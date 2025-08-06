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柯文哲66歲大壽　陳佩琪決定「不說生日快樂」

▲▼柯文哲、陳佩琪夫婦,2018縣市長選舉,柯文哲,選前之夜,現場照,支持者,柯P選前之夜群眾。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲、陳佩琪夫婦。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

前台北市長柯文哲6日迎來66歲生日，也將以原告身分出席北市議員鍾小平對他誹謗案的庭審。在生日前的倒數3小時，妻子陳佩琪發文表示，今年就不跟柯文哲說「生日快樂」了，而是改說「生日平安」，因為她只希望丈夫能平安幸福。

陳佩琪在臉書向丈夫喊話，「文哲，生日平安！今年生日不說快樂，只希望你平安幸福。你是個救人無數的好醫生，更是個戮力從公、一心為民的好市長，不知道你是否快樂，但至少活得精采，你的每一刻都在創造歷史...」

陳佩琪向柯文哲表示，「你是幸福的，你不在的這一年，這麼多朋友無時無刻關心著你、給你加油打氣，縱然只是幾秒鐘的相見...」還有無數人呼喊 「阿北清清白白」、「阿北我們等你回來」，「我們遇到了人生最艱困的一段時光， 但我會陪你一起攜手渡過...」

北市藍營議員鍾小平去年在政論節目指控柯文哲收受3、4億元賄款及1500顆比特幣，還傳鹹濕簡訊給女記者等，遭柯文哲提告。台北地方法院6日將開庭，而這一天也是柯文哲66歲生日，支持者計畫當天要從土城看守所到北院沿路唱生日快樂歌，幫柯慶生。

▼柯文哲66歲大壽恰逢鍾小平案開庭，支持者將沿街唱生日快樂歌。（圖／翻攝自臉書／陳佩琪Peggy）

▲▼柯文哲66歲大壽　陳佩琪決定「不說生日快樂」：我陪你度過。（圖／翻攝自臉書／陳佩琪Peggy）

 
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