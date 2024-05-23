　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／博士級偵查隊長批黃明昭滾去山上　遭火速開鍘申誡2次

▲▼新任警政署長張榮興 卸任署長黃明昭 警政署卸 新任署長交接典禮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新任署長交接典禮，右為張榮興，左為卸任署長黃明昭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張君豪、劉人豪／台北報導

國安局日前表示，核定由警政署長黃明昭接任國安局副局長一職，並於今（23）日下午舉行警政署新舊任署長交接典禮，不過刑事局有一名偵查隊長，昨（22）日在臉書發文疑暗指黃明昭「禍害警界德不配位」，刑事局督訓科調查後，認為該偵查隊長行為不當，處分記申誡2次。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲偵查隊長發文批德不配位。（圖／民眾提供）

陳姓偵查隊長於臉書發文指出，「禍害警界、德不配位的某人終於他媽的給我滾去山上了！詐騙總金額破千億上看兩千億，結果只會欺上瞞下」、「只要有負面新聞就來個相關專案！！每月都有專案！！！這個廢物真的會辦案嗎」、「台灣治安變成這樣他沒責任？誰幫我送盆“草”給他」，似乎就是暗指黃明昭。

陳姓偵查隊長雖然迅速刪文，不過刑事局指出確有該發文，督訓科調查後，認為該名偵查隊長行為不當，處分記申誡2次。

據了解，該名陳姓偵查隊長原是竹科工程師，因為被詐騙集團騙過錢，於是放棄百萬年薪從警，想將詐騙犯都抓起來，該隊長抒發情緒的不當言詞，會讓外界誤以為他代表刑事局發言，刑事局因此在進行調查後，並依《警察人員獎懲標準》做出申誡2次行政處分。

ET快訊
酒駕男逆向超速釀1死　新北院國民法官重判11年...史上最重
中共軍演截至傍晚派15艘作戰艦　33軍機
獨／00878成份股首曝3檔新兵　一文看老班底AI股剔除風險
快訊／博士級偵查隊長批黃明昭滾去山上　遭火速開鍘
新航恐怖亂流！男心臟病發亡「愛妻就坐旁邊」　重傷躺ICU才知
快訊／王必勝真的斜槓！接任開發資本「資深副總」　明報公司董事
中捷英勇黑衣男現身：妻在旁邊我不能放手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曾辦五億高中生墜樓案　檢察官談中捷砍人：2神器可自保

立法院外24日集會遊行申請通過　管制路線圖出爐...動員500警力

對姻親下手！色男下藥硬上同住女　獲輕判+緩刑理由曝

酒駕男過年逆向超速釀1死　新北院國民法官重判11年...史上最重

快訊／博士級偵查隊長批黃明昭滾去山上　遭火速開鍘申誡2次

咖啡機業務自稱施明德侄！詐保修商200萬判1年6月　再爆販賣大麻

拒聽「死神召喚」彰化大明里掛告示牌「救護車勿鳴笛」　原因曝光

2根閃亮天線插警車頂！台中市警局砸139萬元裝新型警示燈

快訊／北市和平院區涉弊！院長室工程「1拆4」　官商3人遭約談

快訊／施工切破管線！高雄驚傳瓦斯外洩　消防緊急灑水警戒

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

高空急墜6千英尺！　新航乘客曝亂流瞬間

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

台灣90年代老時光　回憶殺畫面一次看

峇里島市集撲克牌賣600台幣 超商只賣11元：不知怎殺價

長髮哥「戰袍洗3次才乾淨」　女友曝腥味濃到吐但有成就感

曾辦五億高中生墜樓案　檢察官談中捷砍人：2神器可自保

立法院外24日集會遊行申請通過　管制路線圖出爐...動員500警力

對姻親下手！色男下藥硬上同住女　獲輕判+緩刑理由曝

酒駕男過年逆向超速釀1死　新北院國民法官重判11年...史上最重

快訊／博士級偵查隊長批黃明昭滾去山上　遭火速開鍘申誡2次

咖啡機業務自稱施明德侄！詐保修商200萬判1年6月　再爆販賣大麻

拒聽「死神召喚」彰化大明里掛告示牌「救護車勿鳴笛」　原因曝光

2根閃亮天線插警車頂！台中市警局砸139萬元裝新型警示燈

快訊／北市和平院區涉弊！院長室工程「1拆4」　官商3人遭約談

快訊／施工切破管線！高雄驚傳瓦斯外洩　消防緊急灑水警戒

曾辦五億高中生墜樓案　檢察官談中捷砍人：2神器可自保

「種植園籃球」傷病累累！尼克雙將季末雙雙去開刀

立法院外24日集會遊行申請通過　管制路線圖出爐...動員500警力

台南第2場大型就業博覽會南台科大登場　逾4千個工作機會歡迎求職

才認6月要登記　林萱瑜藏暗示「要進入另個階段」爆好消息！

大型重機爭取上國道！李孟諺要找民團溝通：尋求民眾可接受方案

航港局辦理113年度全國引水人首場在職訓練　強化引航安全

搶救震後觀光！花蓮推旅行團獎勵金　自由行抽機票還有特斯拉

前女友下海拍A片！美男妒火狂燒　開車撞「她合體男優」怒嗆要殺人

「王牌執行官」彰化分署赴同德中學　透過桌遊宣導法治

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

社會熱門新聞

看守所跟想像的不一樣　 3刀男情緒不穩一夜難眠

快訊／永和某高中前爆砍人案！1男濺血

6國中生站斑馬線沒車禮讓　他火大檢舉13車成功

中捷兇嫌犯案動機曝　「高雄北上砍人」傳跟女友父有關

兒搭中捷遭砍！父曝第一時間未跑原因

「我不是神經病」！殺人未遂逃脫犯曝逃亡原因

獨／假名應徵臨時工！逃犯「誤寫本名」露餡

即／極度危險犯抓到了！簡郁紘趴趴走4天新莊落網

殺人未遂犯藏宿舍　室友曝他借菸又借錢　

即／檢方認定：中捷3刀男心智正常

即／天道盟精神領袖吳桐潭癌逝　享壽75歲

獨／高雄39歲警官主動脈剝離　他組長3月前癌逝

台中殯葬夫妻檔騙4億人間蒸發

夫妻雙載遭砂石車猛撞　他目睹妻被輾斃崩潰

更多熱門

相關新聞

傳黑道北上對付在野黨立委　張榮興回應了

傳黑道北上對付在野黨立委　張榮興回應了

原北市警局長張榮興23日下午接任警政署長，被媒體詢問到關於基隆地區逃脫的殺人未遂逃犯延宕多日落網問題，張榮興表示，台北市警局協助查緝，「北市是在兩天後才接到通知、時間上確實慢了一點，未來會做這方面的檢討改進！」另外張榮興被問到，24日立法院開議，警政署將如何規劃警力保護立法院和委員的人身安全，對此他強調，立法院的安全維護，將分為立院機關維護和立委的安全維護。

偵查隊長PO文「滾去山上」　刑事局要查了

偵查隊長PO文「滾去山上」　刑事局要查了

張榮興接任警政署長　劉世芳有期許

張榮興接任警政署長　劉世芳有期許

曝收到線報！傅崐萁：民進黨動員中南部黑道　要求警政署保護藍委

曝收到線報！傅崐萁：民進黨動員中南部黑道　要求警政署保護藍委

即／高雄刑大遭調查！檢察官帶走3人疑涉洩密

即／高雄刑大遭調查！檢察官帶走3人疑涉洩密

關鍵字：

國安局警政署黃明昭偵查隊長警界

讀者迴響

熱門新聞

3張千萬發票無人領！　新北土城停車花60元中大獎

快訊／馮語婷首曝「無碼正面照」！

30歲朴寶藍詳細死因被判「急性酒精中毒」

快訊／新垣結衣首發聲！　星野源公司凌晨急發聲明

直擊／謝和弦「帶134萬元現金」現身還錢！Keanna神隱

看守所跟想像的不一樣　 3刀男情緒不穩一夜難眠

阮經天媽媽過世！《周處》爆紅仍推戲約陪她

首颱「艾維尼」最快明天生成！估大轉彎北上　下周2天防鋒面雨彈

蝦皮「隔日到貨」活動害慘物流！司機：每天被扣錢

快訊／永和某高中前爆砍人案！1男濺血

解放軍演習地圖曝光！5大紅區「包圍台灣」

大谷翔平被告知「換代打」　表情凍結畫面曝

侯佩岑、歐陽娜娜轉發「台灣必將回歸祖國」

爆星野源「偷吃NHK主播」砸2億元封口　日網炸了

兒「只戒1物」一年狂瘦20KG！無毒教母：連脂肪肝都沒了

更多

最夯影音

更多

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面