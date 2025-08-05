12年送出13000個蛋糕　雲林家扶轉贈童小姐愛心給弱勢家庭

▲家扶孩童親手餵爸爸吃蛋糕，溫馨的父子情。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

致災豪雨不斷，雲林家扶爸爸們整理家園也迎接即將到來的父親節，居住台北的童也恬小姐號召親友持續表達對家扶父親的關懷，雲林家扶歡喜收到270個父親節蛋糕，亦委託各地庇護中心寄出1590個蛋糕分送全台13個家扶中心，慰問弱勢家庭，歡喜看見孩子心目中的SUPER DADDY祝福父親節快樂。

雲林家扶中心表示， 童小姐為紀念父親的守護，在每年的父親節都會贈送父親節蛋糕至家扶中心及其他社福單位。號召好友「陳宜君、鄭淳芳」及世界各地親友超過百人，今年已經連續12年，帶著對父親的情感，已經送出超過13000個蛋糕，滿滿的祝福與鼓勵，給予父親們滿滿的能量與陪伴。



「SUPER DADDY就是我阿公！」三歲的林聖龍給阿公一個大大的擁抱，感謝阿公的照顧。51歲的林煜敦阿公，其妻子、女兒皆離家多年，過去也是個不擅表達的嚴父。在開始照顧聖龍後，才開始學習柔軟，自知教養知識的不足更主動學習親職教養技巧，針對孫子的語言遲緩，更開始帶孫子讀繪本、做語言治療。除了務農維持生計外，仍需侍奉年邁的曾外祖父母，是聖龍心目中的超級阿公。

「老爸過去您養育我成人，未來換我照顧您」雲林家扶兒程玟政，流露對父親的感謝。59歲的父親程威錫自98年離婚後，努力扶養2位兒女。長期操勞造成視神經慢性發炎，最終雙眼近乎失明。玟政感謝父親辛苦的養育，選定護理系就讀，未來希望透過專業照顧能力，成為父親的雙眼陪他看世界，同時照顧更多人亦是玟政的志業。期待透過這個父親節蛋糕度過一個歡喜的父親節。

雲林家扶廖志文主任代表家扶的爸爸們感謝童也恬的發起及各地親友響應，讓弱勢家庭在為生計辛勤奔波，以及天災影響的擔憂之下，得到陪伴與鼓勵。家扶中心轉達童小姐的口訊「家扶爸爸們辛苦了，願大家平安一起走下去，同心愛護這個美麗家園。」讓雲林家扶的爸爸們在這特別的日子裡，獲得各界實際的幫助與祝福，有信心的陪孩子一起持續穩步的走下去。

▲家扶爸爸感謝童小姐讓每年的父親節都有孩子陪伴身旁慶祝享受親子時光。（圖／記者游瓊華翻攝）