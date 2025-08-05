摸完鍵盤別碰食物！兒科醫曝「吐司實驗」結果　爆噁霉斑嚇壞全場

▲傑登醫師分享用白吐司做的實驗，結果嚇壞許多人。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

兒科醫師傑登近日於臉書分享一項實驗，利用吐司與不同潔淨狀態的手接觸，觀察黴菌與細菌生長情形，結果顯示僅有用肥皂與清水洗過的手能有效抑菌。他提醒民眾，乾洗手與酒精只能作為輔助，最根本的防護還是正確洗手。尤其孩童更需從小養成良好衛生習慣，遠離病菌威脅。

傑登醫師以白吐司為媒介做衛教實驗，他將吐司分別以不同狀態的手觸碰，包括未接觸、洗過手、用乾洗手、沒洗手與擦過鍵盤的手，觀察黴菌孳生狀況。結果顯示，唯有洗過手的吐司相對乾淨，其他狀態的吐司則布滿霉點與細菌。

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對於不少人仰賴酒精或乾洗手作為主要清潔方式，傑登醫師也提出警示。他指出，酒精與消毒產品雖具有殺菌能力，但無法清除手部的油脂、髒污與汗水，且不同濃度與保存方式也會影響效果。因此這類產品應做為輔助，不能完全取代肥皂與清水的基本清潔。

▼傑登醫師透過這項實驗，提醒眾人洗手的重要性。（圖／翻攝臉書／傑足先登 傑登醫師）



傑登醫師強調，最簡單也最有效的方式就是用肥皂加上流動清水，搓洗至少20秒，尤其在進食前、如廁後、外出返家後更應徹底清潔雙手。這不僅有助防範病毒與細菌，更能降低孩童在校園或日常生活中遭遇交叉感染的風險。

傑登醫師進一步提醒家長，應教導孩子正確洗手方法，包括熟記「內、外、夾、弓、大、立、腕」七字訣，逐步清洗每個部位。若家長不確定孩子是否掌握技巧，不妨趁著洗澡時間陪同練習，讓正確觀念從日常中自然建立。

驚人的實驗結果出爐，不少網友對此直呼，「看起來有點可怕」、「每次買早餐店的果醬吐司，那摸過錢的手（嘔」、「潔癖人我喜歡這個簡單明瞭的例子」、「真的要給愛吃手指頭的兒子看一下，到底有多髒」、「認真洗手的重要性」、「我比較想知道，男人用完洗手間沒洗手再就摸麵包會變成怎樣？」