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肯德基「333神券」限時4天回歸　加碼享蛋撻買1送1

▲▼肯德基 。（圖／業者提供）

▲肯德基333超級神券回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接父親節，肯德基「333超級神券」限時4天強勢回歸，一次就能吃到咔啦脆雞+原味蛋撻的組合下殺47折，今（5）日搶先開放預購；加碼曝光本周會員限定「炸翻星期三」優惠，可享原味蛋撻買1送1、買炸雞送蛋撻桶餐等好康。

肯德基神級優惠回來了，「6塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻」只要333元，相較原價祭出47折折扣，比買1送1更划算，今日搶先開放預購，8月7日到8月10日限時4天開賣，優惠代碼為「40586」。

加碼公布本周「炸翻星期三」優惠，可享「蛋撻買1送1特價47元」、「買炸雞送蛋撻桶餐特價399元」 內含咔啦脆雞6塊+原味蛋撻6顆、「激省明星4件組特價159元」內含咔啦雞腿堡1顆+小份香酥脆薯1份+原味蛋撻2個+中杯百事可樂1杯，優惠券於8月6日上午10時30分起至晚上8時開放於PK APP領取，送完為止。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里父親節享10塊炸雞餐下殺6折優惠。

同為搶攻父親節商機，拿坡里全門市至9月2日前祭出「10塊炸雞餐特價390元」，較原價可享6折優惠，換算下來，每塊炸雞只要39元，且還開放換成香嫩烤雞，內用、外帶皆享優惠；加碼可享杜老爺巧克力脆皮雪糕一盒4支只要加購價79元；三商i美食卡會員則有「10塊炸雞特價385元」專屬優惠。

另外，活動期間凡點購指定可樂套餐加送刮刮卡1張，有機會刮中頭獎—偉士牌LX125機車1台（市值約120000元）。

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