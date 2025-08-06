　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鍾小平「致歉」柯文哲獲撤告　陳智菡：是男子漢就鄭重道歉

記者黃哲民／台北報導

國民黨台北市議員鍾小平被柯文哲自訴控告涉犯加重誹謗罪嫌，雙方今（6日）在台北地院開庭首度對質，鍾開完庭受訪表示已向柯「致歉」、獲得和解撤告，台灣民眾黨立院黨團主任陳智菡說柯是心軟的人，但鍾若是個男子漢，就該為自己沒查證就造謠抹黑的內容，鄭重道歉。

▲▼台灣民眾黨立院黨團主任陳智菡（白衣）、黨發言人吳怡萱（黑衣），今（6日）批評國民黨台北市議員鍾小平加重誹謗案開完庭受訪內容。（圖／記者黃哲民攝）

▲台灣民眾黨立院黨團主任陳智菡（中），喊話國民黨台北市議員鍾小平若是男子漢，就應為抹黑柯文哲的內容鄭重道歉。（圖／記者黃哲民攝）

由於今天庭訊不開放旁聽，鍾小平開完庭受訪內容，是否為庭訊真實狀況，不少人心存疑問。民眾黨發言人吳怡萱表示，鍾當庭向法官與柯文哲表示未經謹慎查證，「在錄製節目的時候，發表與事實不符的言論」，他願意當庭向柯「道歉」，也承諾開完庭會透過受訪「道歉」。

▲▼台灣民眾黨立院黨團主任陳智菡（白衣）、黨發言人吳怡萱（黑衣），今（6日）批評國民黨台北市議員鍾小平加重誹謗案開完庭受訪內容。（圖／記者黃哲民攝）

▲台灣民眾黨發言人吳怡萱（前左3），今（6日）轉述柯文哲告鍾小平誹謗同意和解，希望社會大眾保有善念，化解對立。（圖／記者黃哲民攝）

吳怡萱說鍾小平受訪道歉的程度，「是不是能被社會大眾接受，我想自有公評」，吳轉述柯文哲思考本案，是站在為國家整體利益發展的高度，因此柯當庭表達「心存善念，盡力而為，希望以這個案子做為社會示範，放下所有不愉快，希望社會大眾保有善念，化解對立」。

吳說柯接受鍾小平的道歉，希望鍾出面向社會大眾解釋清楚他的作為，「一個公眾人物，不能在未經查證的情況，公然造謠之後，結果完全不用負責任」，若鍾今天沒站出來道歉，「對當事人來說，是多麼大的傷害！」

吳怡萱表示，造謠的人，可以在外面繼續造謠，柯文哲卻被限制人身自由在看守所、被禁止發言，沒辦法自證清白，因此希望鍾小平向社會大眾道歉後，能夠有所警惕，把這件事情，當做他人生當中，非常寶貴的經驗，好好在未來任何發言，都能謹慎。

▲▼國民黨台北市議員鍾小平被柯文哲指控涉犯加重誹謗罪嫌，今（6日）到台北地院出庭，首度與柯對質，當庭致歉獲和解撤告。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨台北市議員鍾小平涉誹謗柯文哲，今（6日）出庭「致歉」獲撤告，鍾受訪聲稱和解基於自己沒百分百查證，以及基於「藍白合作」。（圖／記者黃哲民攝）

陳智菡強烈批評鍾小平不斷對柯文哲抹黃抹黑、各種的造謠，也認為法官可能欠缺同理心，一直希望雙方和解，卻沒深究柯過去被鍾這樣的人，是如何在電視上造謠抹黑，「說他收了3、4億元的政治獻金，或者是賄款」。

陳智菡說今天是柯文哲的生日，「我們非常遺憾，要在這個地方跟他見面」，更加遺憾的是「我們都知道柯文哲主席他是非常心軟的人，所以他今天同意和解」，但鍾小平若是個漢子，是個敢作敢當的人，「就應該針對和解的內容，鄭重的道歉！」

陳智菡批鍾小平受訪說和解「基於藍白合作默契」，但事實是鍾連查證都沒有，「你造謠，你抹黑，你說了沒有事實、沒有根據的說法，然後中傷別人」，她喊話鍾「如果你是一個男子漢的話，就別在那邊給我扯東扯西，說什麼藍白合、說什麼黃珊珊，說什麼有的沒的東西」。

陳智菡在鍾小平受訪時，從旁頻喊「鄭重道歉」、「不要輕描淡寫」，更追上結束受訪離開的鍾，要他鄭重道歉。

陳強調，鍾小平身為公眾人物、台北市議員，「你說話可以這樣無的放矢，可以這樣恣意造謠抹黑，只為了個人政治紅利，或者是，上節目去賺通告費嗎？」對於這樣的人、這樣的道歉，「深深感到不齒、惡劣！」

本案源於柯文哲涉犯京華城案、政治獻金案，經台北地檢署搜索約談、訊後聲押禁見，去年（2024年）9月1日北院召開聲押庭至深夜，鍾小平當晚在電視政論節目，聲稱「以我的老江湖，如果給他錢，大概在5億裡面的3、4億是阿北（指柯文哲）的錢」等語。

鍾小平不僅藉此直指柯文哲在台北市長任內，處理京華城容積率案涉嫌收賄，後來又加碼柯P收1500顆比特幣、曾發送鹹濕簡訊給女記者等爆料。

民眾黨批鍾小平含血噴人造謠、嚴重損害柯文哲名譽，由黨發言人吳怡萱代表，9月4日和律師到北院遞狀提起自訴，控告鍾涉犯加重誹謗罪嫌，柯也委任律師提起同樣自訴，去年10月首度開庭，傳喚律師釐清提告範圍等事項，今年2月第2度開庭，僅傳喚吳怡萱出庭，今為鍾小平本案首度出庭。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 3 2009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下半年增3天國定假日　「1族群」再多放2天
拒貸的理由都是假的？　內行揭銀行「潛規則」
快訊／和平東路嚴重車禍！　沿路狂撞多車
快訊／大雷雨炸新北「防冰雹」　警戒範圍曝
快訊／韓女團成員陳屍家中
癌症病人9成不用化療　醫揭「3情境」才要慎重考慮
李大維回憶陳水扁迷航之旅「痛苦、屈辱」　美國人超怒大罵髒話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北大武山豪雨重創步道！棧橋砸毀、路基掏空　封山延至12月底

美工刀打劫早餐店搶2950元！6小時就被逮　桃園男重判7年2月

快訊／大安區轎車沿路狂撞「4汽車、1機車」！　騎士吐血卡車底

店長教女房仲「如何跟屋主對話」竟壓頭吞吐　賠錢換免囚　

快訊／剛到職1週！高雄會計事務所職員墜12樓亡　母悲痛認屍

鍾小平「致歉」柯文哲獲撤告　陳智菡：是男子漢就鄭重道歉

訊達月營收下修5億「股價跌2成」　董事賣股票避損50萬交保

快訊／高雄會計師事務所員工12樓墜落！　倒臥人行道送醫搶救

快訊／北市北投「大型吊車翻覆起火」！　現場畫面曝光

遭控醫療疏失害品種貓死亡　動物醫院反擊：貓咪體弱卵巢萎縮

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【華江橋騎一半突打雷暴雨】機車道直接變滑水道！

【中橫大崩塌】梨山→大禹嶺整條路不見啦！連電桿也被吞掉QQ

【男人的默契】駕駛見停車場位置剩一個　用猜拳決定勝負！

一體成型再進化！LG WashTower第二代全AI洗乾衣機 節能省時更護衣

【紅燈了還硬闖？】女騎士直直衝！ 撞左轉遊覽車倒地

【強生烙台語】親切「哩賀」問候！朝聖鼎泰豐驚呼：餃子殿堂

北大武山豪雨重創步道！棧橋砸毀、路基掏空　封山延至12月底

美工刀打劫早餐店搶2950元！6小時就被逮　桃園男重判7年2月

快訊／大安區轎車沿路狂撞「4汽車、1機車」！　騎士吐血卡車底

店長教女房仲「如何跟屋主對話」竟壓頭吞吐　賠錢換免囚　

快訊／剛到職1週！高雄會計事務所職員墜12樓亡　母悲痛認屍

鍾小平「致歉」柯文哲獲撤告　陳智菡：是男子漢就鄭重道歉

訊達月營收下修5億「股價跌2成」　董事賣股票避損50萬交保

快訊／高雄會計師事務所員工12樓墜落！　倒臥人行道送醫搶救

快訊／北市北投「大型吊車翻覆起火」！　現場畫面曝光

遭控醫療疏失害品種貓死亡　動物醫院反擊：貓咪體弱卵巢萎縮

主動中信非投等債8／26開募　提供穩定現金流

郭智輝稱「台積電投資3千億美元」假消息　朱立倫：是川普亂講？

0727致災性豪雨　Panasonic提供受災區免費點檢及修理優待

北大武山豪雨重創步道！棧橋砸毀、路基掏空　封山延至12月底

全台甜點控注意！ミニ耘菓最新力作鐵盒蛋糕《初雪莓菓》《金映芒菓》閃耀上市

另類災情！暴雨襲台香港腳病患激增2成　男子腳全是黴菌還潰爛

BMW公布慕尼黑車展陣容！新世代iX3首發對決賓士GLC、MINI推2款JCW

地板選木還是磁磚？一票人狂推「這組合」：舒適又好顧

中華男籃FIBA國際賽5連勝　圖齊：打出我們的節奏就會贏

張婧儀首度挑戰古裝劇　「合體男神胡一天」他許願談戀愛…結果GG

【中橫大崩塌】梨山→大禹嶺整條路不見啦！連電桿也被吞掉QQ

社會熱門新聞

青鳥女神淪小三！　與人夫爽20多次「無縫懷孕」

嘉義妻殺夫！「2因素常口角」2人都是外送員　婚後育有3幼兒

即／母女遭詐千萬輕生　警冷言嘲諷獲不起訴

惡廚師性侵超商女店員還恐嚇　判3年10月

柯文哲撤告！鍾小平為沒百分百查證道歉

快訊／凌晨爆爭吵！嘉義妻「水果刀怒捅」殺死夫

即／會計師事務所員工12樓墜落　送醫搶救

獨／工程師竊2奈米技術　台積電緊急做這件事

青鳥書店4年撈6700萬公帑　作家諷：寄生掠奪者

即／台中七期豪宅意外　男子9樓墜落慘死

青鳥女神淪小三　還跟張鐵志「澀谷牽手」被拍

土地公廟旁拉客　警破賣淫集團9女被逮

女照服員裸下體照護小腦萎縮人夫　正宮怒告

台中惡火「男子困9樓陽台」被燒死　驚悚畫面曝

更多熱門

相關新聞

柯文哲撤告！鍾小平卻扯藍白合　陳智菡轟噁心：完全沒為抹黑道歉

柯文哲撤告！鍾小平卻扯藍白合　陳智菡轟噁心：完全沒為抹黑道歉

前民眾黨前主席柯文哲控告國民黨台北市議員鍾小平涉嫌加重誹謗，台北地院今（6日）開庭審理，最終鍾小平道歉、柯文哲撤告，雙方達成和解。但鍾小平受訪卻稱「沒有百分百查證，基於藍白合，願意『致歉』」。對此，民眾黨團主任陳智菡表示，鍾小平令人噁心，完全沒有為蓄意抹黑道歉，而是濫用柯文哲的善良，混水摸魚騙到和解混過去，依照今天的表現，相信鍾馬上會拿法庭內容賺黑心錢、傷害別人，這個人根本沒有反省，也不會悔改。

柯文哲撤告後鍾小平未鄭重道歉　陳世軒嗆：實在令人看不起

柯文哲撤告後鍾小平未鄭重道歉　陳世軒嗆：實在令人看不起

柯文哲撤告！鍾小平為沒百分百查證道歉

柯文哲撤告！鍾小平為沒百分百查證道歉

柯文哲生日　北所壽星便當菜色曝

柯文哲生日　北所壽星便當菜色曝

明被傳替柯文哲作證！　黃珊珊：將據實陳述幫助法院發現真實

明被傳替柯文哲作證！　黃珊珊：將據實陳述幫助法院發現真實

關鍵字：

京華城貪污柯文哲自訴鍾小平加重誹謗

讀者迴響

熱門新聞

青鳥女神淪小三！　與人夫爽20多次「無縫懷孕」

沈玉琳轉血液腫瘤科查真正病因　

嘉義妻殺夫！「2因素常口角」2人都是外送員　婚後育有3幼兒

停車加油統一發票中大獎！　獎落4縣市

快訊／韓女團成員陳屍家中身亡！才上過朴寶劍節目

一早醒來看不到八大、TVBS歡樂台！TBC公告4頻道停播

男生勃起超過7公分　醫：已「超標」女生需求

LINE「18款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、蘇蘇柴

即／母女遭詐千萬輕生　警冷言嘲諷獲不起訴

台積電洩密工程師「約在星巴克」被活逮！網友喊扯

69元超貧瘠便當　苦主一看「瘦瘦排骨」傻眼

國泰航空大出包！班機行李全遺失　旅客氣炸

沈玉琳「在家病發經過曝」

住家塞爆！失智母「8個月噴40萬」長照險卻賠不了

惡廚師性侵超商女店員還恐嚇　判3年10月

更多

最夯影音

更多

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【華江橋騎一半突打雷暴雨】機車道直接變滑水道！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面