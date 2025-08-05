示警民進黨「大罷免嚇壞中間選民」　林濁水：再不面對前途悲觀

▲總統兼黨主席賴清德、總召柯建銘。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

726大罷免大失敗，但罷團與民進黨喊話將繼續堅持到823第二波罷免投票。對此，前立委林濁水今（5日）表示，大罷免大敗最大關鍵「疑神疑鬼肅殺凌厲，嚇壞了中間選民」，他提出多份數據認為，賴清德總統支持度下降，正是在中常會宣布大罷免、演講的打掉雜質嚇倒了中間選民，對大罷免傷害巨大不言而喻，若繼續和大罷免同框會怎麼樣？賴清德總統、柯建銘總召、民進黨團再不面對，民進黨和台灣民主前途都令人無限悲觀。

林濁水表示，罷免領銜人曹興誠和民進黨團總召柯建銘異口同聲稱「大罷免失敗因為民進黨沒有全力投入」。所謂沒有投入是柯建銘最耿耿於懷賴總統沒依照要求站到第一線親臨戰場，對於大罷免的定調和柯建銘不同調。

林濁水提到，然而，總統親臨是不是好的？首先講一個傳頌一時的故事「當馬英九氣勢鼎盛時，2008藍營侯選人搶著同框，但在馬英九民望暴跌後，國民黨立委侯選人個個祈禱千萬不要站台，嘉義民進黨侯選人甚至掛出支持O O O就是支持馬英九，當時，馬英九氣壞了，馬上趕去站台，結果本來還領先的O O O應聲落馬」。這樣的遭遇，在蔡、陳兩任總統甚至韓國瑜身上都同樣發生。

林濁水指出，那麼現在罷免抬出有40%支持、60%反對的賴清德總統有幫助？當然，後來賴的蜜月期支持度上升了，但是依游盈隆說法2024年8月蜜月已經結束，到了今年6月第一次在團結十講中第一次調整調性以「選舉罷免淘汱雜質」的說法和柯建銘總召31席全罷消滅國民黨呼應後，支持度迅速下跌，並出現死亡交叉，到如今滿意度竟剩34.6%、不滿意度56.6%。

林濁水認為，這樣總統和大罷免同框會怎樣？曹興誠可能不知道，超級資深的選舉老將會不知道？若知道還逼總統同框，理由到底是什麼！煩請柯建銘總召說明。

林濁水指出，其次，依小笠原欣幸教授所說，這次大罷免的同意票得票率比2024選舉民進黨得票還上升了2.2%，但不幸因齊殺藍白的莫名其妙戰略逼使藍白合後，造成綠營支持增加愈多卻輸更多的結果。

林濁水提到，實際上還不只如此，依照美麗島民調，在一個月間，中間選民對賴總統信任度腰斬，天龍國民眾信任度崩跌20%。無疑正是賴清德總統在中常會中宣布同框大罷免、在演講中宣布同調嚇倒了中間選民，令他們大倒戈的不幸現象，對大罷免傷害之巨大不言而喻。

最後，林濁水強調，這些冷冰的民調數據已經呈現了強烈的意義，賴清德總統、柯建銘總召、民進黨團再不面對，民進黨和台灣民主前途都令人無限悲觀。

▼林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）