傳賴清德邀重量級大老闆救關稅遭美方冷回？　AIT：完全不實

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

近日，美國宣布台灣暫時性關稅為20%，而總統賴清德也邀請台灣重量級企業領袖到官邸會談，以揪團的方式，給美方一個投資大禮；不過，有報導指稱，美國在台協會冷回稱「不需要台灣官方協助」。對此，經向AIT查證，AIT發言人表示，美國在台協會與台灣官員和民間部門密切合作，促進雙向貿易和投資，「近期媒體報導的來源完全不實」。

根據週刊5日的報導指出，自從4月川普宣布對等關稅政策以來，賴清德邀請台灣重量級企業領袖到官邸會談，希望官民合作，一度希望由經貿辦出手，邀集業者以揪團的方式，給美方一個投資大禮。不過，週刊指出，AIT（美國在台協會）直接表示，赴美投資就由美方直接談就好，無需台灣官方協助，讓原本想助一臂之力的業者們，也幫不上忙。

對此，經向美國在台協會查證，AIT發言人表示，美國在台協會與台灣官員和民間部門密切合作，促進雙向貿易和投資，「近期媒體報導的來源完全不實」。

總統府發言人郭雅慧也表示，報導所稱情節並不存在，事實上我國政府與美方在各領域上都有緊密聯繫，經貿上更持續致力於雙邊產業的合作，穩健發展，並無報導所稱情事，籲請媒體報導前應確實查證。