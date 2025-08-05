郭智輝拋4千億美元投資　趙少康：不如投資3萬家台灣中小企業

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國日前宣布對台課徵暫時性20%對等關稅，經濟部長郭智輝日前與十多家機械、金屬、橡塑等產業代表進行閉門座談。有媒體報導，會中郭提及「投資美國4000億美元」可能是與美談判的參考條件。前中廣董事長趙少康今（5日）對此表示，台灣應該要分散市場，只要產品夠好就能賣出去，因此不如拿1千億美金出來投資3萬家台灣中小企業，讓他們去研發，至少3000家能達到技術突破就不得了了。

趙少康說，台灣現在到底答應美國什麼都不知道，去年台灣對美國出口達1114億美金，這其中的5％大概就是55億美金，不如直接付給他55億美金算了，投資4千億美金要多少年才夠回收？台灣去年順差較多，賺美國739億，但是過去幾年順差也都才一兩百億，4千億美金，每年如果只賺一百億，要40年才回本，這樣真的很聰明嗎？要請會計師精算一下，不是幾個人去談一談就賣了。

趙少康批，現在執政黨不管以前也不管以後，過去70年台灣賺了5800億美金外匯存底都不管、都揮霍掉，跟敗家子一樣，賴清德總統也不管以後，只管自己會不會連任，不能因為短期政治利益把70年血汗錢都浪費掉，把未來都透支掉，要真的算清楚。

趙少康認為，有這筆錢不如拿來投資台灣，AI、機器人、電動車都可以投資台灣來研發，讓台灣外銷到全世界去，不一定都是賣去美國，只要東西好、價格便宜、有突破性，就可以外銷世界各國。像是這次關稅戰，大陸就沒那麼在意，雖然大陸一年賺美國2900億美金，但是只佔整體外銷20％，大陸80％不靠美國，就沒那麼在意，不是那麼致命的。

趙少康說，台灣也要分散市場，應該去看我們的產品是不是夠好，好到人家一定要買，要研發要突破，拿這4千億中的1千億美金出來，就是3兆台幣，可以用來鼓勵台灣3萬家中小企業，一家可以給它一億來鼓勵，這之中只要有3千家能突破就不得了了，因此與其給美國4千億美金，不如拿一兩千億給台灣本土產業更有效。