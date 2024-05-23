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台大博士班榜首被詐騙「棄百萬年薪從警」　發文罵警政署長被處分

▲▼新任警政署長張榮興 卸任署長黃明昭 警政署卸 新任署長交接典禮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新任署長交接典禮，右為張榮興，左為卸任署長黃明昭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

刑事局有一名陳姓偵查隊長，22日疑發文暗指警政署長黃明昭「禍害警界德不配位」，被刑事局處分記申誡1次。據悉，陳姓偵查隊長是台大電機工程學系博士班榜首，進入竹科當工程師時被詐騙，才會憤而從警，對於詐騙深惡痛嫉。

國安局日前表示，核定由警政署長黃明昭接任國安局副局長一職，並於23日下午舉行警政署新舊任署長交接典禮。

對此，陳姓偵查隊長在臉書發文怒嗆，「禍害警界、德不配位的某人終於他媽的給我滾去山上了！詐騙總金額破千億上看2000億，結果只會欺上瞞下」、「陞職也只用你自己人，你用的人有比較好？」「只要有負面新聞就來個相關專案！！每月都有專案！！！這個廢物真的會辦案嗎」、「台灣治安變成這樣他沒責任？誰幫我送盆“草”給他」，「我真心想問…拼命發新聞，台灣治安變得比較好了嗎？」似乎就是暗指黃明昭。

據了解，陳姓偵查隊長過去是台大電機工程學系博士班榜首，後去竹科擔任工程師，年薪上看百萬，卻被詐騙集團騙錢，因此氣得離職並通過警察特考，想當警察抓光詐騙集團。

針對陳員的發文，刑事局督訓科調查後，認為該偵查隊長行為不當，處分記申誡1次。

▼偵查隊長發文如下。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

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