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日本關稅恐不止15%？　日經驚揭未獲「1條款」保障

▲▼日本首相石破茂和美國總統川普會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相石破茂和美國總統川普會面。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《日經新聞》報導，日本與美國敲定「對等關稅」稅率15%的貿易協議，但根據華府發布最新文件，日本並未獲得「關稅上限」特殊條款保障，因此部分商品的最終稅率，恐怕仍會超過15%。

最新釋出的美國政府文件顯示，日本商品未被標記與歐盟享有相同的「關稅上限」特殊條款。這份行政命令由美國總統川普於7月31日簽署，5日重新公布，預計隔天在聯邦公報上正式發布。

根據日方，美國曾在7月22日談成的協議中承諾，日本商品將受惠於這項「關稅上限」特殊條款，關稅低於15%的商品，稅率將被提高至上限15%，稅率已達15%以上的商品，則不會再上修。

舉例而言，服飾產品現行稅率為4%，獲得特殊條款保障的國家，新稅率將調高至上限15%，未獲得保障的國家，現行關稅必須再加上對等關稅，也就是說，日本出口至美國的服飾總稅率將會達到19%。

該行政命令的附件一，僅指定歐盟為這項特別條款的適用對象，美國海關及邊境保衛局（CBP）4日向進口商發布的文件，5日發布的最新文件內容也相同。

對此，日本政府計畫派遣經濟再生擔當大臣赤澤亮正再度赴美，要求華府解釋並且修改協議。他5日在參議院預算委員會會議上說，「我已向美方確認，並且獲得保證，我們將獲得與歐盟相同的待遇，不需要擔心。」

 
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