男獨攀大凍山失聯6天！今尋獲「遺體卡溪石堆中」　家屬心碎認屍

▲64歲男登大凍山失聯6天，今在溪床石堆尋獲遺體。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、閔文昱／台南報導

台南一名64歲傅姓男子日前獨自前往白河關子嶺大凍山登山，卻失聯長達6天，家屬報案後警方、消防與多個民間搜救團體投入大規模搜索，今（5日）下午終於在偏僻溪流石堆發現尋獲，但不幸已明顯死亡，家屬確認後全案由警方後續處理。

台南市消防局指出，7月31日晚間9點19分接獲報案，家屬表示傅男當日上午約9時駕駛白色轎車出門前往大凍山登山，未料天黑仍未返家，手機也無人接聽。警消立即派員搜尋，21時42分於白河區關嶺里的土地公廟附近發現傅男的座車，研判人已入山失聯。

從7月31日至8月4日，搜救人員持續展開地毯式搜尋，出動無人機空拍、地面搜索隊，並結合南搜、飛狼、精英救難隊與林務局等單位，總計動員約250人次，無奈多日未有發現。各大登山社團也協助分享傅男影像及穿著資訊，盼能加快尋人腳步。

今天（8月5日）清晨，搜救行動持續展開。下午1點左右，搜救人員在一處溪流岸邊發現一個黑色背包，內有傅男證件與個人物品，隨後沿溪溯行，並在不遠處尋獲登山鞋。最終於下午4時43分在一處石堆中發現傅男，已明顯死亡，研判應為跌落或失溫等山域意外，詳細死因仍待釐清。

遺體於傍晚5點搬運至山下土地公廟空地，5點17分由家屬現場確認身分，後續將由警方進一步處理。