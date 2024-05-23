快訊／博士級偵查隊長批黃明昭滾去山上　遭火速開鍘申誡2次

▲新任署長交接典禮，右為張榮興，左為卸任署長黃明昭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張君豪、劉人豪／台北報導

國安局日前表示，核定由警政署長黃明昭接任國安局副局長一職，並於今（23）日下午舉行警政署新舊任署長交接典禮，不過刑事局有一名偵查隊長，昨（22）日在臉書發文疑暗指黃明昭「禍害警界德不配位」，刑事局督訓科調查後，認為該偵查隊長行為不當，處分記申誡2次。

▲偵查隊長發文批德不配位。（圖／民眾提供）

陳姓偵查隊長於臉書發文指出，「禍害警界、德不配位的某人終於他媽的給我滾去山上了！詐騙總金額破千億上看兩千億，結果只會欺上瞞下」、「只要有負面新聞就來個相關專案！！每月都有專案！！！這個廢物真的會辦案嗎」、「台灣治安變成這樣他沒責任？誰幫我送盆“草”給他」，似乎就是暗指黃明昭。

陳姓偵查隊長雖然迅速刪文，不過刑事局指出確有該發文，督訓科調查後，認為該名偵查隊長行為不當，處分記申誡2次。

據了解，該名陳姓偵查隊長原是竹科工程師，因為被詐騙集團騙過錢，於是放棄百萬年薪從警，想將詐騙犯都抓起來，該隊長抒發情緒的不當言詞，會讓外界誤以為他代表刑事局發言，刑事局因此在進行調查後，並依《警察人員獎懲標準》做出申誡2次行政處分。