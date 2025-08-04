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子女揭「從客廳打到廚房」！彰化男控妻遺棄　訴請離婚遭打臉

▲▼離婚，吵架，分手。（圖／pakutaso）

▲丈夫指控妻子隱瞞債務、未負擔家計離家多年「惡意遺棄」訴請離婚駁回。（示意圖／pakutaso）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名丈夫指控結婚超過20年的妻子隱瞞債務、未負擔家計離家多年「惡意遺棄」，向法院訴請離婚。但妻子反控他長期家暴、不僅在外有親密女友，更鮮少回家，子女也證實媽媽經常被爸爸「從客廳打到廚房」，法官審理後認為，婚姻破裂主因是丈夫的家暴與疏於家庭責任，駁回離婚聲請。

原告丈夫主張，兩人2001年結婚後育有兩名子女，但妻子婚前隱瞞負債，婚後收入全用於還債，未分擔家計，甚至多次向自己及娘家要錢。他更指控妻子懶於家務，出差時將家裡弄得髒亂不堪，更在女兒17歲時擅自離家，惡意遺棄家庭長達4年，認為婚姻已無法挽回，依《民法》訴請離婚。

被告妻子庭上反駁，指丈夫婚後不久就結交女性密友，長期精神虐待並毆打她，且因丈夫常年在外工作應酬，她被迫獨自負擔子女生活費，才向父親借款。她更透露，婆婆經常辱罵驅趕她，直到2021年子女成年後，她才外出工作，「全家人都知情」，強調婚姻破裂責任在丈夫。

法院傳喚兩名子女作證，兒子坦言「爸爸從小就很少回家，高中時一年只見3次」，他更描述父母曾爆發肢體衝突，父親將母親「從客廳打到廚房」，母親後來因與父親、奶奶關係惡化才離家工作。女兒也證實，父親長期在外，家務多由母親負責，更透露父親曾問她「能否接受有弟弟」，暗示可能有外遇生子。

法官認為，妻子長期獨力照顧子女、打理家務，其付出可視為「扶養費的一部分」，駁回丈夫「未負擔家計」的說法。此外，丈夫不僅鮮少回家，還對妻子施暴，加上與女性友人過從甚密，嚴重破壞夫妻信任，認定婚姻破裂「可歸責於丈夫」。由於妻子離家是因家暴與家庭壓力，非惡意遺棄，最終判決駁回離婚請求。

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