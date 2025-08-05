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波及蘋果？川普威脅加碼印度關稅　iPhone 17恐漲1500元

▲▼蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／路透）

▲ 蘋果秋季發表會將推出iPhone 17系列。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普不滿印度購買俄羅斯石油，威脅提高先前宣布的25%關稅。外媒指出，此舉恐怕令蘋果公司（Apple）即將推出的iPhone 17系列面臨超乎預期的進口成本壓力。

《路透》報導，川普批評印度「完全不在乎有多少烏克蘭人慘遭俄國戰爭機器屠殺」，揚言將「大幅提高」印度向美國出口商品的關稅。他未透露具體數字，但其說法暗示將超越7月底公布的25%稅率。

AppleInsider網站指出，此舉對蘋果衝擊尤其嚴重，因印度已成為iPhone生產重要據點。分析師估算，印度目前承擔約20%的全球iPhone產量，大部分銷往美國市場，出貨量產品金額相當於400億美元。若實施更高關稅，蘋果勢必將額外成本轉嫁消費者。

華爾街投行Jefferies也預估，iPhone 17全系列售價恐較iPhone 16上漲50美元（約1500台幣）。蘋果原先期望透過生產基地從中國轉移至印度來規避關稅風險，如今這項策略可能失效。

印度政府則回應，將採取一切必要措施維護國家利益與經濟安全，並批評美方針對印度的做法「不當且不合理」。美印貿易代表團預計8月中會談，盼能在10月前達成貿易協議，但談判多次延期，前景不明。

蘋果將於8月中開始進口9月新機，若協議未能及時達成，新關稅將立即衝擊iPhone 17進口成本。

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