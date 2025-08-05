妄想被逼吃屎！拿鐮刀砍鄰居耳朵還斷他2指　彰化男下場曝

▲彰化1名男子妄想鄰居要逼他吃屎拿鐮刀砍傷對方。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名林姓男子，十年前因妄想鄰居「逼他吃屎、拿石頭攻擊」，竟持百公分長鐮刀狂砍對方，造成蔡男左耳、肩膀多處撕裂傷，甚至兩指截肢。期間林男持續強制就醫，案件纏訟長達10年，今年初法官考量其病情穩定重啟審理，日前依殺人未遂罪判刑3年。

該案自2016年4月15日進入司法程序，審理時間已長達8年。法院指出，由於被告精神狀況不穩，法院曾三度裁定停止審判：第一次在2016年5月11日，因被告無法出庭應訊；第二次在2018年11月2日，當時被告雖短暫恢復出庭能力，卻仍無法進行有效答辯。期間被告持續接受住院治療，直至2023年精神狀態逐漸穩定，經評估已具備應訊能力後，法院才於今年1月6日重啟審理。

判決書指出，2015年4月19日下午，林男騎機車攜帶花350元購買的一把超過百公分的長鐮刀，直奔彰化市某社區涼亭，見蔡男與鄰居聊天，竟突然持刀朝其頭部、上半身猛砍。

蔡男本能舉左手阻擋，當場血流如注，左肩、左肘、左耳共三處撕裂傷，左前臂更被砍出12公分傷口，小指與無名指前端遭截肢。儘管重傷逃跑，林男仍持刀追趕，直到聽聞警笛聲才騎車逃逸。蔡男送醫後雖倖免於死。

法院調查發現，林男有長達30年的病史，吸毒酗酒惡化病情，早年吸食安非他命、海洛因，導致幻聽、被害妄想加劇，2010年法院已認定他「常懷疑他人加害」，甚至因妄想友人下毒而砍斷對方小指、2012年因恐嚇他人首度住院，2015年砍人後再度送醫。

家人出庭作證時淚訴「他總說看到鬼、有人拿排泄物逼他吃！」精神鑑定也顯示，案發時他堅稱確信「蔡男要攻擊他」，辨識能力顯著降低。

法官認定，本案延宕純係被告健康因素所致，與司法效率無關，故不符合《速審法》第7條的減刑要件。由於林男犯後即強制住院10年，經療養院評估「已穩定」，無再犯風險。子女與妹妹承諾持續照護，若強制轉院「反不利病情」。由於林男至今「未賠償被害人」且造成永久傷害，依殺人未遂罪判處3年刑期。