郭智輝拋「4千億美元投資」惹議　吳思瑤：行政部門澄清的還不到位

記者杜冠霖／台北報導

美國日前宣布對台課徵暫時性20%對等關稅，經濟部長郭智輝日前與十多家機械、金屬、橡塑等產業代表進行閉門座談。有媒體報導，會中郭提及「投資美國4000億美元」可能是與美談判的參考條件。經濟部則澄清，郭智輝當時僅以日韓投資規模做為推估例子，並非已提出具體承諾。對於媒體追問，民進黨團幹事長吳思瑤今（5日）無奈回應，經濟部、行政院都有澄清，如果黨團幹事長還要澄清，代表行政部門澄清的還不到位，行政部門應該針對郭智輝部長的說法，再清楚向國人說明。

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）



對於關稅談判，吳思瑤表示，現在對美談判還在進行，川普也一再壓出新的時機點，談判團隊就是奮戰到最後一刻，美方不斷提出新的期限，也只能順著這個時間點妥善因應，談判團隊清楚告訴國人，會持續爭取更好關稅，美方跟我方都有高度意願持續磋商，能談就是好事。

吳思瑤指出，昨天朝野協商大家看到了，民進黨立場清楚，只要關稅談定、協議完成，必定第一時間到國會報告，該報告就報告，一定接受國會監督沒有問題，資訊也會全盤公開，但前提就是要在談判底定之後，這是執政黨責任也是國會理性監督責任，目前一貫立場就是給談判團隊最大後援。

吳思瑤強調，不論好壞，都希望後續國會審查過程，朝野要能理性監督，這是國家共同面對的經貿挑戰，不論顏色都要沉著面對。

對於郭智輝稱台灣如果投資4千億美元救關稅，而經濟部連忙澄清是舉例？吳思瑤表示，對於郭智輝昨天的說法，經濟部、行政院都有澄清，他是以日韓談判的對美投資規模來比喻。

吳思瑤無奈表示，民進黨團幹事長面對媒體還要持續澄清，那代表行政部門澄清的還不到位，行政部門應該針對郭智輝部長的說法，再清楚地向國人說明。