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父愛與警魂同行　里港警+警友歡慶父親節氣氛溫馨

▲里港警分局與警友辦事處聯合舉辦「爸氣十足 里警ㄟ唱」慶祝活動。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局與警友辦事處聯合舉辦「爸氣十足 里警ㄟ唱」慶祝活動。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

父親節將至，為感謝警察同仁辛勞與身為人父的雙重付出，里港警分局與警友辦事處於5日聯合舉辦「爸氣十足 里警ㄟ唱」慶祝活動。現場準備豐盛美食與卡拉OK歡唱區，讓員警在歡笑與歌聲中放鬆身心。民間各界熱情參與，展現警民溫情，凝聚警察大家庭的力量與感動。

▲里港警分局與警友辦事處聯合舉辦「爸氣十足 里警ㄟ唱」慶祝活動。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局與警友辦事處聯合舉辦「爸氣十足 里警ㄟ唱」慶祝活動。（圖／記者陳崑福翻攝）

這次活動屏東縣議會議員何春美、警察之友會顧問團團長莊育棟、警友會主任林秀菊與榮譽主任侯明賢、副主任吳永清、林錦坤、王建泰及顧問團隊、民防大隊長蔡双喜等均親自到場參與，為現場增添溫暖與光彩。

警友辦事處用心準備了豐盛的buffet與多款人氣pizza，不僅讓同仁們大快朵頤，更以美食傳達滿滿的祝福與感謝。餐會活動現場設置卡拉OK歡唱區，警察同仁踴躍參與，紛紛拿起麥克風盡情高歌，一首首熟悉的旋律不僅釋放工作壓力，更拉近了彼此的情感交流。

林秀菊主任致詞時表示，警察工作責任重大、壓力繁重，即便在節日時刻，也往往必須堅守崗位，守護人民安全。里港警友辦事處長年與分局緊密合作，期盼藉由這樣溫馨的小型活動，讓同仁們在忙碌中有喘息的空間，並在歡樂中感受「警察大家庭」的凝聚力與溫情。

分局長温基興表示，非常感謝警友會里港辦事處在百忙之中用心籌辦本次活動，讓同仁們在辛勤執勤之餘，也能感受到節日的溫暖與被支持的力量。他指出，警察工作雖然辛苦，但有警友會與民間力量的支持，就是最堅強的後盾。未來分局也將持續與警友會保持緊密合作，營造更具向心力與幸福感的工作環境。

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