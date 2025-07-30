男交往少女第3天溜滑梯嘿咻　發現懷孕「談判又一次」12罪判2年

▲台中一名男子跟未滿14歲小女友交往，竟帶人到祥順公園內的隱密溜滑梯性交。（圖／翻攝Google Maps）



記者許權毅／台中報導

台中一名A男跟未滿14歲、僅就讀國中的B女交往，竟帶著B女在公園溜滑梯上性交，交往期間又在各自家中性交10次，直到一日B女發現懷孕，2人在公園談判討論，結果A男又在公園廁所內對B女性交。台中地院依12個對未成年性交罪判處，合併應執行2年。

檢警追查，A男自2023年9月26日至同年11月16日與就讀國中、未滿14歲B女交往，A男不顧B女判斷力、自我保護能力都未成熟，竟在交往第3天，帶著B女到太平區祥順運動公園的溜滑梯上性交。

雙方交往期間，在A男住處或是B女住處，總計發生10次性交行為。直到雙方分手後、隔年2月，B女發現懷孕，在祥順運動公園與A男討論應該如何處理，A男卻又耐不住情慾，在公廁對B女性交一次。全案經B女向婦幼隊報案才曝光，A男則被檢方起訴。

台中地院查，A男對於犯罪事實均坦承，並核與B女、B女之父所述情節大致相符，相關卷證也證明A男犯行。法院認為，A男12次犯行，明知B女未成年，應加重刑期，雙方無調解意願。

地院審酌，A男罔顧B女對於性與身體自主能力、判斷能力尚未成熟，思慮不能周詳，不克制自身形愈，率爾跟B女發生性行為，考量犯後態度，全案依12個對未滿14歲女子性交罪，各處1年6月刑期，合併應執行2年。