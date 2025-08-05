柯文哲明66大壽恰逢告鍾小平案開庭　小草發起沿路唱生日快樂

▲前民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城弊案、政治獻金案，目前仍遭羈押禁見中。國民黨台北市議員鍾小平去年指柯涉收賄3、4億及1500顆比特幣、傳鹹濕簡訊給女記者等，遭柯提告，台北地方法院明將針對此案開庭，並提訊柯文哲。巧合的是，明天8月6日剛好是柯66歲生日，支持者發起，明天要串聯，沿路幫柯慶生。

柯文哲的京華城弊案、政治獻金案在去年9月爆發，鍾小平趁著話題正熱時，在政論節目爆料，稱京華城公關費達4、5億元，當中可能3、4億是柯文哲的錢等，當時引發民眾黨發言人吳怡萱不滿提自訴，後來鍾小平更指柯文哲收1500顆比特幣、曾發送鹹濕簡訊給女記者等，柯文哲今年1月24日在獄中委由律師遞狀提告。

此案將在明天8月6日開庭，北院也將提訊柯文哲；由於8月6日剛好是柯66歲生日，儘管該案為非公開庭、沒有開放旁聽，但仍有支持者發起活動，要在土城台北看守所到北院的路上，沿路幫柯唱生日快樂慶生。

針對該案開庭，吳怡萱表示，公眾人物發言必須有所本，鍾小平在節目上公然造謠至今未公開道歉，如此造謠成性、含血噴人，柯文哲前主席絕對不會忍氣吞聲，「透過刑事自訴要捍衛自身清白，絕不會息事寧人，更不能縱容缺乏事實基礎的抹黑被掩蓋卻完全不用負責」。