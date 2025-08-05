　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陪同伏殺詹智能「佛珠男」長相曝光　傳兇嫌為女友殺人...動機待查

記者許權毅／台中報導

簽下韓國職棒啦啦隊河智媛與禹洙漢台灣經紀約的老闆詹智能，昨(4)日在台中某超商遭黃姓男子埋伏砍死，另名同夥康男遭丟包行蹤不明。警方今日上午北上前往康男住處帶人，今日下午康男手戴2條佛珠、頭戴鴨舌帽到案，不發一語。外傳兇嫌黃男是為了女友遭詹性騷行兇，但黃說詞反覆，警方仍在查證，檢警並未傳人到案。

▲▼台中超商命案,康男。（圖／記者許權毅攝）

▲台中超商命案同行者康男被警方帶回。（圖／記者許權毅攝）

豐原警分局昨日10點多接獲報案，稱南陽路上一間超商發生殺人案件，結果死者竟是無限夢想經紀公司總經理詹智能，而兇嫌黃男當時駕車逃逸，車上疑似為共犯之康男則被丟包。黃男一路駕車往南，約過半小時後，行經台中市北區時，自行到永興派出所投案。據了解，黃男昨日原本是想逃亡，但思考後，覺得「也跑不掉」，正巧經過永興派出所，便走進去投案，整個過程相當平靜。黃男與詹智能雙方疑已認識，但先前並未發生過衝突。

黃男進入派出所時，手上提著一袋物品，裡頭就是兇器西瓜刀，上頭沾染鮮血，並神情冷靜地跟值班員警說「我砍人要自首」，員警一聽，再查看刀上鮮血，立刻要黃男到嫌犯戒護區，黃男情緒穩定，永興所員警立刻向豐原警方查證，確認有此事，便請豐原分局前來帶人。

▲▼台中超商命案,康男。（圖／記者許權毅攝）

▲康男手戴雙佛珠，目前警方以關係人身份詢問中。（圖／記者許權毅攝）

據了解，黃男是台北人，昨日案發前，在超商外猶豫許久，又疑似要等候超商內人潮離去，拿出從家中取得的西瓜刀，上前就是猛砍，一旁陪同的康男，僅是站在一旁，隨後又被黃男丟包，警方今日早9點多北上，要求康男配合到案說明。

今日下午16時許，康男被帶返豐原警分局說明，康男頭戴鴨舌帽、臉戴口罩，手上還戴著2條佛珠，面對記者詢問「知道朋友殺人嗎？」康男不發一語，由於康男涉案程度較輕，是否依犯嫌移送檢方複訊，仍待警方釐清案情。

外傳，黃男是要替遭性騷的女友出氣，比對詹智能先前確實有遭員工「小雪」控訴性騷一事，但警方已經證實，兩件事並無關聯，小雪並非本案關係人，但黃男的女友是否真遭詹性騷？警方僅表示，正在查證黃男說法中，並無帶回任何證人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 1327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大雷雨狂炸！台北101「一度消失了」　在地人喊：這場雨超猛
快訊／17張發票中千萬　明細公布
「香菇又沒違規」基層警炸鍋！　高雄市府說話了
台中海洋館門票太貴被罵翻　營運廠商：「1設施」國內首創
陳晨威看啦啦隊被抓包！辣女友：看好看滿喔　急傳膝蓋破皮照求原
無名屍竟是8國語言學霸！　妹妹許願獲「立杯」讓他安息

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄透天厝竄濃煙！切割鐵捲門火花引發氣爆　1人燒燙傷送醫

「不」同意罷免字沒了！顏寬恒提告罷團　已抓到部分嫌犯

陪同伏殺詹智能「佛珠男」長相曝光　傳兇嫌為女友殺人...動機待查

豪雨後奇景！「安全島拔香菇」基層警炸鍋　高雄市府說話了

性侵4歲童還要她聞手指！　80歲變態鄰居19年後判刑7年2月

彰化26歲女駕駛突暈眩衝對向　路邊車慘遭擊落掉水田

造假連署書！年假變出2067份　國民黨嘉義黨部書記長10人起訴

3個月內街頭逮11詐團成員　埔里偵查隊長獲封「車手雷達」

快訊／午後大雷雨！烏來南勢溪暴漲　17人溯溪團一度受困

18年前無名屍竟是學霸！新北警助尋回家路　胞妹許願獲「立杯」

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣

IVE Liz噴麥「咚」超大聲　安兪真.張員瑛嚇出表情包

鄉土劇女星「拒檢逃逸」！遭警壓制帶回　移送新北檢複訊

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

高雄透天厝竄濃煙！切割鐵捲門火花引發氣爆　1人燒燙傷送醫

「不」同意罷免字沒了！顏寬恒提告罷團　已抓到部分嫌犯

陪同伏殺詹智能「佛珠男」長相曝光　傳兇嫌為女友殺人...動機待查

豪雨後奇景！「安全島拔香菇」基層警炸鍋　高雄市府說話了

性侵4歲童還要她聞手指！　80歲變態鄰居19年後判刑7年2月

彰化26歲女駕駛突暈眩衝對向　路邊車慘遭擊落掉水田

造假連署書！年假變出2067份　國民黨嘉義黨部書記長10人起訴

3個月內街頭逮11詐團成員　埔里偵查隊長獲封「車手雷達」

快訊／午後大雷雨！烏來南勢溪暴漲　17人溯溪團一度受困

18年前無名屍竟是學霸！新北警助尋回家路　胞妹許願獲「立杯」

米奇鑽褲管「直衝下體」！女店員崩潰狂跳　同事爆笑不救畫面瘋傳

以色列擬重新占領加薩　600名前高官籲川普出手「結束戰爭」

輕軌從旁緩緩經過！高雄隱密熱炒炭烤深夜食堂　嘗鮮少見豬視神經

主人外出突收到通知　發現「愛貓用監視器求救」：家中失火了

趙正平揪「大學畢業月薪要10萬」　轟低薪嘆：台灣很悲哀沒進步

3大日本涼感秘境　在山海間納涼、住進奢華酒店套房遠眺山景

林佳緯失誤種敗因！林岳平不苛責　遇不理性言論攻擊是他課題

遭羅智強點名參加納粹活動　苗博雅反擊：何時為圍地檢護納粹道歉

《ETtoday新聞雲》AI創新計畫　再獲Google「台灣新聞數位共榮基金」

AI伺服器動能延續　JPP-KY 7月營收續創歷史新高紀錄

鄭浩均牽手小迪合唱還摟腰　全場狂噓…王威晨怒離席XD

社會熱門新聞

即／NONO慘了！性侵猥褻案逆轉起訴

小琉球民宿開毒趴！13名男女大學生拉K下場慘

詹智能妻子哽咽認屍！才幫付完百萬賠償金

台南女躺路中警上前關心！她掏煙彈狂吸

台積電2奈米關鍵技術外洩　3工程師收押

BMW拒檢4警拉下車　竟是女明星

高雄豪雨「下到生菇」！警察動手全拔除

高雄警「安全島拔香菇」奇景PO網　基層炸鍋

兇嫌稱為女友殺死「河智媛老闆」　女主角：不認識兇手

快訊／大雷雨致礙子破裂　基隆逾500戶停電

即／桃市議員游吾和與女兒涉詐助理費　遭聲押禁見

家人墜谷剩他獨活　14歲兒夢見亡母

趁國中妹畢旅「公廁連結鬧出人命」　男大生下場曝

獨／疑當「詐團軍師」　聯合再生董事交保60萬

更多熱門

相關新聞

「不」同意罷免字被蓋掉　顏寬恒提告罷團...已抓到部分嫌犯

「不」同意罷免字被蓋掉　顏寬恒提告罷團...已抓到部分嫌犯

8月23日將進行第二波立委罷免行動，其中，台中第二選區立委顏寬恒團隊與罷團互相控訴。罷團指稱，要掛看板頻受阻礙，質疑市府配合顏家；但顏寬恒團隊反指，罷免團體從第二階段的連署開始，就不斷騷擾反對罷免的支持者，且罷團也以噴漆方式，故意將布條上的不同意罷免的「不」字覆蓋，團隊都已報警提告，也有部分嫌犯到案。

快訊／41歲男亂刀砍死詹智能　共犯台北落網

快訊／41歲男亂刀砍死詹智能　共犯台北落網

伏殺詹智能犯嫌　曾朝北市鑽石大樓開槍

伏殺詹智能犯嫌　曾朝北市鑽石大樓開槍

殺害詹智能兇嫌曾持刀刺人逃罪

殺害詹智能兇嫌曾持刀刺人逃罪

沙鹿2車碰撞1車側翻橫躺路中　2女駕駛送醫

沙鹿2車碰撞1車側翻橫躺路中　2女駕駛送醫

關鍵字：

台中詹智能伏擊佛珠女友兇嫌

讀者迴響

熱門新聞

台灣20％關稅想降？　傳川普只給2條件

沈玉琳最新病況曝光芽芽將與主治醫師開記者會

蔡阿嘎點頭給蘿拉「最終還款方案」超佛

宋英奎酒駕輕生亡　李鐘赫靈堂崩潰：這麼討厭世界嗎，對你失望⋯

即／NONO慘了！性侵猥褻案逆轉起訴

小琉球民宿開毒趴！13名男女大學生拉K下場慘

快訊／17.53億威力彩得主現身！　40歲台中男花1600元中大獎

嘿咻會痛！　醫揭真凶：很多男生以為體位問題

獨／中部首座海洋館票價公布！家長傻眼

男女趁塞車「激烈交纏」　整台車狂晃

快訊／江蕙驚傳住院！　小巨蛋演唱會宣布延期

無糖飲料、4大家電「免貨物稅」　立法院三讀修正《貨物稅條例》

詹智能妻子哽咽認屍！才幫付完百萬賠償金

阿婆拿筷子「插進煮麵鍋」殺菌！店家嚇傻

台南女躺路中警上前關心！她掏煙彈狂吸

更多

最夯影音

更多

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面