　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

民眾隨手倒廚餘餵浪浪、野鳥！馬路髒又臭　台南環保局開罰

▲台南市仁德區有民眾被檢舉指控長期在路邊潑撒食物、廚餘，餵養流浪狗及招來鳥類，除造成環境髒亂外，也引發流浪狗群追人、鳥糞及老鼠、蟑螂聚集等環境污染、病媒傳播問題。（民眾提供，下同）

▲台南市仁德區有民眾被檢舉指控長期在路邊潑撒食物、廚餘，餵養流浪狗及招來鳥類，造成環境髒亂。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市仁德區有民眾被檢舉指控長期在路邊潑撒食物、廚餘，餵養流浪狗及招來大批鳥類，除嚴重造成環境髒亂外，也引發流浪狗群追人、鳥糞及老鼠、蟑螂聚集等環境污染、病媒傳播問題，台南市環保局指出，已依廢棄物清理法對當事人取締告發，如有再犯將加重處分。

有民眾檢舉，當事人每天下午2、3時都定點潑撒食物、廚餘污染環境，晚上都是蟑螂、老鼠聚集，還會造成餵食的流浪狗群追人情事。民眾拍到的影片有清楚拍到丟棄的人，所屬店家，車牌及丟棄過程，通報環保局多次都未改善處裡，令居民相當困擾。

▲台南市仁德區有民眾被檢舉指控長期在路邊潑撒食物、廚餘，餵養流浪狗及招來鳥類，除造成環境髒亂外，也引發流浪狗群追人、鳥糞及老鼠、蟑螂聚集等環境污染、病媒傳播問題。（民眾提供，下同）

▲台南市仁德區有民眾被檢舉指控長期在路邊潑撒食物、廚餘，餵養流浪狗及招來鳥類，除造成環境髒亂外，也引發流浪狗群追人、鳥糞及老鼠、蟑螂聚集等環境污染、病媒傳播問題。（民眾提供，下同）

據林姓民眾指出，他上班或運動時，都會發現有大量的食物殘留跟廚餘散播在馬路兩側，起初以為這只是偶然，後來發現其實每天都會有，而且數量越來越多，因他的車輛本身停放在該處附近，有時去開車時，都會發現附近有很多蟑螂還有老鼠，到晚上有非常多老鼠在竄來竄去。這些食物有時候是麵包，有的時候是一些剩菜剩飯，甚至有一些東西是帶有一點油汙的，除造成路面汙損很難清理不說，甚至可能會造成一些害人滑倒，因為那條路其實有蠻多的居民都在那邊運動，通勤都會經過，附近也有公園，也有很多老人，有安全性問題。

▲台南市仁德區有民眾被檢舉指控長期在路邊潑撒食物、廚餘，餵養流浪狗及招來鳥類，除造成環境髒亂外，也引發流浪狗群追人、鳥糞及老鼠、蟑螂聚集等環境污染、病媒傳播問題。（民眾提供，下同）▲台南市仁德區有民眾被檢舉指控長期在路邊潑撒食物、廚餘，餵養流浪狗及招來鳥類，除造成環境髒亂外，也引發流浪狗群追人、鳥糞及老鼠、蟑螂聚集等環境污染、病媒傳播問題。（民眾提供，下同）

林姓民眾說，起初大家也很納悶，因為附近都沒有一些餐飲的店家，怎麼會有這麼多蟑螂老鼠，後來才發現就是有人在丟棄這些廚餘、食物餵食，衍生動物來吃，到晚上就會引來各種野狗、老鼠、蟑螂，然後白天就會聚集著大量的巴哥鳥。多的時候大概有5、60隻的巴哥聚集吃這些食物，然後就會在附近的車輛、甚至道路上排洩。這些巴哥經觀察是白尾巴哥，是外來入侵種，對生物本身也是有危害的，這種情況其實蠻久了。

▲台南市仁德區有民眾被檢舉指控長期在路邊潑撒食物、廚餘，餵養流浪狗及招來鳥類，除造成環境髒亂外，也引發流浪狗群追人、鳥糞及老鼠、蟑螂聚集等環境污染、病媒傳播問題。（民眾提供，下同）▲台南市仁德區有民眾被檢舉指控長期在路邊潑撒食物、廚餘，餵養流浪狗及招來鳥類，除造成環境髒亂外，也引發流浪狗群追人、鳥糞及老鼠、蟑螂聚集等環境污染、病媒傳播問題。（民眾提供，下同）

林姓民眾說，跟環保局投訴以及跟當事人溝通都沒有什麼效果，對方可能會暫緩幾天不丟，但可能過幾天風頭過了，他就會出來，可能換個地方繼續餵食，且對方不像大家一般會用一個碗或一個容器把東西裝著，對方就是直接把食物殘渣在路面上大面積潑灑，灑了整個路面都是食物，甚至有很多是公有的路邊停車格內也有。這種情況滿危險的，因老鼠本身也可能會啃咬一些電線管路，大量老鼠、蟑螂對傳染病傳播也是危害，居民向對方溝通，目前情況都沒有太大改善，畢竟這種案件不屬於警察管轄，且居民本身要上班也有工作，不可能耗費很多的心力去跟拍、去蒐集證據，這樣子其實對居民是很困擾的一個問題。

▲台南市仁德區有民眾被檢舉指控長期在路邊潑撒食物、廚餘，餵養流浪狗及招來鳥類，除造成環境髒亂外，也引發流浪狗群追人、鳥糞及老鼠、蟑螂聚集等環境污染、病媒傳播問題。（民眾提供，下同）

▲仁德里長王文道表示，自己已勸導民眾不要再亂餵狗。（圖／記者林東良翻攝）

仁德區仁德里里長王文道說，這些問題有民眾反映，還有流浪狗追人問題，他有跟對方說，現在比較少餵，且流浪狗也只剩2、3隻，不像以前5、6隻，現在比較低調。

▲台南市仁德區有民眾被檢舉指控長期在路邊潑撒食物、廚餘，餵養流浪狗及招來鳥類，除造成環境髒亂外，也引發流浪狗群追人、鳥糞及老鼠、蟑螂聚集等環境污染、病媒傳播問題。（民眾提供，下同）

▲台南市環保局稽查科科長張仕音表示，已對行行人開罰。（圖／記者林東良翻攝）

台南市環保局稽查科科長張仕音指出，環保局獲報後，依據民眾所提供的影片，派員會同行為人前往現場蒐證查明之後，行為人有坦承丟棄麵包屑，導致汙染路面之行為，環保局已依廢棄物修清理法規定予以告發處分。那未來如果行為人有重複再犯的情況，環保局後續會再依法加重處分。環保局呼籲民眾，如果有隨意影響環境衛生的行為，將會依違反廢棄物清理法規定予以處分，呼籲民眾不要隨意的飼養動物，以致產生汙染路面之行為。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
超狂「綠鬣蜥獵人」猛抓4千隻　賺40萬獎金
饗賓新品牌「URBAN PARADISE」九大餐區搶先看！
獨／汐止夫妻雙亡　遭詐250萬...滿屋催款單
快訊／足協重懲！周台英教練證註銷　終生禁止足球事務
報案遭詐250萬！汐止老夫妻雙亡　長子悲慟赴殯儀館
30歲幼兒園老師「照出滿天星肺結節」　醫驚曝：漂白水害的
快訊／00940公告最新配息　8／7除息

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

工地灌漿出包！水泥瀑布「高空猛洩」　狂灌停車場超扯畫面曝

獨／汐止夫妻雙亡今相驗　「滿屋催款單沒附卷」警挨批蒐證不齊

民眾隨手倒廚餘餵浪浪、野鳥！馬路髒又臭　台南環保局開罰

藉職務之便詐公款！苗栗新興國小總務主任涉多項弊案遭起訴

獨／「雙北薇妹」帳號下午復活！否認賣性愛片「那個人不是我」

西門町旅館1死1昏迷！死者是消防署科員　與同性伴侶開毒趴喪命

屏東夏日「童話冰宮」爆黃牛搶票　縣府祭兩措施緊急應變

陸男在台偷賣北韓「萬壽臺」畫作　觸《資恐法》判1年驅逐出境

砂石車猛撞客運奪命！乘客生前最後畫面曝光　聽耳機慘遭迎面撞死

報案遭詐250萬！汐止老夫妻雙亡　長子悲慟赴殯儀館相驗

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

工地灌漿出包！水泥瀑布「高空猛洩」　狂灌停車場超扯畫面曝

獨／汐止夫妻雙亡今相驗　「滿屋催款單沒附卷」警挨批蒐證不齊

民眾隨手倒廚餘餵浪浪、野鳥！馬路髒又臭　台南環保局開罰

藉職務之便詐公款！苗栗新興國小總務主任涉多項弊案遭起訴

獨／「雙北薇妹」帳號下午復活！否認賣性愛片「那個人不是我」

西門町旅館1死1昏迷！死者是消防署科員　與同性伴侶開毒趴喪命

屏東夏日「童話冰宮」爆黃牛搶票　縣府祭兩措施緊急應變

陸男在台偷賣北韓「萬壽臺」畫作　觸《資恐法》判1年驅逐出境

砂石車猛撞客運奪命！乘客生前最後畫面曝光　聽耳機慘遭迎面撞死

報案遭詐250萬！汐止老夫妻雙亡　長子悲慟赴殯儀館相驗

媽夢到爸上輩子妻「索討老公」道士點出陰陽結界　劇組赴鬼屋取景

縣府挹注4200萬改善153縣道　張麗善：強化道路品質

指控羅大佑曾說「台灣是中國的」遭打臉　張益贍道歉了：一時口快

從桃園出發挺進矽谷！　Plug and Play Batch 1走向全球

15%關稅好優惠？分析稱「日本沒贏太多」　但為亞洲創下戰略先例

工地灌漿出包！水泥瀑布「高空猛洩」　狂灌停車場超扯畫面曝

8月運勢搶先看！獅子奪冠、金牛敬陪末座「整體＋戀愛運勢」一次揭曉

全職媽媽「想送托幼兒」被質疑不愛孩！她崩潰曝原因　一票人力挺

大罷免倒數　中間選民定生死、綠2事保溫支持熱度

原本只想養1隻　夫妻帶浪貓回家「天天掛念牠兄弟」：3隻全收編

統神加入SWAG！　願喇舌陳沂：她滿漂亮

社會熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

國道一號深夜嚴重車禍！1人遭8車輾過亡

「台版紅姐」有40部激戰片　鮮肉籃球員、學生全入鏡

快訊／新北客運與砂石車對撞　傷亡不明

男娶越南嫩妻　返台竟性侵遭判刑

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

砂石車撞客運最新撞擊瞬間曝！鋼材瞬間炸飛險波及騎士

快訊／遭卸貨小貨車「倒車輾過」！　台中行人搶救無效亡

昨上班2hrs突請假！監理所辦事員國道遭8車輾亡

萬里車禍死者座位曝　遭砂石車迎面撞

「台版紅姐」身分起底　銷魂SOP曝光

更多熱門

相關新聞

萬瓶防蚊液挺第一線防疫！台南企業與慈善協會聯手防登革熱

萬瓶防蚊液挺第一線防疫！台南企業與慈善協會聯手防登革熱

登革熱疫情升溫，基層警消站在防疫最前線，由圓山慈善事業發展協會主辦的防疫捐贈活動，23日上午在台南市警六分局舉辦「萬瓶防蚊液捐贈暨感謝儀式」，攜手在地企業大灣茶莊、紅酒時光與皙淨團隊共襄盛舉，象徵民間力量投入防疫第一線，強化基層防護力。

即／台南貨櫃屋火警！30顆車用電池燃燒竄毒煙

即／台南貨櫃屋火警！30顆車用電池燃燒竄毒煙

台南警遭控闖民宅關監視器　屋主：黃金不見了

台南警遭控闖民宅關監視器　屋主：黃金不見了

聲音照相＋AI助攻！台南取締噪音車效率飆升八成年罰破200萬

聲音照相＋AI助攻！台南取締噪音車效率飆升八成年罰破200萬

男單手騎車拖攤車趴走　警：可罰3.6萬

男單手騎車拖攤車趴走　警：可罰3.6萬

關鍵字：

台南仁德食物廚餘餵養髒亂環保局告發

讀者迴響

熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

吳宗憲爆開戰S家！

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

趕1人用餐客走！名店惹議「燒到市政府出手」

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面