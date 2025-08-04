庫克罕見喊話：蘋果不能輸在AI！　內部大會「背水一戰宣言」曝光

▲蘋果公司執行長庫克。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳立言／綜合報導

據《彭博》資深記者古爾曼（Mark Gurman）報導，蘋果執行長庫克（Tim Cook）在一場員工全體會議中強調，蘋果「必須贏得AI這一仗」，展現公司對人工智慧領域的高度重視與決心。

這場長達一小時的內部會議緊接在財報電話會議之後舉行。庫克向員工表示「蘋果必須做到，蘋果也會做到。這是屬於我們的機會。（Apple must do this. Apple will do this. This is sort of ours to grab.）」蘋果雖然近年已陸續推出 Apple Intelligence等AI功能，但關鍵的Siri個人化升級仍持續延宕，讓外界質疑其在AI賽局中落後其他科技巨頭。

對此，庫克坦言蘋果並非總是領先者。他舉例指出，在 Mac 之前已有個人電腦、在 iPhone 之前已有智慧型手機，但蘋果能夠重新定義產品，推出具有現代意義的版本。「我們很少是第一個，但我們往往是最具代表性的那一個，」他強調。

外界普遍認為，此番談話是蘋果對內部釋出的明確訊號：AI 將成為未來數年的核心戰場，蘋果勢必加碼投入，不容有失。