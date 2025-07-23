民眾隨手倒廚餘餵浪浪、野鳥！馬路髒又臭　台南環保局開罰

▲台南市仁德區有民眾被檢舉指控長期在路邊潑撒食物、廚餘，餵養流浪狗及招來鳥類，造成環境髒亂。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市仁德區有民眾被檢舉指控長期在路邊潑撒食物、廚餘，餵養流浪狗及招來大批鳥類，除嚴重造成環境髒亂外，也引發流浪狗群追人、鳥糞及老鼠、蟑螂聚集等環境污染、病媒傳播問題，台南市環保局指出，已依廢棄物清理法對當事人取締告發，如有再犯將加重處分。

有民眾檢舉，當事人每天下午2、3時都定點潑撒食物、廚餘污染環境，晚上都是蟑螂、老鼠聚集，還會造成餵食的流浪狗群追人情事。民眾拍到的影片有清楚拍到丟棄的人，所屬店家，車牌及丟棄過程，通報環保局多次都未改善處裡，令居民相當困擾。

據林姓民眾指出，他上班或運動時，都會發現有大量的食物殘留跟廚餘散播在馬路兩側，起初以為這只是偶然，後來發現其實每天都會有，而且數量越來越多，因他的車輛本身停放在該處附近，有時去開車時，都會發現附近有很多蟑螂還有老鼠，到晚上有非常多老鼠在竄來竄去。這些食物有時候是麵包，有的時候是一些剩菜剩飯，甚至有一些東西是帶有一點油汙的，除造成路面汙損很難清理不說，甚至可能會造成一些害人滑倒，因為那條路其實有蠻多的居民都在那邊運動，通勤都會經過，附近也有公園，也有很多老人，有安全性問題。

林姓民眾說，起初大家也很納悶，因為附近都沒有一些餐飲的店家，怎麼會有這麼多蟑螂老鼠，後來才發現就是有人在丟棄這些廚餘、食物餵食，衍生動物來吃，到晚上就會引來各種野狗、老鼠、蟑螂，然後白天就會聚集著大量的巴哥鳥。多的時候大概有5、60隻的巴哥聚集吃這些食物，然後就會在附近的車輛、甚至道路上排洩。這些巴哥經觀察是白尾巴哥，是外來入侵種，對生物本身也是有危害的，這種情況其實蠻久了。

林姓民眾說，跟環保局投訴以及跟當事人溝通都沒有什麼效果，對方可能會暫緩幾天不丟，但可能過幾天風頭過了，他就會出來，可能換個地方繼續餵食，且對方不像大家一般會用一個碗或一個容器把東西裝著，對方就是直接把食物殘渣在路面上大面積潑灑，灑了整個路面都是食物，甚至有很多是公有的路邊停車格內也有。這種情況滿危險的，因老鼠本身也可能會啃咬一些電線管路，大量老鼠、蟑螂對傳染病傳播也是危害，居民向對方溝通，目前情況都沒有太大改善，畢竟這種案件不屬於警察管轄，且居民本身要上班也有工作，不可能耗費很多的心力去跟拍、去蒐集證據，這樣子其實對居民是很困擾的一個問題。

▲仁德里長王文道表示，自己已勸導民眾不要再亂餵狗。（圖／記者林東良翻攝）



仁德區仁德里里長王文道說，這些問題有民眾反映，還有流浪狗追人問題，他有跟對方說，現在比較少餵，且流浪狗也只剩2、3隻，不像以前5、6隻，現在比較低調。

▲台南市環保局稽查科科長張仕音表示，已對行行人開罰。（圖／記者林東良翻攝）

台南市環保局稽查科科長張仕音指出，環保局獲報後，依據民眾所提供的影片，派員會同行為人前往現場蒐證查明之後，行為人有坦承丟棄麵包屑，導致汙染路面之行為，環保局已依廢棄物修清理法規定予以告發處分。那未來如果行為人有重複再犯的情況，環保局後續會再依法加重處分。環保局呼籲民眾，如果有隨意影響環境衛生的行為，將會依違反廢棄物清理法規定予以處分，呼籲民眾不要隨意的飼養動物，以致產生汙染路面之行為。