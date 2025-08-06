烏俄「8／8停火」最後通牒！　澤倫斯基：與川普對話富有成效

▲澤倫斯基與川普針對結束戰爭、對俄制裁以及美烏無人機軍售協議進行了「富有成效」的通話。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

在美國總統川普對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）下達8月8日前達成和平協議的最後通牒倒數之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於當地時間5日表示，他與川普針對結束戰爭、對俄制裁以及美烏無人機軍售協議進行了「富有成效」的通話。

根據《路透社》報導，澤倫斯基透過社群平台X表示，「川普總統完全掌握俄羅斯對基輔及其他城市發動攻擊的情況」，烏克蘭近來頻遭俄軍無人機與飛彈猛烈襲擊，戰況持續緊張。

川普近幾週來對普丁態度轉趨強硬，已公開警告若俄方未在8月8日前達成停火協議，將面臨新一波嚴厲制裁，並揚言對購買俄國石油的國家祭出100%關稅。儘管如此，克里姆林宮內部消息人士告訴路透社，普丁不太可能屈服於川普的壓力。

美方也同步展開外交行動。一名華府官員透露，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）將於週三在莫斯科與俄方高層會面，預料將傳達川普的立場與後續可能行動。

澤倫斯基在晚間發表的影片談話中指出，川普對前線情勢「瞭若指掌」，目前戰線綿延長達1000公里，涵蓋烏克蘭東部與南部地區。他強調，烏克蘭一直支持美方提出的立即停火方案，並主動提出多種落實方式。

他透露，烏克蘭已向俄方提議「空中停火」，也就是全面停止飛彈與無人機攻擊，特別是禁止針對民用設施與能源系統。然而俄軍卻「以極其惡毒的方式」破壞所有協議，導致情勢持續惡化。

除了戰事，澤倫斯基也談及即將敲定的美烏無人機軍售協議。他表示，雙方正在推進這項可能成為「最具實力的協議之一」的交易，先前更透露該協議總額高達300億美元。烏克蘭也積極尋求來自西方夥伴的資金與投資，以壯大國內國防產業。