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號召小草8/6為柯文哲慶生　陳佩琪：去北所外唱生日快樂歌

▲民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。（資料照／記者湯興漢攝）

▲民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲8月6日就要迎來66歲生日，然而卻因涉弊遭羈押至今，導致今年只能在台北看守所中渡過生日，對此，柯文哲妻子陳佩琪今（1日）在臉書發文號召支持者當天去北所外，為柯文哲唱生日快樂歌慶生。

陳佩琪表示，罷免投票前一天，她從住家附近的信義路下公車，走在回家的騎樓上，就只是個出門辦事要回家的路人甲，突然有個女士，也許就是賴總統口中所謂的青鳥，跑到她前面，然後突然回過頭對著她大吼說，「大罷免大成功」。

陳佩琪透露，這位女士還不忘頻頻回過頭來，對她比嘲弄的手勢，可能是想吸引周遭民眾對她吐口水，或怎麼來著，但後來看看沒人跟進，就悻悻然、用跳躍式步伐離開。

陳佩琪進一步指出，726投票前，有記者訪問她，事實上，當時她滿腦子想著這個場景，結果就脫口說出，「台灣社會怎麼會被撕裂至如此？」其實心裡就是在想，我們為什麼會變成這樣的國家？

陳佩琪坦言，她也常常在想彭振聲說的，「我為什麼會生在這個國家？」她認為，這句話是彭振聲悲憤下說出的心聲，她近來也更能感受到那種無奈，而且抗議沒有用，因為意見不合就是中共同路人，青鳥和一些寶島logo的粉專說，「不爽，滾去對岸別回來」。

726首波大罷免落幕後，陳佩琪感慨，她的先生柯文哲還是一樣被關坐冤獄中，民進黨講得好聽，說不干涉司法，其實代表台灣的司法就是這樣子了，實在是令她傷心，難道我們的司法水準就是這樣？

陳佩琪不禁質疑，專業都委會開過無數次會議決定的京華城案，專業的委員都沒事，國家卻抓一個不知情、尊重專業去做決定的市長一年不放？這是哪門子的法律？

接著陳佩琪也痛批，難道柯文哲有找什麼都委會的委員，要委員們做出違反專業的決定嗎？還是高雄亞灣按同一套法條的都市計畫、細部給容獎可以，高雄可以，但台北不行？台灣實施地方自治法那麼多年以來，從南到北，從北到南，那麼多都更、都計的案子，就京華城是圖利通過？

此外，針對京華城案，陳佩琪直指，法務部長別急著在大罷免後，拼命升這些辦案檢察官的官位，這些檢察官用莫須有的罪名關押柯文哲，民進黨政府還說，沒介入，那代表台灣司法的水準就是個這樣子。

陳佩琪表示，京華城案是法務部長的責任，除了釐清最近被爆出的司法關說是否屬實外，也應該出來說明她的疑問，畢竟柯文哲好歹也有家人，也是命一條，法務部長能回答嗎？

最後，陳佩琪說，過往柯文哲生日時，柯文哲的換心病人都會跑來幫柯文哲慶生，有一年柯文哲正好在醫院做手術，住院中，所以在醫院的慶生，柯文哲沒多少笑容，除亞斯個性使然外，應該是傷口很痛，但醫院的人熱情地幫柯文哲唱生日快樂歌，今年大家一起去北所外唱。

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