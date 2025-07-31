內政部公布上半年租金統計　全國中位數8500元、雙北房租仍最貴

▲內政部長召開記者會公布上半年全國租金狀況。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部今（31日）發布「114年上半年租金統計資料」。本期統計樣本為今年3月底租金補貼有效租約資料，總計67.4萬件。經統計全國租金總價中位數為8500元，與上期相同；在發布的291個行政區租金總價中位數中，以雙北行政區的租金總價中位數較高，台北平均1萬2886元、新北平均1萬2933元。

內政部長劉世芳說，每年7、8月正值大學新生就學及畢業求職租屋旺季，今日所發布最新租金統計資料，除提供查詢各行政區不同租屋型態的租金總價四分位數外，並新增不同租屋型態的屋齡統計資訊，讓租屋族於選擇租屋時，更容易依租屋標的條件判斷租屋價格是否合理，進而減少訂約租金爭議糾紛，防止房東哄抬租金，強化租屋權益保障及市場資訊透明。

內政部說明，租金統計資料將自114年起，每年定期公布2次。本期統計樣本為今年3月底租金補貼有效租約資料，總計67.4萬件。經統計全國租金總價中位數為8500元，與上期相同；在發布的291個行政區租金總價中位數中，以雙北行政區的租金總價中位數較高。

本期同時發布全國231個行政區不同租屋型態，包括整戶、獨立套房、分租套房等的租金總價四分位數統計資料，並加入「屋齡」條件進行綜合分析，新增公布「不同租屋型態及屋齡」租金總價四分位數統計。

以台北市萬華區的整戶租屋型態為例，本期除公布原有該類型的租金總價中位數1萬6000元外，並新增30年以上及以下不同屋齡類型的租金總價中位數資訊，分別為1萬5000元及2萬7000元，希望能提供租屋族更細緻的租金統計資料，作為租屋選擇時合理租金參考。

內政部指出，從租金補貼租約分析，30年以上屋齡物件的租約占約全部租約的65.4%；相較其他租屋型態，分租套（雅）房為30年以上屋齡比例較高，約占該型態租約73.9%。若從屋齡對不同租屋型態租金的影響觀察，屋齡對於整戶（層）、獨立套房的租金差異有較大影響，分租套（雅）房的租金差異則較不明顯。

租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會副理事長王則人表示，感謝內政部提供全國租屋資料，有助房客、房東掌握租金市場趨勢，對於穩定租金波動有正面意義，未來會定期將相關資訊提供給內政部，為租屋市場的資訊透明度盡一份心力。

不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會副理事長吳本源說，針對內政部發佈的租金統計資料，一直都持正面肯定立場，畢竟在租賃市場每年媒合的量相當多，一直都希望有真正數字提供業者參考，也能拉進房東與房客的距離。未來會督促鼓勵加盟品牌，在網站上可以做連結到這些資料，讓更多消費者可以參考，對未來租金穩定與交易的平穩有很大幫助。

最後，內政部表示，本期租金統計相關資料已公布於內政部不動產資訊平臺，為便捷民眾查詢，該平台已新增條件式查詢功能，可自訂查詢條件或查詢已公布的各期統計資料；相關統計資料也同步置於地政司網站「租賃條例專區」提供下載，歡迎租屋民眾多加使用。

▲全國租金中位數8500元，雙北仍最貴。（圖／記者李毓康攝）