鍾小平道歉獲柯文哲撤告　小草仍灌爆臉書：國民黨何時要開除造謠仔

▲國民黨台北市議員鍾小平被柯文哲指控涉犯加重誹謗罪嫌，今（6日）到台北地院出庭，首度與柯對質，當庭致歉獲和解撤告。（圖／記者黃哲民攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲控告國民黨台北市議員鍾小平涉嫌加重誹謗，台北地院今（6日）開庭審理，最終鍾小平當庭道歉、柯文哲撤告，雙方達成和解。但鍾小平受訪卻稱「沒有百分百查證，基於藍白合，願意『致歉』」。此言一出，引起民眾黨黨公職與小草的不滿，不僅在台北地院外當場嗆聲鍾小平，事後更灌爆臉書怒轟「造謠道歉都不情不願的」、「國民黨什麼時候要開除造謠仔」、「我來看看造謠仔的樣子」、「有機會罷免你一定蓋同意」。

鍾小平開庭獲得柯文哲撤告和解後，受訪卻稱「我說我也有基本的查證，沒有百分之百的查證，基於藍白合，基於整個社會大和解，我也願意跟他『致歉』」，引起民眾黨公職跟小草不滿怒轟「道歉不乾脆」，甚至在台北地院外當場嗆聲鍾小平。

大批小草更灌爆鍾小平臉書貼文，紛紛留言批評「造謠道歉都不情不願的」、「國民黨什麼時候要開除造謠仔」、「朱立倫請問這種人為什麼要留著」、「原來造謠跟喝水一樣」、「道歉就可以了事嗎？你應該受到法律制裁」、「國民黨不處理這種人，永遠不再給國民黨選舉拿到選票機會」、「這咖下次讓他落選好嗎」、「國民黨多幾個這種的，永遠別執政了」、「我來看看造謠仔的樣子」、「有機會罷免你一定蓋同意」。

立法院民眾黨團主任陳智菡也批評，鍾小平完全沒有為身為一個民意代表，竟蓄意抹黑造謠的惡劣行徑向社會道歉，而是濫用柯文哲的善良與格局，想這樣混水摸魚騙到和解就混過去。

陳智菡直言，依照鍾小平今天的表現，自己相信鍾馬上會再拿今天在法庭上的內容繼續上政論賺黑心錢、繼續扭曲事實，繼續傷害別人賺政治紅利，她當場聽著鍾小平的受訪內容，還是深深替柯文哲不值，這個人根本沒有反省，也不會悔改。

本案源於柯文哲涉犯京華城案、政治獻金案，經台北地檢署搜索約談、訊後聲押禁見，去年（2024年）9月1日北院召開聲押庭至深夜，鍾小平則在電視政論節目，聲稱「以我的老江湖，如果給他錢，大概在5億裡面的3、4億是阿北（指柯文哲）的錢」等語。

鍾小平更藉此直指柯文哲在台北市長任內，處理京華城容積率案涉嫌收賄，後來又加碼柯P收1500顆比特幣、曾發送鹹濕簡訊給女記者等爆料，因此遭到民眾黨控告加重誹謗罪。