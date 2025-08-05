　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

12年送出13000個蛋糕　雲林家扶轉贈童小姐愛心給弱勢家庭

▲家扶爸爸感謝童小姐讓每年的父親節都有孩子陪伴身旁慶祝享受親子時光。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲家扶孩童親手餵爸爸吃蛋糕，溫馨的父子情。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

致災豪雨不斷，雲林家扶爸爸們整理家園也迎接即將到來的父親節，居住台北的童也恬小姐號召親友持續表達對家扶父親的關懷，雲林家扶歡喜收到270個父親節蛋糕，亦委託各地庇護中心寄出1590個蛋糕分送全台13個家扶中心，慰問弱勢家庭，歡喜看見孩子心目中的SUPER DADDY祝福父親節快樂。

雲林家扶中心表示， 童小姐為紀念父親的守護，在每年的父親節都會贈送父親節蛋糕至家扶中心及其他社福單位。號召好友「陳宜君、鄭淳芳」及世界各地親友超過百人，今年已經連續12年，帶著對父親的情感，已經送出超過13000個蛋糕，滿滿的祝福與鼓勵，給予父親們滿滿的能量與陪伴。

「SUPER DADDY就是我阿公！」三歲的林聖龍給阿公一個大大的擁抱，感謝阿公的照顧。51歲的林煜敦阿公，其妻子、女兒皆離家多年，過去也是個不擅表達的嚴父。在開始照顧聖龍後，才開始學習柔軟，自知教養知識的不足更主動學習親職教養技巧，針對孫子的語言遲緩，更開始帶孫子讀繪本、做語言治療。除了務農維持生計外，仍需侍奉年邁的曾外祖父母，是聖龍心目中的超級阿公。

「老爸過去您養育我成人，未來換我照顧您」雲林家扶兒程玟政，流露對父親的感謝。59歲的父親程威錫自98年離婚後，努力扶養2位兒女。長期操勞造成視神經慢性發炎，最終雙眼近乎失明。玟政感謝父親辛苦的養育，選定護理系就讀，未來希望透過專業照顧能力，成為父親的雙眼陪他看世界，同時照顧更多人亦是玟政的志業。期待透過這個父親節蛋糕度過一個歡喜的父親節。

雲林家扶廖志文主任代表家扶的爸爸們感謝童也恬的發起及各地親友響應，讓弱勢家庭在為生計辛勤奔波，以及天災影響的擔憂之下，得到陪伴與鼓勵。家扶中心轉達童小姐的口訊「家扶爸爸們辛苦了，願大家平安一起走下去，同心愛護這個美麗家園。」讓雲林家扶的爸爸們在這特別的日子裡，獲得各界實際的幫助與祝福，有信心的陪孩子一起持續穩步的走下去。

▲家扶爸爸感謝童小姐讓每年的父親節都有孩子陪伴身旁慶祝享受親子時光。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲家扶爸爸感謝童小姐讓每年的父親節都有孩子陪伴身旁慶祝享受親子時光。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 1327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電入股英特爾？醫支持「台灣吞下20％關稅」：國人會理解的
誰偷走台積電機密？「內鬼工程師」手機拍1000張照全流向日本
她頭痛竟是「梅毒侵腦」　固定男友仍中招...真相曝
川普稱台積電要投資3000億美元　下周公布半導體關稅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

關稅海嘯襲！　許淑華：加速普發1萬照顧弱勢族群

陳亭妃一天連跑11場會勘　籲中央速核經費納入災後工程

快訊／高雄仁武晚間傳190戶停電！台電：架空線路斷電影響

12年送出13000個蛋糕　雲林家扶轉贈童小姐愛心給弱勢家庭

2025淡水漁人碼頭煙火秀　交通管制、秘境觀賞點一次看

新北第2座捷運共構停車場　侯友宜視察永平國小工程拚2026完工

澎湖咖啡廳遭海水倒灌！業者無奈：看到烏龜跟魚游進來

新北污水接管125萬戶全國第一　後巷彩繪打造737條幸福廊道

虎尾科大啟動「無人機AI賦能人才培訓計畫」　吸引150位青年報名

虎尾農工迎百年　首度由女校長接任

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【中橫大崩塌】梨山→大禹嶺整條路不見啦！連電桿也被吞掉QQ

【華江橋騎一半突打雷暴雨】機車道直接變滑水道！

一體成型再進化！LG WashTower第二代全AI洗乾衣機 節能省時更護衣

【紅燈了還硬闖？】女騎士直直衝！ 撞左轉遊覽車倒地

【泰格與雪兒】曖昧霸氣

【強生烙台語】親切「哩賀」問候！朝聖鼎泰豐驚呼：餃子殿堂

關稅海嘯襲！　許淑華：加速普發1萬照顧弱勢族群

陳亭妃一天連跑11場會勘　籲中央速核經費納入災後工程

快訊／高雄仁武晚間傳190戶停電！台電：架空線路斷電影響

12年送出13000個蛋糕　雲林家扶轉贈童小姐愛心給弱勢家庭

2025淡水漁人碼頭煙火秀　交通管制、秘境觀賞點一次看

新北第2座捷運共構停車場　侯友宜視察永平國小工程拚2026完工

澎湖咖啡廳遭海水倒灌！業者無奈：看到烏龜跟魚游進來

新北污水接管125萬戶全國第一　後巷彩繪打造737條幸福廊道

虎尾科大啟動「無人機AI賦能人才培訓計畫」　吸引150位青年報名

虎尾農工迎百年　首度由女校長接任

太大也不行？丹麥「大美人魚」挨批又醜又色　官方下令拆除

《以神之名》續作要播了！攝理教怒提「禁播假處分」控造謠

女大生「撞臉大S」爆紅！被狂酸暴怒刪照：腦殘太多了

伏殺詹智能「共犯佛珠男」　依殺人罪移送台中地檢署

KIA最新電動車「通過綠色地獄1萬公里考驗」！高強度測試結果曝光

《鬼滅 無限城》X 日藏壽司！炭治郎炸蝦天婦羅、蝴蝶忍刨冰限定登場

國際火線／美國為何超車德國日本，搶先發明原子彈？

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

地方熱門新聞

澎湖咖啡廳遭海水倒灌！烏龜跟魚游進店裡

陳亭妃一天連跑11場會勘籲中央速核經費納入災後工程

高雄仁武晚間傳190戶停電！台電證實

許淑華：加速普發1萬照顧弱勢族群

雲林家扶轉贈童小姐愛心給弱勢家庭

虎科大推經濟部「AI新秀計畫」　培育無人機智慧人才、企業積極搶才

虎尾農工換將迎百年　首度由女校長接任

Xpark五週年感謝祭　桃園市民卡專屬5折起

淡水漁人碼頭煙火秀　交通管制、秘境觀賞點一次看

網路謠言慈湖拆除　風管處PO美照澄清

新北第2座捷運共構停車場　侯友宜視察永平國小工程拚2026完工

大稻埕夏日節煙火秀　忠孝碼頭周邊管制措施一次看

黑金詐毒一槌擊破！南檢委託拍出曳引車、挖土機758萬元

屏東女拿保單借130萬「裝潢」　行員報警阻詐

更多熱門

相關新聞

雲林縣府攜手國際社團共創社福願景

雲林縣府攜手國際社團共創社福願景

雲林縣政府今（5）日邀請國際獅子會、國際扶輪社、國際同濟會、國際青商會、國際崇她社、國際傑人會及國際工商經營研究社等七大國際社團，舉行「2025年攜手國際社團 共創雲林社會福利新願景」高峰會議，針對各社團公益服務經驗與縣府社會福利、服務方案交流，融和公私協力，同心打造幸福雲林。

蒜頭咖啡飄香　華山莿桐站陪伴失依長輩迎14週年

蒜頭咖啡飄香　華山莿桐站陪伴失依長輩迎14週年

台東縣府表揚20位模範父親

台東縣府表揚20位模範父親

雲林斗南大淹水主因曝光　環團斥人禍

雲林斗南大淹水主因曝光　環團斥人禍

父愛與警魂同行　里港警歡慶父親節

父愛與警魂同行　里港警歡慶父親節

關鍵字：

雲林家扶父親節愛心社福

讀者迴響

熱門新聞

即／台積電ADR瞬殺2.58%　川普爆在美投資3000億美元投震撼彈

LINE「18款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、蘇蘇柴

誰偷走台積電機密？內鬼拍千張照流日本

即／川普稱台積電要投資3000億美元　下周公布半導體關稅

惡廚師性侵超商女店員還恐嚇　判3年10月

夫妻用《鬼滅》反派幫女兒取名！阿嬤崩潰

停車加油統一發票中大獎！　獎落4縣市

沈玉琳最新病況曝光芽芽將與主治醫師開記者會

蔡阿嘎真的衝「蘿拉家麵店」捧場幫宣傳！

買手搖飲「發票爽中1000萬」！獎落兩縣市

台積電入股英特爾？ 醫支持「台灣吞下20％關稅」

獨／工程師竊2奈米技術　台積電緊急做這件事

韓美女繪師爆「腫瘤轉移」　遭醫生隱瞞1年

羅傑斯：我已全面清空美股

魏如萱捲三角戀消失4天首露面！

更多

最夯影音

更多

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【中橫大崩塌】梨山→大禹嶺整條路不見啦！連電桿也被吞掉QQ

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面