度較輕，是否依犯嫌移送檢方複訊，仍待警方釐清案情。

外傳，黃男是要替遭性騷的女友出氣，比對詹智能先前確實有遭員工「小雪」控訴性騷一事，但警方已經證實，兩件事並無關聯，小雪並非本案關係人，但黃男的女友是否真遭詹性騷？警方僅表示，正在查證黃男說法中，並無帶回任何證人。