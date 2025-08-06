　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鍾小平道歉獲柯文哲撤告　小草仍灌爆臉書：國民黨何時要開除造謠仔

▲國民黨台北市議員鍾小平被柯文哲指控涉犯加重誹謗罪嫌，今（6日）到台北地院出庭，首度與柯對質，當庭致歉獲和解撤告。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨台北市議員鍾小平被柯文哲指控涉犯加重誹謗罪嫌，今（6日）到台北地院出庭，首度與柯對質，當庭致歉獲和解撤告。（圖／記者黃哲民攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲控告國民黨台北市議員鍾小平涉嫌加重誹謗，台北地院今（6日）開庭審理，最終鍾小平當庭道歉、柯文哲撤告，雙方達成和解。但鍾小平受訪卻稱「沒有百分百查證，基於藍白合，願意『致歉』」。此言一出，引起民眾黨黨公職與小草的不滿，不僅在台北地院外當場嗆聲鍾小平，事後更灌爆臉書怒轟「造謠道歉都不情不願的」、「國民黨什麼時候要開除造謠仔」、「我來看看造謠仔的樣子」、「有機會罷免你一定蓋同意」。

鍾小平開庭獲得柯文哲撤告和解後，受訪卻稱「我說我也有基本的查證，沒有百分之百的查證，基於藍白合，基於整個社會大和解，我也願意跟他『致歉』」，引起民眾黨公職跟小草不滿怒轟「道歉不乾脆」，甚至在台北地院外當場嗆聲鍾小平。

大批小草更灌爆鍾小平臉書貼文，紛紛留言批評「造謠道歉都不情不願的」、「國民黨什麼時候要開除造謠仔」、「朱立倫請問這種人為什麼要留著」、「原來造謠跟喝水一樣」、「道歉就可以了事嗎？你應該受到法律制裁」、「國民黨不處理這種人，永遠不再給國民黨選舉拿到選票機會」、「這咖下次讓他落選好嗎」、「國民黨多幾個這種的，永遠別執政了」、「我來看看造謠仔的樣子」、「有機會罷免你一定蓋同意」。

立法院民眾黨團主任陳智菡也批評，鍾小平完全沒有為身為一個民意代表，竟蓄意抹黑造謠的惡劣行徑向社會道歉，而是濫用柯文哲的善良與格局，想這樣混水摸魚騙到和解就混過去。

陳智菡直言，依照鍾小平今天的表現，自己相信鍾馬上會再拿今天在法庭上的內容繼續上政論賺黑心錢、繼續扭曲事實，繼續傷害別人賺政治紅利，她當場聽著鍾小平的受訪內容，還是深深替柯文哲不值，這個人根本沒有反省，也不會悔改。

本案源於柯文哲涉犯京華城案、政治獻金案，經台北地檢署搜索約談、訊後聲押禁見，去年（2024年）9月1日北院召開聲押庭至深夜，鍾小平則在電視政論節目，聲稱「以我的老江湖，如果給他錢，大概在5億裡面的3、4億是阿北（指柯文哲）的錢」等語。

鍾小平更藉此直指柯文哲在台北市長任內，處理京華城容積率案涉嫌收賄，後來又加碼柯P收1500顆比特幣、曾發送鹹濕簡訊給女記者等爆料，因此遭到民眾黨控告加重誹謗罪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 3 2009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
許光漢退伍　「首個公開活動」曝光
吊臂斷了！高雄港吊車翻覆撞貨船　駕駛驚險逃生
不是紅眼！日本來回機票2666元　旅遊達人：夭壽喔
安晨妤偷吃已婚醫師　確定判賠30萬
財神超商！　開出3次千萬發票
快訊／林口大火！　撲滅驚見焦屍
快訊／金髮Yuki慘了！「許男」遭起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

山區缺物資！陳其邁親送「整頭豬」進部落　她讚：很了解原住民

財產申報曝1藍委欠債最多　葉元之、吳秉叡財力驚人

談投資拼降關稅　經貿辦：順應台廠擴大對美投資趨勢

台東男家中情緒失控！成功警方即時協助...妥善處置避免憾事

台灣對等關稅降幅大　經貿辦：「8/7非談判截止日」會持續協商

鍾小平道歉獲柯文哲撤告　小草仍灌爆臉書：國民黨何時要開除造謠仔

轟綠營理性溫和派太天真　曹興誠：正名制憲等多久？2028一定贏？

普發1萬政院擬排富？　國民黨：只要符合「這些」原則就支持

普發1萬有望？　賴清德：政院將依立院三讀的特別條例提出預算

颱風釀3萬多戶住宅受損　賴清德：行政院重建條例將提高預算規模

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【男人的默契】駕駛見停車場位置剩一個　用猜拳決定勝負！

【華江橋騎一半突打雷暴雨】機車道直接變滑水道！

【中橫大崩塌】梨山→大禹嶺整條路不見啦！連電桿也被吞掉QQ

一體成型再進化！LG WashTower第二代全AI洗乾衣機 節能省時更護衣

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【強生烙台語】親切「哩賀」問候！朝聖鼎泰豐驚呼：餃子殿堂

山區缺物資！陳其邁親送「整頭豬」進部落　她讚：很了解原住民

財產申報曝1藍委欠債最多　葉元之、吳秉叡財力驚人

談投資拼降關稅　經貿辦：順應台廠擴大對美投資趨勢

台東男家中情緒失控！成功警方即時協助...妥善處置避免憾事

台灣對等關稅降幅大　經貿辦：「8/7非談判截止日」會持續協商

鍾小平道歉獲柯文哲撤告　小草仍灌爆臉書：國民黨何時要開除造謠仔

轟綠營理性溫和派太天真　曹興誠：正名制憲等多久？2028一定贏？

普發1萬政院擬排富？　國民黨：只要符合「這些」原則就支持

普發1萬有望？　賴清德：政院將依立院三讀的特別條例提出預算

颱風釀3萬多戶住宅受損　賴清德：行政院重建條例將提高預算規模

聯合國示警！　以色列重新占領加薩「恐致毀滅性後果」

周彥農一軍初登板未驚艷但仍會在輪值　林岳平點出課題

從小島到典範！童振源新書「新加坡六十年」剖析關鍵智慧　掀台星閱讀風潮

Lexus「限量LBX性能版」公布售價！300匹馬力、質感內裝還得抽籤

男欠稅+罰鍰380萬「只能月還1萬」　被查出領走千萬現金遭管收

台美關稅談判　葫蘆裡賣什麼膏藥？

柯威士剛從韓國來台　平野惠一見面先聊美食：台灣食物也好吃！

山區缺物資！陳其邁親送「整頭豬」進部落　她讚：很了解原住民

台南白河災損36戶完成媒合　鐵道局攜手7廠商搶修災區

等了一年！許光漢退伍「首個公開活動」曝光　8月底見粉絲「同台互動」

【強生烙台語】親切「哩賀」問候！朝聖鼎泰豐驚呼：餃子殿堂

政治熱門新聞

普發1萬政院擬排富？　國民黨：只要符合「這些」原則就支持

台積電入股英特爾？ 醫挺「台灣吞20％關稅」

邊直播邊開刀！網紅減重醫10天奪2命　家屬控「醫界宋七力」求真相

吃完鼎泰豐　強生還想吃1美食

沈伯洋突變更議程明邀行政院報告關稅　全程採秘密會議不公開

轟王義川「只不過是總統的鷹犬」　沈富雄：該滾的是誰自己閉嘴看

柯文哲與鍾小平和解有2條件　柯委任律師：請鍾議員自重

李大維回憶陳水扁迷航之旅「痛苦、屈辱」　美國人超怒大罵髒話

桃園「最斜槓議員」詹江村身家近億　游吾和0資產卻涉助理費案遭押

普發1萬有望？　賴清德：政院將依立院三讀的特別條例提出預算

風災重創南部　綠委揭漁電共生缺陷

直擊／大雨淹進立法院！　藍委國會辦公室也泡水

比亞迪餐敘事件延燒　黃國昌點名三立說清楚

綠委提案邀卓榮泰報告風災重建突撤案　藍白委錯愕

更多熱門

相關新聞

柯文哲與鍾小平和解有2條件　柯委任律師：請鍾議員自重

柯文哲與鍾小平和解有2條件　柯委任律師：請鍾議員自重

因京華城等案仍在押的前民眾黨主席柯文哲，控告國民黨議員鍾小平加重誹謗，台北地院今（6日）開庭審理，柯與鍾達成和解決定撤告。但事後鍾小平道歉不乾脆、甚至在媒體追問下才致歉，引發場外小草、民眾黨公職不滿，柯文哲本案律師張衞航說，柯有同意2個和解條件，鍾小平的做法與柯主席願意和解的初衷不符，實在有失高度，令人深感失望，請鍾小平議員自重。

鍾小平「致歉」柯文哲獲撤告　陳智菡開砲

鍾小平「致歉」柯文哲獲撤告　陳智菡開砲

柯文哲撤告！鍾小平卻扯藍白合　陳智菡轟噁心：完全沒為抹黑道歉

柯文哲撤告！鍾小平卻扯藍白合　陳智菡轟噁心：完全沒為抹黑道歉

柯文哲撤告後鍾小平未鄭重道歉　陳世軒嗆：實在令人看不起

柯文哲撤告後鍾小平未鄭重道歉　陳世軒嗆：實在令人看不起

柯文哲撤告！鍾小平為沒百分百查證道歉

柯文哲撤告！鍾小平為沒百分百查證道歉

關鍵字：

柯文哲鍾小平陳智菡藍白合小草臉書

讀者迴響

熱門新聞

青鳥女神淪小三！　與人夫爽20多次「無縫懷孕」

快訊／韓女團成員陳屍家中身亡！才上過朴寶劍節目

沈玉琳轉血液腫瘤科查真正病因　

嘉義妻殺夫！「2因素常口角」2人都是外送員　婚後育有3幼兒

停車加油統一發票中大獎！　獎落4縣市

住家塞爆！失智母「8個月噴40萬」長照險卻賠不了

一早醒來看不到八大、TVBS歡樂台！TBC公告4頻道停播

男生勃起超過7公分　醫：已「超標」女生需求

即／母女遭詐千萬輕生　警冷言嘲諷獲不起訴

LINE「18款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、蘇蘇柴

台積電洩密工程師「約在星巴克」被活逮！網友喊扯

69元超貧瘠便當　苦主一看「瘦瘦排骨」傻眼

國泰航空大出包！班機行李全遺失　旅客氣炸

沈玉琳「在家病發經過曝」

誰偷走台積電機密？內鬼拍千張照流日本

更多

最夯影音

更多

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【男人的默契】駕駛見停車場位置剩一個　用猜拳決定勝負！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面