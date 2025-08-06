學校廁所全面升級！　台南再獲3.35億補助3年改善130校廁所

▲台南市政府再獲中央3.35億元補助，預計3年內完成130校467間廁所改善工程。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為營造更乾淨、舒適與安全的校園如廁空間，台南市政府近日再獲中央覈定3億3501萬4800元補助，預計3年內完成130校、467間廁所整建，打造學生友善學習環境，市長黃偉哲強調，提升廁所品質不只是硬體改善，更是對孩子健康與尊嚴的重視。

台南市自2019年起已累計爭取逾7億元補助經費，市府與教育局多年來攜手六位在地立委持續向中央爭取資源，改善老舊校舍與設施。市長黃偉哲表示，許多學生過去因廁所異味、設施老舊而避而遠之，影響健康與學習情緒，廁所升級後，學生願意自在使用，校園氛圍也明顯不同。

教育局指出，此次獲補助計畫為期三年，將依校園實際需求與設計理念，結合在地特色、性別友善與美感教育推動整建。如開元國小以台灣生物圖案打造活潑空間、日新國小則採工業簡約風搭配亮眼色彩，均獲師生好評，不只是實用，更帶動校園設計美學。

教育局長鄭新輝表示，台南市歷年來對校園整建工程嚴格把關，確保如質如期完工。此次467間廁所改善工程，不僅提升基本設施，更藉由設計與教育結合，引導學生參與與維護。市府也將持續倡導正確使用與清潔觀念，延長設施壽命，打造不僅好用、更值得驕傲的校園環境。