內政部預告修法加嚴僑民役男緩徵條件　返國滿183天就要服役

▲屆齡役男報到入伍服役。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部今（5日）預告修正「歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法」，加嚴僑民役男緩徵條件，將僑民役男居住期限屆滿1年辦理徵兵的規定縮短為183天，並刪除華僑回國投資得暫緩徵兵的規定；另外，也增訂原有戶籍的僑民役男返國時應提出自僑居地出發的證明文件，以防止假僑民濫用身分。

目前列管僑民役男人數約2.3萬人。根據僑委會官網規定，依據《憲法》及《兵役法》規定，中華民國男子依法皆有服兵役的義務，役男符合資格並申獲護照加簽僑居身分或華僑身分證明書（役政用），並至戶籍地鄉（鎮、市、區）公所完成役男身分註記者，為「僑民役男」。

僑委會指出，僑民役男並非不用當兵或免除兵役義務，政府考量僑民長期旅居國外，為免僑民役男一旦返國處理事務須立即接受徵兵處理，訂定「歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法」，給予返國定居者有一段適應期之優惠。也就是可緩徵，但並非免服兵役。

根據現行「歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法」第三條規定，「原有戶籍國民具僑民身分之役齡男子，自返回國內之翌日起，屆滿一年時，依法辦理徵兵處理。無戶籍國民具僑民身分之役齡男子，自返回國內初設戶籍登記之翌日起，屆滿一年時，依法辦理徵兵處理」。修正草案將居住期滿需徵兵處理的時間，由1年改為183天。

草案也增訂，原就有戶籍的役齡男子，應自僑居地返回國內的翌日起3個工作日內，向戶籍所在地鄉（鎮、 市、區）公所提出本人本國護照、外國護照 （或海外永久或長期居留證）及自僑居地返回國內之證明文件。

另外，過去有規定可讓僑民以投資、返國提升產業技術方式，交換暫緩兵役，考量時空環境變遷已不合時宜，因此草案刪除僑民依「華僑回國投資條例」在台投資新台幣1000萬元（或其他等值貨幣）以上，或在僑資經營事業機構擔任總經理、廠長、總工程師或專門技術人員；在核准設立外商銀行分支機構中（含辦事處）擔任重要主管職務或具有金融專業技術人員得暫緩徵兵等，相關規定。