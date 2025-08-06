美國半導體關稅將揭曉　黃國昌怒：賴政府跟全台說一切都是機密

▲民眾黨團總召黃國昌、副總召張啟楷召開「民進黨政績 - 光電板淹腳目，前瞻預算放水流」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

美國總統川普宣稱，台積電將在亞利桑那州投資高達3000億美元（約新台幣9兆元），興建全球最大的晶圓廠，加上下週預計要公布半導體關稅，引發國人關注目前關稅的談判進度。民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌今（6日）說，大家很擔心想要準備接下來要面臨的衝擊，但賴清德政府、卓榮泰內閣跟全台灣人說，這一切都是機密、通通不能講，「我只能說，令人非常遺憾、非常憤怒」。

針對台積電2奈米製程機密洩密案，黃國昌說，台積電是護國神山，可以說是台灣最重要的產業，保護好護國神山、讓台灣在半導體先進製程上繼續領先世界各國，確保台灣半導體的競爭力，是全體國人共同的期待跟要求。

黃國昌強調，政府機關在面對這事情時，也應該要確實執行，因此涉及到和有關半導體營業機密、技術竊取的事情，要用最嚴肅的態度徹查到底，所有相關的人都要繩之以法，一個都不要放過。

針對美國總統川普預計下週宣布半導體關稅，黃國昌表示，站在立法部門角度跟各位媒體朋友一樣，只能看新聞才知道，「我們什麼都不知道，因為我們什麼都不能知道，因為我們的行政部門說，所有事情都是機密，我們什麼都不能知道，只能跟各位媒體朋友一樣，透過網路透過國際新聞知道，現在到底發生什麼事情」。

黃國昌說，台積電在開始真正所謂的談判前，就已經去美國做這麼高的投資，結果現在換來美方的一封信都沒有，不要說聯合聲明，連川普總統的信都沒有，只有白宮片面發出的行政命令，讓全體國人非常擔心。

「大家很擔心想要準備接下來要面臨的衝擊，大家擔心台灣要付出什麼代價，也很擔心行政部門目前進行的進度跟狀態是什麼。」黃國昌說，但賴清德政府跟卓榮泰內閣跟全台灣人說，這一切都是機密、通通不能講，「我只能說，令人非常遺憾、非常憤怒」。

黃國昌強調，民眾黨把國家利益放在第一位，還是期待8月7日中午12點前，能達成協議，否則8月7日中午就會正式生效，賴清德政府說這是暫時的，請問暫時多久？可不可以讓全國產業勞工朋友知道？讓國會也知道？大家才知道會暫時多久，接下來要面對的衝擊影響到底是什麼。