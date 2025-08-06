鍾小平「致歉」柯文哲獲撤告　陳智菡：是男子漢就鄭重道歉

記者黃哲民／台北報導

國民黨台北市議員鍾小平被柯文哲自訴控告涉犯加重誹謗罪嫌，雙方今（6日）在台北地院開庭首度對質，鍾開完庭受訪表示已向柯「致歉」、獲得和解撤告，台灣民眾黨立院黨團主任陳智菡說柯是心軟的人，但鍾若是個男子漢，就該為自己沒查證就造謠抹黑的內容，鄭重道歉。

▲台灣民眾黨立院黨團主任陳智菡（中），喊話國民黨台北市議員鍾小平若是男子漢，就應為抹黑柯文哲的內容鄭重道歉。（圖／記者黃哲民攝）

由於今天庭訊不開放旁聽，鍾小平開完庭受訪內容，是否為庭訊真實狀況，不少人心存疑問。民眾黨發言人吳怡萱表示，鍾當庭向法官與柯文哲表示未經謹慎查證，「在錄製節目的時候，發表與事實不符的言論」，他願意當庭向柯「道歉」，也承諾開完庭會透過受訪「道歉」。

▲台灣民眾黨發言人吳怡萱（前左3），今（6日）轉述柯文哲告鍾小平誹謗同意和解，希望社會大眾保有善念，化解對立。（圖／記者黃哲民攝）

吳怡萱說鍾小平受訪道歉的程度，「是不是能被社會大眾接受，我想自有公評」，吳轉述柯文哲思考本案，是站在為國家整體利益發展的高度，因此柯當庭表達「心存善念，盡力而為，希望以這個案子做為社會示範，放下所有不愉快，希望社會大眾保有善念，化解對立」。

吳說柯接受鍾小平的道歉，希望鍾出面向社會大眾解釋清楚他的作為，「一個公眾人物，不能在未經查證的情況，公然造謠之後，結果完全不用負責任」，若鍾今天沒站出來道歉，「對當事人來說，是多麼大的傷害！」

吳怡萱表示，造謠的人，可以在外面繼續造謠，柯文哲卻被限制人身自由在看守所、被禁止發言，沒辦法自證清白，因此希望鍾小平向社會大眾道歉後，能夠有所警惕，把這件事情，當做他人生當中，非常寶貴的經驗，好好在未來任何發言，都能謹慎。

▲國民黨台北市議員鍾小平涉誹謗柯文哲，今（6日）出庭「致歉」獲撤告，鍾受訪聲稱和解基於自己沒百分百查證，以及基於「藍白合作」。（圖／記者黃哲民攝）

陳智菡強烈批評鍾小平不斷對柯文哲抹黃抹黑、各種的造謠，也認為法官可能欠缺同理心，一直希望雙方和解，卻沒深究柯過去被鍾這樣的人，是如何在電視上造謠抹黑，「說他收了3、4億元的政治獻金，或者是賄款」。

陳智菡說今天是柯文哲的生日，「我們非常遺憾，要在這個地方跟他見面」，更加遺憾的是「我們都知道柯文哲主席他是非常心軟的人，所以他今天同意和解」，但鍾小平若是個漢子，是個敢作敢當的人，「就應該針對和解的內容，鄭重的道歉！」

陳智菡批鍾小平受訪說和解「基於藍白合作默契」，但事實是鍾連查證都沒有，「你造謠，你抹黑，你說了沒有事實、沒有根據的說法，然後中傷別人」，她喊話鍾「如果你是一個男子漢的話，就別在那邊給我扯東扯西，說什麼藍白合、說什麼黃珊珊，說什麼有的沒的東西」。

陳智菡在鍾小平受訪時，從旁頻喊「鄭重道歉」、「不要輕描淡寫」，更追上結束受訪離開的鍾，要他鄭重道歉。

陳強調，鍾小平身為公眾人物、台北市議員，「你說話可以這樣無的放矢，可以這樣恣意造謠抹黑，只為了個人政治紅利，或者是，上節目去賺通告費嗎？」對於這樣的人、這樣的道歉，「深深感到不齒、惡劣！」

本案源於柯文哲涉犯京華城案、政治獻金案，經台北地檢署搜索約談、訊後聲押禁見，去年（2024年）9月1日北院召開聲押庭至深夜，鍾小平當晚在電視政論節目，聲稱「以我的老江湖，如果給他錢，大概在5億裡面的3、4億是阿北（指柯文哲）的錢」等語。

鍾小平不僅藉此直指柯文哲在台北市長任內，處理京華城容積率案涉嫌收賄，後來又加碼柯P收1500顆比特幣、曾發送鹹濕簡訊給女記者等爆料。

民眾黨批鍾小平含血噴人造謠、嚴重損害柯文哲名譽，由黨發言人吳怡萱代表，9月4日和律師到北院遞狀提起自訴，控告鍾涉犯加重誹謗罪嫌，柯也委任律師提起同樣自訴，去年10月首度開庭，傳喚律師釐清提告範圍等事項，今年2月第2度開庭，僅傳喚吳怡萱出庭，今為鍾小平本案首度出庭。