內政部將推「社宅租金分級收費原則」　切4等級、整體負擔率低於30%

▲國土管理署長吳欣修。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部國土署今（31日）說明草擬中的「社會住宅租金分級收費原則」。草案以收入高低分成4個級距，包括低收與中低收入戶，租金不超過市場租金30%；以及家庭平均所得未達最低生活費1.5倍、所得達最低生活費1.5到2.5倍、所得達最低生活費2.5到3.5倍等，不超過市場租金的60%到90%。

內政部長劉世芳表示，社會住宅是政府為解決民眾居住問題而推動的重要政策之一，藉由建立公平及合理的租金分級收費原則，照顧更多有需要的家庭，這次收費原則草案以收入高低分成4個級距，租金折數從30%到90%不等，並明定社會住宅所在地最低生活費為社宅租金漲幅上限，讓不同所得水準的民眾都能夠負擔得起社會住宅租金。

劉世芳說，草案將依法制作業程序，於近期辦理預告，後續再參酌公共政策網路參與平台各界所提意見進行修正，以實質減輕民眾居住負擔。

針對社會住宅租金分級收費原則草案分級租金上限，吳欣修說明，主要分為雙北與其他3個類別。在台北市社會住宅部分，低收入戶及中低收入戶的租金不超過市場租金30%；其他依承租戶不同所得能力分級，不超過市場租金60%～90%。新北市方面，低收入戶及中低收入戶的租金不超過市場租金35%；其他依承租戶不同所得能力分級，不超過市場租金65%～90%。

至於雙北之外的其他地區，根據內政部草案，低收入戶及中低收入戶租金不超過市場租金40%；其他依承租戶不同所得能力分級，不超過市場租金70%～90%。

吳欣修說，依目前盤點社宅資料，整體租金負擔率不超過所得的30%，也符合社會上對租金佔所得比例的期待，希望透過這樣的方式在全國訂定接近的標準，對齊到大家所能生活的條件。

而過去有所得收入、身份別兩種分級方式，草案等同改為以身份別認定補貼標準，且精簡分類。吳欣修說，會做這樣的分類，都已經把衛福部所列的弱勢戶、非弱勢戶做對齊，過去地方政府自己分類的太過細，且為了凸顯分級效果把租金降到太低，反而導致社宅的收入不穩定。

吳欣修說，這次草案在規劃過程，地方政府有提出這樣的困境，所以才會逐步做整併，也大多認同這樣的分級方式。但吳說，是不是一定能100%對齊所有不同弱勢戶的所得？坦白講，比較難查出來的是所得，過去財政部、衛福部都很難精準從所得去判斷，無法很精準，因此不能做太細節的分類。

內政部表示，綜整所得收入、生活負擔能力、弱勢照顧及各地區市場租金與中古屋行情等因素，在符合國際認可的衡量指標下訂定本原則草案，不僅擴大對低收入及中低收入家庭的照顧，且為避免在雙北高房價區域，依市場租金打折可能會有租金過高的情形。草案也增設以最低生活費為基準的計算方式，2者取其低來擇定所適用的租金折數。

▲內政部租金統計資料。（圖／內政部提供）



另外，草案也規範，依據社會變遷及經濟發展情形，興辦機關（構）至少每3年檢討1次租金，惟調整幅度不得超過社會住宅所在地的最低生活費漲幅。此外，為保障既有承租者的居住權益，也規範待現行租約期滿後，才會依照本分級收費原則收取租金。

另外，吳欣修提到，過去幾年社宅的設計都是大坪型、高公設，總價來看會非常高、但單價低，很多年輕人會期待居住環境是這樣，但的確有些收入水準不高的族群，只是期待有好一點的室內環境，跟一般民眾需求有衝突。

吳欣修說，未來設計社宅時都會考慮這些問題，有些公設不一定要完整存在，尤其現在幼托中心、日照中心或公共圖書環境，都跟地方政府明確簽訂契約，開放空間盡量跟這些公社融合，縮減公設比例，其次，模組化設計也能降低坪數浪費。

▲國內房價節節高漲。（圖／記者周宸亘攝）